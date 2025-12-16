राजेशाही घराण्याशी संबंध ते 11 दिवसांपूर्वी झालेलं प्रेमविवाह; कबड्डी सामन्यादरम्यान हत्या झालेला दिग्विजय सिंह आहे तरी कोण?

Who is Rana Balachauria (digvijay singh) ,Punjab Mohali Kabaddi Player: पंजाबमधील मोहाली येथे सुरू असलेल्या कबड्डी स्पर्धेदरम्यान घडलेल्या एका भीषण घटनेने संपूर्ण राज्य हादरून गेले आहे. हिमाचल प्रदेशातील राजेशाही घराण्याशी संबंध असलेले कबड्डीपटू दिग्विजय सिंह उर्फ राणा बलाचौरिया यांची भर मैदानात गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. या घटनेनंतर पंजाबमधील कायदा-सुव्यवस्थेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. यानंतर अनेकांना असा प्रश्न पडला आहे की हत्या झालेला दिग्विजय सिंह उर्फ राणा बलाचौरिया हा नक्की कोण आहे. त्याचे राजेशाही घराण्याशी कसे नाते आहे.
सोमवारी सायंकाळी मोहालीतील सोहाना परिसरात सुरू असलेल्या कबड्डी कप स्पर्धेदरम्यान हा थरकाप उडवणारा प्रसंग घडला. दिग्विजय सिंह मैदानात उपस्थित असताना बोलेरो वाहनातून आलेल्या तीन तरुणांनी त्यांच्याशी संवाद साधला. स्वतःला चाहते असल्याचे सांगत त्यांनी फोटो काढण्याची विनंती केली आणि जवळ येताच थेट डोक्यात गोळ्या झाडल्या. हल्ल्यानंतर आरोपी घटनास्थळावरून पसार झाले. गोळीबारानंतर गंभीर जखमी अवस्थेत दिग्विजय सिंह यांना तातडीने मोहालीतील फोर्टिस रुग्णालयात नेण्यात आले, मात्र डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. रुग्णालय प्रशासनानुसार, सायंकाळी सुमारे 6.05 वाजता त्यांना रुग्णालयात आणण्यात आले होते, पण त्याआधीच त्यांचा मृत्यू झाला होता.
कंवर दिग्विजय सिंह यांचे मूळ हिमाचल प्रदेशातील ऊना जिल्ह्यातील एका जुन्या संस्थानाशी जोडलेले आहे. त्यांच्या परदादे त्या भागातील राजे होते, अशी माहिती समोर आली आहे. मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून दिग्विजय सिंह पंजाबमधील नवांशहरच्या बलाचौर येथे स्थायिक होते.
या घटनेला आणखी वेदनादायक बनवणारी बाब म्हणजे अवघ्या 11 दिवसांपूर्वीच त्यांनी प्रेमविवाह केला होता. देहरादूनच्या तरुणीशी विवाह करून नव्या आयुष्याला सुरुवात केलेल्या दिग्विजय सिंह यांचा असा अचानक आणि हिंसक मृत्यू झाल्याने कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.
दिग्विजय सिंह यांनी सुरुवातीला कुस्तीपासून आपल्या क्रीडा कारकिर्दीची सुरुवात केली होती. पुढे त्यांनी कबड्डीकडे मोर्चा वळवला आणि स्वतः खेळाडू म्हणून नाव कमावले. त्यानंतर त्यांनी स्वतःची कबड्डी टीम स्थापन केली आणि या खेळाचा प्रसार करणाऱ्या प्रमोटरची भूमिकाही निभावली. क्रीडेसोबतच ते मॉडेलिंग क्षेत्रातही सक्रिय होते आणि येत्या काळात काही संगीत अल्बम्समध्ये काम करण्याची त्यांची योजना होती, अशी माहिती त्यांच्या जवळच्या मित्रांनी दिली.
मोहालीचे एसएसपी हरमनदीप सिंह हंस यांनी सांगितले की, दिग्विजय सिंह यांच्यावर चार ते पाच गोळ्या झाडण्यात आल्या, तर हल्ल्यात दोन ते तीन आरोपी सहभागी होते. फोटो काढण्याच्या बहाण्याने जवळ येऊन गोळीबार करण्यात आला. संपूर्ण प्रकरणाचा तपास सुरू असून परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले जात आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे या कबड्डी स्पर्धेत प्रसिद्ध पंजाबी गायक मनकीरत औलख हे प्रमुख पाहुणे म्हणून येणार होते, मात्र त्यांच्या येण्याच्या सुमारे अर्धा तास आधीच हा हल्ला झाला.
या हत्येप्रकरणी बबीहां गँगने सोशल मीडियावर पोस्ट करत जबाबदारी स्वीकारल्याचा दावा केला आहे. पोस्टमध्ये दिग्विजय सिंह यांच्या हत्येला जुने वैर आणि टोळीसंघर्ष कारणीभूत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या पोस्टमुळे प्रकरणाला आणखी गंभीर वळण मिळाले असून, पोलिस या दाव्याची सत्यता तपासत आहेत.
या घटनेनंतर पंजाबमधील राजकारण चांगलेच तापले आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष राजा वडिंग यांनी राज्य सरकारवर टीका करत सांगितले की, “पोलिस अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीतही अशी घटना घडते, याचा अर्थ गुन्हेगारांना कायद्याची भीती उरलेली नाही.” शिरोमणी अकाली दलाचे अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल यांनीही आम आदमी पार्टी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवत, राज्यातील ढासळलेल्या कायदा-सुव्यवस्थेसाठी थेट सरकारला जबाबदार धरले. भाजप नेते परमिंदर सिंह बारड यांनीही पंजाब सरकारवर प्रश्न उपस्थित करत, “दिवसा ढवळ्या चालू सामन्यात गोळीबार होतो, हेच का सुरक्षित आणि रंगीबेरंगी पंजाब?” असा सवाल केला.
कबड्डीसारख्या ग्रामीण खेळाच्या मैदानात घडलेली ही घटना केवळ एका खेळाडूच्या हत्येपुरती मर्यादित न राहता, पंजाबमधील वाढत्या गुन्हेगारी आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या गंभीर स्थितीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी ठरली आहे.