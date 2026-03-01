English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
इस्राइल इराण युद्धा दरम्यान विमानतळावरच अडकली पी. व्ही सिंधु; म्हणाली, " खरोखरच भयावह..."

PV Sindhu: इस्रायल, अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धाचे पडसाद जगभर उमटत आहेत. परिणामी बऱ्याच ठिकाणच्या विमानसेवा रद्द करण्यता आल्या आहेत. या वेळी भारताची स्टार बॅडमिंटनपटू पी. व्ही. सिंधु दुबईच्या विमानतळावर अडकली आहे. तिने ट्वीट करुन माहिती दिली म्हणाली 'कधी काय होईल हे...'

प्रिती वेद | Updated: Mar 1, 2026, 09:40 AM IST
(photo Credit- Social Media)

PV Sindhu stuck at Dubai: शनिवार, 28 फेब्रुवारी रोजी पश्चिम आशियात तणावाने अचानक उग्र रूप घेतले आणि त्याचे पडसाद जगभर उमटले. इस्रायल, अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्षामुळे अनेक देशांतील हवाई सेवा तातडीने थांबवण्यात आल्या. या घडामोडींचा परिणाम संयुक्त अरब अमिरातीवरही झाला आणि दुबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर हजारो प्रवासी अडकून पडले. यामध्ये भारताची आघाडीची बॅडमिंटनपटू आणि दोन वेळा ऑलिंपिक पदक विजेती P. V. Sindhu हिचाही समावेश आहे. ती बर्मिंगहॅम येथे होणाऱ्या स्पर्धेसाठी प्रवास करत असताना हा अनपेक्षित अडथळा निर्माण झाला.

दुबई विमानतळावरील गोंधळाची स्थिती

मध्यपूर्वेत वाढलेल्या संघर्षानंतर दुबईतील हवाई वाहतूक पूर्णपणे विस्कळीत झाली. जगातील सर्वाधिक व्यस्त विमानतळांपैकी एक असलेल्या Dubai International Airport येथे प्रवाशांची मोठी गर्दी झाली आहे. अनेक उड्डाणे रद्द किंवा पुढे ढकलण्यात आली आहेत.

सिंधू बर्मिंगहॅमला जाण्यासाठी दुबई येथे थांबली होती. मात्र अचानक हवाई क्षेत्र बंद झाल्याने तिचा पुढील प्रवास थांबला. विमानतळावर तिच्यासोबत तिचा सपोर्ट स्टाफही अडकून पडला आहे. प्रवाशांमध्ये संभ्रम आणि अस्वस्थता दिसून येत आहे.

सोशल मीडियावरून व्यक्त केलेली भावना

या तणावपूर्ण वातावरणात सिंधूने सोशल मीडियावरून आपली प्रतिक्रिया दिली."सध्या काय चालले आहे हे समजणे खूप कठीण आहे. वर आकाशात क्षेपणास्त्रे इंटरसेप्ट केली जात आहेत आणि सर्वकाही इतक्या लवकर बिघडत वास्तवात पाहणं खरोखरच भयावह आहे. तिचा संघही तिच्यासोबत अडकला आहे. विमानतळावर गोंधळ आहे आणि हजारो कुटुंबे अडकली आहेत. दुबई हे मला खूप आवडते आणि नेहमीच सुरक्षित वाटायचे, पण ही परिस्थिती समजणे कठीण आहे."

दरम्यान, बॅडमिंटनमधील प्रतिष्ठित स्पर्धा All England Open 3 मार्चपासून बर्मिंगहॅम येथे सुरू होणार आहे. या स्पर्धेसाठी सिंधूची तयारी अंतिम टप्प्यात होती. मात्र उड्डाणे पुन्हा सुरू होईपर्यंत तिचा सहभाग अनिश्चित राहणार आहे.

संघर्षाची पार्श्वभूमी

28 फेब्रुवारीच्या सकाळी Israel आणि United States यांनी Iran वर कारवाई केली. त्यानंतर इराणनेही प्रत्युत्तर म्हणून इस्रायल आणि काही आखाती देशांकडे क्षेपणास्त्रे डागली. संयुक्त अरब अमिरातीतील काही भागांना लक्ष्य केल्याची माहिती समोर आली, मात्र तेथील संरक्षण यंत्रणांनी ती हल्ले परतवून लावल्याचे सांगितले जाते.

हे ही वाचा: Iran-Israel War Live Updates: संपूर्ण Middle East जाळून टाळू; इराणची धमकी

या घडामोडींमुळे केवळ राजकीय नव्हे तर क्रीडा क्षेत्रावरही परिणाम झाला आहे. आता पुढील काही दिवसांत परिस्थिती कशी बदलते, याकडे संपूर्ण क्रीडाजगताचे लक्ष लागले आहे

