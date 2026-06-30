/मारहाण करून घराबाहेर काढलं.... पंजाब किंग्सच्या स्टार फलंदाजावर FIR दाखल

Punjab Kings Sushank Singh FIR Registered : आयपीएलमध्ये पंजाब किंग्सचा स्टार फलंदाज शशांक सिंह आणि त्याच्या वडिलांवर भोपाळच्या रातीबड पोलीस स्थानकात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. क्रिकेटर शशांक सिंह आणि त्याचे वडील पोलीसचे रिटायर्ड स्पेशल डायरेक्टर जनरल शैलेश सिंह यांच्या विरुद्ध त्यांच्याच घरी काम करणाऱ्या एका नोकराने मारहाण, शिवीगाळ आणि जबरदस्ती मोबाईल हिसकावून घेण्याचे आरोप लावले आहेत. एफआयआरमध्ये शैलेश सिंह, शशांक सिंह आणि त्यांचा ड्रायव्हर यांना आरोपी बनवण्यात आलं असून भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 296(बी), 115(2) आणि 3(5) अंतर्गत गुन्हा दाखल करून तपास सुरु करण्यात आलेला आहे.
रिवा जिल्ह्यात राहणारा तक्रारदार विपेंद्र सिंह तोमर याने 25 जून रोजी नीलबाद स्थित कुटुंबाच्या बंगल्यात जेवण स्वयंपाकाचं काम सुरु केलं होतं. विपेंद्र यांचा आरोप आहे की खाणं- पिणं आणि राहण्याच्या सुविधे सोबत 15 हजार रुपये महिना देण्याचं आश्वासन त्यांनी दिलं होतं. पीडित व्यक्तीने आपल्या तक्रारीत सांगितले की, 'पगार, खाणं आणि रहाणं या सुविधा उपलब्ध करून देतील या विश्वासावर मी तिथे काम करण्यासाठी तयार झालो आणि त्यांच्या घरी राहायला गेलो'. तोमरने आरोप केला की काही दिवसांनी त्याच्या कामात खोट काढायला सुरुवात केली आणि मग त्याच्याकडून मोबाईल सुद्धा हिसकावून घेतला गेला. त्याने पोलिसांना सांगितलं की, '28 जूनला नाश्ता बनवल्यावर मी शैलेश सिंह यांच्याकडे माझा मोबाईल फोन परत मागण्यासाठी गेलो पण त्यांनी तो परत देण्यास नकार दिला. यानंतर मी त्यांच्या वागण्याला कंटाळलो आणि स्वतःच्या खोलीत निघून गेलो'.
टाकरदार व्यक्तीने आरोप लावला की, 'शैलेश सिंह, त्यांचा मुलगा शशांक सिंह आणि त्यांचा ड्रायव्हर हे माझ्या खोलीत आले आणि त्यांनी मला अपशब्द वापरले तसेच मारहाण करायला लागले. मला मारहाण केल्यावर त्यांनी मला जबरदस्ती घरातून हाकलवून दिले'. तक्रारदाराने असा सुद्धा आरोप लावला आहे की त्यांनी माझ्या मोबाईल फोनने 1 हजार रुपये ट्रांसफर केले, हे सांगून की हे राहणं आणि खाण्याच्या खर्चासाठी आहेत. तोमर यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले, 'त्या घटनेनंतर, तक्रार नोंदवण्यासाठी आणि कायदेशीर कारवाईची मागणी करण्यासाठी मी माझ्या नातेवाईकांसह पोलीस ठाण्यात आलो'.
क्रिकेटर शशांक सिंह 34 वर्षांचा आहे. आयपीएल 2025 च्या मेगा ऑक्शनमध्ये पंजाब किंग्सने शशांक सिंहला आपल्या संघात घेतलं होतं. शशांक सिंहने त्या सीजनमध्ये जबरदस्त परफॉर्मन्स केला. आयपीएलमध्ये आतापर्यंत 53 सामने शशांकने खेळले असून यात 905 धावा त्याने केल्यात. यात एकूण 6 अर्धशतकांचा समावेश आहे. तर त्याने गोलंदाज करताना 5 विकेट सुद्धा घेतलेत.