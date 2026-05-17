RCB vs PBKS : पंजाबने मारला पराभवाचा 'सिक्सर', RCBचे प्लेऑफमध्ये स्थान पक्के! 'या' संघांना अजूनही संधी...

RCB will be the first team to go to the playoffs : आरसीबी विरुद्ध पंजाब किंग्ज यांच्यामध्ये आज आयपीएल 2026 चा 61 सामना खेळवण्यात आला, या सामन्यामध्ये आरसीबीच्या संघाने पंजाबला पराभूत करुन प्लेऑफमध्ये स्थान पक्के केले आहे. आरसीबीच्या संघाने त्यांच्या तेराव्या सामन्यामध्ये 9 वा विजय मिळवून प्लेऑफमध्ये जाणारा पहिला संघ ठरला आहे. त्याचबरोबर पंजाब किंग्जच्या संघाचा हा सलग सहावा पराभव आहे. याआधी याच सिझनमध्ये केकेआरच्या संघाला सलग पाच पराभवांना सुरुवातीच्या सामन्यामध्ये सामोरे जावे लागले होते. आजच्या सामन्यामध्ये आरसीबीच्या संघाने पंजाबला 23 धावांनी पराभूत केले आहे. आता कोणत्या संघांना या सिझनमध्ये प्लेऑफमध्ये जाण्याची संधी असणार आहे यासंदर्भात संपूर्ण गणित जाणून घ्या.
पंजाब किंग्सला मागील सहा सामन्यामध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला आहे, मागील सहा सामन्यात त्यांचा पराभव झाल्यानंतर त्यांच्याकडे आता 13 गुण आहेत. पंजाबचा आता शेवटचा सामना शिल्लक आहे, यामध्ये ते आता 15 गुणांवर त्यांना पोहोचण्याची संधी असणार आहे. दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध सामन्यामध्ये राजस्थान रॅायल्सच्या संघाने विजय मिळवल्यास पंजाब किंग्जची जागा टॅाप 4 मधून हिसकावली जाईल. पंजाबच्या आजच्या पराभवानंतर सीएसकेचे दोन सामने शिल्लक आहेत त्यामुळे संघाला प्लेऑफच्या आशा अजूनही जिवंत आहेत. सीएसकेचा आगामी सामना हा एसआरएचविरुद्ध असणार आहे.
Reigning champions @RCBTweets become the 1⃣st team to enter the TATAIPL 2026 Playoffs
प्लेऑफमध्ये आरसीबीच्या संघाने स्थान मिळवल्यानंतर तीन जागा अजूनही शिल्लक आहेत, यामध्ये आता पाच संघाना प्लेऑफमध्ये जाण्याची संधी आहे. केकेआरच्या संघाने मागील सामन्यात विजय मिळवला होता पण त्याचे आता फक्त दोन सामने शिल्लक आहेत. ते आता आगामी दोन सामने हे मुंबई इंडियन्स आणि दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध खेळणार आहेत. गुजरात टायटन्सला एक लीग सामना शिल्लक आहे, तक एसआरएचच्या संघाचे दोन सामने खेळायचे आहेत. त्यामुळे आता कोणते तीन संघ प्लेऑफचे तिकीट पक्के करणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
दिल्ली, मुंबई आणि लखनऊ हे संघ प्लेऑफमधून बाहेर झाले आहेत. सुपर संडेमध्ये आज दोन सामने खेळवले जात आहेत. दिल्ली आणि राजस्थान यांच्यामध्ये सुरु असलेल्या सामन्यात आरआरच्या प्लेऑफमध्ये जाण्याच्या आशा टिकून आहेत.