/जापानमध्ये पीव्ही सिंधूचा ऐतिहासिक विजय! खिताब जिंकण्याचा दुष्काळ 19 महिन्यांनी अखेर संपला

PV Sindhu Japan Open : भारतीय बॅडमिंटन स्टार पीव्ही सिंधूने रविवारी टोकियोमध्ये जगातील तिसऱ्या क्रमांकावरील बॅडमिंटन खेळाडू अकाने यामागुची याला त्याच्या मायदेशात हरवून तिच्या कारकिर्दीतील पहिली जापान ओपन स्पर्धा जिंकली. या जबरदस्त विजयानंतर पीव्ही सिंधूने 19 महिन्यांपासून सुरु असलेला विजयाचा दुष्काळ अखेर संपवला. आगामी वर्ल्ड कप चॅम्पियनशिपपूर्वी पीव्ही सिंधूचा हा विजय नक्कीच तिचं मनोबल उंचावणारा असेल.
फायनल सामन्याच्या पहिल्या गेमच्या सुरुवातीला पिछाडीवर पडल्यानंतरही, पीव्ही सिंधूने जबरदस्त लढाऊ वृत्ती दाखवत यामागुचीचा 21-14, 21-17 असा पराभव करून विजेतेपद पटकावले. डिसेंबर 2024 मध्ये मायदेशात 'सैयद मोदी इंटरनॅशनल'चे विजेतेपद जिंकल्यानंतर, माजी विश्वविजेत्या सिंधूचे हे 'टूर-लेव्हल'वरील पाहिलंच यश ठरलं आहे.
भारताची स्टार बॅडमिंटनपटू पीव्ही सिंधूच्या करिअरमधील हा पहिला सुपर 750 चा खिताब असेल. 2019 मध्ये जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकल्यानंतरच्या सात वर्षांतील हा तिचा सर्वात मोठा आंतरराष्ट्रीय विजय आहे. 31 वर्षीय पीव्ही सिंधूने तिच्या आतापर्यंतच्या करिअरमध्ये 30 व्या वेळा यामागुची सोबत सामना खेळला आहे. उपांत्य फेरीत दुखापतग्रस्त चेन युफेईचा पराभव करणाऱ्या सिंधूने या विजयामुळे यामागुचीविरुद्धची आपली 'हेड-टू-हेड' आकडेवारी 16-14 अशी सुधारली. यामागुचीने त्यांच्या मागील दहा लढतींपैकी सात सामन्यांत विजय मिळवला असला तरी यावेळी अंतिम सामन्यात भारतीय खेळाडूने तिला कोणतीही संधी दिली नाही.