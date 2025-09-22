स्टार क्रिकेटरने निवृत्तीच्या निर्णयावरून घेतला यूटर्न, 2 वर्षांपूर्वी क्रिकेटला ठोकला होता रामराम

Quinton de Kock Retirement : साऊथ आफ्रिकेचा (South Africa) विकेटकिपर फलंदाज क्विंटन डिकॉकने (Quinton de Kock) त्याच्या क्रिकेटमहादजीला निवृत्तीचा निर्णय परत घेतला आहे. 32 वर्षांचा क्विंटन डिकॉक क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वोत्तम विकेटकिपर फलंदाजांपैकी एक आहे. त्याने 2023 च्या वर्ल्ड कपनंतर वनडे फॉर्मेटमधून निवृत्तीचा निर्णय घेतला होता. तयावेळी तो 30 वर्षांचा होता आणि त्याच्या या निर्णयाचे सर्वांनाच आश्चर्य वाटले होते. त्यापूर्वी त्याने 2021 मध्ये टेस्ट क्रिकेटमधून सुद्धा निवृत्तीचा निर्णय घेतला होता.
क्विंटन डिकॉकला पाकिस्तान विरुद्धच्या वनडे सीरिजमध्ये साऊथ आफ्रिकेच्या संघात स्थान मिळालं आहे. साऊथ आफ्रिका ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरमध्ये पाकिस्तानचा दौरा करेल. दोन्ही संघ दोन टेस्ट, तीन वनडे आणि तितकेच टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळतील. टेस्ट सीरिज 12 ऑक्टोबरपासून सुरू होईल. त्यानंतर 28 ऑक्टोबर ते 1 नोव्हेंबर दरम्यान तीन टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले जातील. ही वनडे सीरिज 4 ते 8 नोव्हेंबर दरम्यान खेळवली जाईल. डी कॉकने गेल्या वर्षी टी-20 वर्ल्ड कपमध्ये साऊथ आफ्रिकेसाठी शेवटचा आंतरराष्ट्रीय सामना खेळला होता.
वनडे करिअरबाबत बोलायचं झालं तर डिकॉकने आतापर्यंत यात 155 सामने खेळले आहेत. 45.74 च्या सरासरीने आणि 96.64 च्या स्ट्राईक रेटने त्याने वनडे फॉरमॅटमध्ये 6770 धावा केल्या. डिकॉकने या फॉरमॅटमध्ये 21 शतक आणि 30 अर्धशतक केली आहेत. 2023 च्या वर्ल्ड कपमध्ये त्याची बॅट स्टार होती. 10 डावांमध्ये, डी कॉकने जवळजवळ 60 च्या सरासरीने आणि 107 च्या स्ट्राईक रेटने 594 धावा केल्या. यामध्ये चार शतकांचा समावेश होता. विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांच्यानंतर तो सर्वाधिक धावा करणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत तिसऱ्या स्थानावर राहिला.
हेही वाचा : Asia Cup 2025 Final Scenario: पाकिस्तान अजूनही अंतिम फेरीत पोहोचू शकतो? जाणून घ्या फाइनलचं गणित
पाकिस्तान विरुद्ध सीरिजसाठी साऊथ आफ्रिकेचा संघ : मैथ्यू ब्रीट्जके (कर्णधार), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, गेराल्ड कोएत्जी, क्विंटन डी कॉक, टोनी डे जोर्जी, डोनोवन फरेरा, ब्योर्न फोर्टुइन, जॉर्ज लिंडे, क्वेना मफाका, लुंगी एनगिडी, नकाबा पीटर, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, सिनेथेम्बा केशिले.
क्विंटन डिकॉकने क्रिकेटमधून निवृत्तीचा निर्णय का घेतला होता?
क्विंटन डिकॉकने 2021 मध्ये टेस्ट क्रिकेटमधून आणि 2023 च्या वर्ल्ड कपनंतर वनडे क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली होती. त्यावेळी तो फक्त 30 वर्षांचा होता, आणि त्याच्या या निर्णयामुळे सर्वांनाच आश्चर्य वाटले. वैयक्तिक कारणे आणि क्रिकेटच्या ताणतणावामुळे त्याने हा निर्णय घेतला असावा, असे मानले जाते.
क्विंटन डिकॉकने निवृत्तीचा निर्णय का परत घेतला?
क्विंटन डिकॉकने आपला निवृत्तीचा निर्णय मागे घेतला असून तो आता पुन्हा वनडे क्रिकेट खेळणार आहे. यामागील नेमके कारण स्पष्ट नाही, परंतु त्याची उत्कृष्ट फॉर्म आणि साऊथ आफ्रिकेच्या संघाला त्याच्या अनुभवाची गरज यामुळे हा निर्णय घेतला गेला असावा.
क्विंटन डिकॉक कोणत्या मालिकेसाठी पुनरागमन करत आहे?
क्विंटन डिकॉक पाकिस्तानविरुद्धच्या आगामी मालिकेसाठी साऊथ आफ्रिकेच्या वनडे संघात परतला आहे. ही मालिका ऑक्टोबर-नोव्हेंबर 2025 मध्ये होणार आहे, ज्यामध्ये दोन टेस्ट, तीन वनडे आणि तीन टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले जातील.