/IPL 2027 आधी पंजाब किंग्सला मोठा धक्का, संघाच्या दोन प्रशिक्षकांनी सोडली संघाची साथ

आयपीएल 2027 चा लिलाव सुरु व्हायला काही दिवस शिल्लक असताना आता पंजाब किंग्जच्या सपोर्ट स्टाफबद्दल धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. पंजाब किंग्जच्या संघाने मागील दोन वर्षांमध्ये श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात कमालीची कामगिरी केली आहे. रिकी पॅाटिंग आणि श्रेयस अय्यरची जोडी मागील दोन वर्षांमध्ये पंजाब किंग्जसाठी फायदेशीर ठरली आहे त्याचे कारण म्हणजेच संघात युवा खेळाडू असूनही संघाने फायनलमध्ये दोन वर्षामध्ये प्रवेश केला होता. आता वृतांनी दिलेल्या माहितीनुसार पंजाब किंग्सने वेगवान गोलंदाजी प्रशिक्षक जेम्स होप्स आणि क्षेत्ररक्षण प्रशिक्षक ब्रॅड हॅडिन यांच्याशी संबंध तोडले आहेत.
हे दोन्ही माजी सपोर्ट स्टाफ 2027च्या इंडियन प्रीमियर लीग (आयपीएल) मध्ये संघासोबत नसतील. यापूर्वी, संघाचे फिरकी गोलंदाजी प्रशिक्षक, साईराज बहुतुले यांनीही फ्रँचायझीसोबतचे संबंध तोडले होते. होप्स हे रिकी पाँटिंगच्या नेतृत्वाखालील सपोर्ट स्टाफमध्ये वेगवान गोलंदाजी प्रशिक्षक होते, तर हॅडिन किंग्सचे क्षेत्ररक्षण प्रशिक्षक होते. अहवालात म्हटले आहे की, होप्स यांची क्वीन्सलँड आणि ब्रिस्बेन हीटचे मुख्य प्रशिक्षक म्हणून नियुक्ती झाली आहे, तर हॅडिन न्यू साउथ वेल्सच्या पुरुष संघाला प्रशिक्षण देणार असल्याने, हे दोघे पद सोडतील अशी आधीच अपेक्षा होती. होप्स काही हंगामांपूर्वी मुख्य प्रशिक्षक रिकी पाँटिंग यांच्यासोबत दिल्ली कॅपिटल्समधून पंजाब किंग्समध्ये सामील झाले होते.
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हॅडिन आधीपासूनच पंजाब किंग्सशी संबंधित होता आणि मुख्य प्रशिक्षक झाल्यावर पाँटिंगने त्याला कायम ठेवले. पाँटिंग आणि कर्णधार श्रेयस अय्यर यांच्या मार्गदर्शनाखाली, पंजाब किंग्सने गेल्या दोन वर्षांत चांगली कामगिरी करत 2025 मध्ये अंतिम फेरीत प्रवेश केला. त्या दोघांना ऑस्ट्रेलियातील राज्य संघांची जबाबदारी देण्यात आली आहे. आता, पंजाब किंग्सला पुढील हंगामापूर्वी तीन नवीन प्रशिक्षक शोधावे लागतील, कारण बहुतुले यांनीही फिरकी गोलंदाजी प्रशिक्षकपदाचा राजीनामा देऊन गौतम गंभीरसोबत भारतीय संघाचे फिरकी प्रशिक्षक म्हणून काम सुरू केले आहे.
सूत्राने सांगितले, "होय, हॅडिन आणि होप्स यांनी पंजाब किंग्ससोबतचे संबंध तोडले आहेत. आयपीएल २०२६ नंतर, ते ऑस्ट्रेलियातील स्थानिक राज्य संघांमध्ये मुख्य प्रशिक्षक म्हणून सामील होतील. होप्स यांनी क्वीन्सलँडच्या मुख्य प्रशिक्षकपदाची जबाबदारी सांभाळली आहे आणि ते बिग बॅश लीग संघ ब्रिस्बेन हीटसोबतही त्याच भूमिकेत काम करतील. तर, हॅडिन यांनी न्यू साउथ वेल्स पुरुष संघाच्या मुख्य प्रशिक्षकपदाची जबाबदारी सांभाळली आहे आणि त्यांना बिग बॅश लीगमध्येही प्रशिक्षकाची भूमिका देऊ केली जाऊ शकते."