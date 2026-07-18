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P.V.Sindhu : पी.व्ही.सिंधूची ऐतिहासिक कामगिरी ! पहिल्यांदाच गाठली जपान बॅडमिंटन ओपनची अंतिम फेरी

P.V.Sindhu : डबल ऑलिम्पिक मेडल विजेती पी.व्ही सिंधू पुन्हा एकदा भारतासाठी खूशखबर घेऊन आलीय. सिंधूनं महिला एकेरीत प्रथमच एका प्रतिष्ठेच्या बॅडमिंटन स्पर्धेची अंतिम फेरी गाठली आहे. उपांत्य फेरीत तिनं चीनच्या बॅडमिंटनपटूचा धुव्वा उडवत अंतिम फेरीचं तिकीट पक्क केलंय. 

Written ByAashish Udas
Published: Jul 18, 2026, 02:05 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 02:37 PM IST
P.V.Sindhu : पी.व्ही.सिंधूची ऐतिहासिक कामगिरी ! पहिल्यांदाच गाठली जपान बॅडमिंटन ओपनची अंतिम फेरी
Image Credit: PTI

About the Author

Aashish Udas

Aashish Udas

आशिष उदास झी 24 तास चॅनेलमध्ये असिस्टंट प्रोड्युसर पदावर कार्यरत आहे. आशिष यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. ते झी 24 तास चॅनेलमध्ये आऊटपूट विभागात काम करत आहेत. आशिष यांना क्रीडा क्षेत्रात विशेष आवड आहे. त्यात विशेष करुन क्रिकेटशी संबंधित महत्त्वाच्या बातम्यांची माहिती असते.. तसंच आशिष इतर खेळांसंबंधित घडामोडींचे अपडेट ठेवत असतात.

करिअरची सुरुवात

आशिष यांनी नोव्हेंबर 2012 पासून मीडिया क्षेत्रात आहेत.. त्यांनी टीव्ही9 मराठी या वृत्तवाहिनीद्वारे आपल्या मीडिया करिअरची सुरुवात केली. त्यानंतर त्यांनी 2013मध्ये झी 24 तासमध्ये जॉईन केलं. आशिष झी 24 तासमध्ये आऊटपूट विभागात टीकर, स्पीड न्यूज आणि जनरल न्यूजसाठी काम करतात. तसंच क्रिकेट संबंधित घडामोडी असो किंवा इतर क्रीडा क्षेत्राशी निगडित घडामोडींवर लाईव्हही दिलंय. 

शैक्षणिक पार्श्वभूमी

आशिष यांनी मुंबई विद्यापीठातून 2010 मध्ये पत्रकारितेची पदवी घेतली आहे.. तसंच झेव्हियर इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेशनमधून मास कम्युनिकेशन मराठी या विभागात डिप्लोपा केला आहे

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