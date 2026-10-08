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IPL 2027 आधी पंजाब किंग्सला मोठा धक्का, संघाच्या दोन प्रशिक्षकांनी सोडली संघाची साथ

आता पंजाब किंग्जच्या सपोर्ट स्टाफबद्दल धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. पंजाब किंग्ससोबतच्या दोन प्रशिक्षकांनी संघाची साथ सोडल्याची माहिती समोर आली आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Oct 08, 2026, 09:39 PM IST|Updated: Oct 08, 2026, 09:39 PM IST
IPL 2027 आधी पंजाब किंग्सला मोठा धक्का, संघाच्या दोन प्रशिक्षकांनी सोडली संघाची साथ
Image Credit: पंजाब किंग्जच्या दोन प्रशिक्षकांनी संघ सोडला

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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