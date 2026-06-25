/कतारच्या खेळाडूची मोठी चूक महागात! फुटबॅाल विश्वचषकात 5 सामन्यांची बंदी, घेतला मोठा निर्णय

कतार आणि कॅनडा यांच्यामध्ये फीफा विश्वचषक 2026 चा सामना झाला या सामन्यात खेळाडूला गंभीर दुखापत झाली आहे. कतारचा खेळाडू असिम मदिबूने केलेल्या कृत्यामुळे त्याच्यावर एक-दोन नव्हे, तर तब्बल पाच सामन्यांची बंदी घालण्यात आली आहे. फीफा विश्वचषक 2026 चा कतारचा शेवटचा लीग सामना पार पडला, या सामन्यात त्याचा शेवटचा लीग सामना हा कॅनडाविरुद्ध झाला आणि त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. या सामन्यामध्ये कॅनडाच्या खेळाडूला गंभीर दुखापत झाली आहे, या सामन्यामध्ये विश्वचषक सामन्यात असिम मदिबूने कॅनेडियन मिडफिल्डर इस्माईल कोनेचा पाय मोडला होता. बुधवारी, फिफाने या प्रकरणात या खेळाडूवर पाच सामन्यांची बंदी घातली.
18 जून रोजी झालेल्या कॅनडा विरुद्ध कतार हा सामना व्हँकुव्हर येथे खेळवण्यात आला. या सामन्यामध्ये कॅनडाने कतारचा 6-0 असा पराभव केला. या सामन्यामध्ये चुकीच्या टॅकलसाठी रेफरीने लगेचच रेड कार्ड दाखवले. फीफाच्या नियमांचं पालन न केल्यामुळे समितीने कठोर शिक्षा दिली आहे त्याचबरोबर खेळाडूवर पाच सामन्यांची देखील बंदी लावण्यात आली आहे. समितीने म्हटले आहे की, हे अयोग्य खेळामुळे झाले आहे या निर्णयाविरुद्ध अपील करता येते. या सामन्यात खेळाडूला गंभीर दुखापत झाल्यामुळे त्याला स्ट्रेचरवरुन मैदानाबाहेर नेण्यात आले होते.
OFFICIAL: Qatar midfielder MADIBO has been HANDED MATCH BAN by FIFA following the challenge that left Ismaël Koné sidelined.— Toluite (@toluitee) June 25, 2026
Madibo will miss the next 5 games, while is reportedly set for around 5 MONTHS out after suffering a serious injury from pic.twitter.com/HDQNjwS47u