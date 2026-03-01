इस्राइल इराण युद्धा दरम्यान विमानतळावरच अडकली पी. व्ही सिंधु; म्हणाली, " खरोखरच भयावह..."

PV Sindhu stuck at Dubai: शनिवार, 28 फेब्रुवारी रोजी पश्चिम आशियात तणावाने अचानक उग्र रूप घेतले आणि त्याचे पडसाद जगभर उमटले. इस्रायल, अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्षामुळे अनेक देशांतील हवाई सेवा तातडीने थांबवण्यात आल्या. या घडामोडींचा परिणाम संयुक्त अरब अमिरातीवरही झाला आणि दुबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर हजारो प्रवासी अडकून पडले. यामध्ये भारताची आघाडीची बॅडमिंटनपटू आणि दोन वेळा ऑलिंपिक पदक विजेती P. V. Sindhu हिचाही समावेश आहे. ती बर्मिंगहॅम येथे होणाऱ्या स्पर्धेसाठी प्रवास करत असताना हा अनपेक्षित अडथळा निर्माण झाला.
मध्यपूर्वेत वाढलेल्या संघर्षानंतर दुबईतील हवाई वाहतूक पूर्णपणे विस्कळीत झाली. जगातील सर्वाधिक व्यस्त विमानतळांपैकी एक असलेल्या Dubai International Airport येथे प्रवाशांची मोठी गर्दी झाली आहे. अनेक उड्डाणे रद्द किंवा पुढे ढकलण्यात आली आहेत.
सिंधू बर्मिंगहॅमला जाण्यासाठी दुबई येथे थांबली होती. मात्र अचानक हवाई क्षेत्र बंद झाल्याने तिचा पुढील प्रवास थांबला. विमानतळावर तिच्यासोबत तिचा सपोर्ट स्टाफही अडकून पडला आहे. प्रवाशांमध्ये संभ्रम आणि अस्वस्थता दिसून येत आहे.
या तणावपूर्ण वातावरणात सिंधूने सोशल मीडियावरून आपली प्रतिक्रिया दिली."सध्या काय चालले आहे हे समजणे खूप कठीण आहे. वर आकाशात क्षेपणास्त्रे इंटरसेप्ट केली जात आहेत आणि सर्वकाही इतक्या लवकर बिघडत वास्तवात पाहणं खरोखरच भयावह आहे. तिचा संघही तिच्यासोबत अडकला आहे. विमानतळावर गोंधळ आहे आणि हजारो कुटुंबे अडकली आहेत. दुबई हे मला खूप आवडते आणि नेहमीच सुरक्षित वाटायचे, पण ही परिस्थिती समजणे कठीण आहे."
दरम्यान, बॅडमिंटनमधील प्रतिष्ठित स्पर्धा All England Open 3 मार्चपासून बर्मिंगहॅम येथे सुरू होणार आहे. या स्पर्धेसाठी सिंधूची तयारी अंतिम टप्प्यात होती. मात्र उड्डाणे पुन्हा सुरू होईपर्यंत तिचा सहभाग अनिश्चित राहणार आहे.
28 फेब्रुवारीच्या सकाळी Israel आणि United States यांनी Iran वर कारवाई केली. त्यानंतर इराणनेही प्रत्युत्तर म्हणून इस्रायल आणि काही आखाती देशांकडे क्षेपणास्त्रे डागली. संयुक्त अरब अमिरातीतील काही भागांना लक्ष्य केल्याची माहिती समोर आली, मात्र तेथील संरक्षण यंत्रणांनी ती हल्ले परतवून लावल्याचे सांगितले जाते.
It’s hard to process what’s unfolding right now. Hearing the interceptions overhead and seeing how quickly everything has escalated is honestly terrifying. So many disturbing videos are coming to light, and this is sadly the reality of what is happening. Dubai is a city I deeply…
— Pvsindhu (@Pvsindhu1) February 28, 2026
या घडामोडींमुळे केवळ राजकीय नव्हे तर क्रीडा क्षेत्रावरही परिणाम झाला आहे. आता पुढील काही दिवसांत परिस्थिती कशी बदलते, याकडे संपूर्ण क्रीडाजगताचे लक्ष लागले आहे