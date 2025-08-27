R Ashwin IPL Retirement: आर. अश्विनचा आयपीएलला निरोप, आता खेळणार परदेशी लीगमध्ये...

R Ashwin IPL Retirement: भारतीय संघाचा माजी दिग्गज फिरकीपटू रविचंद्रन अश्विनने इंडियन प्रीमियर लीगलाही (IPL) अलविदा केल्याची घोषणा केली आहे. गेल्या वर्षी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्यानंतर आता त्यांनी आयपीएल करिअरलाही पूर्णविराम दिला. अश्विनने आपल्या एक्स पोस्टमध्ये लिहिले – “प्रत्येक शेवट एक नवीन सुरुवात घेऊन येतो. आयपीएलमधला माझा प्रवास इथे संपतोय, मात्र माझं क्रिकेटप्रेम कायम आहे. त्यामुळे मी जगभरातील विविध फ्रँचायझी लीगमध्ये खेळताना दिसेन.”
ऑफ-स्पिनर अश्विनने आपल्या आयपीएल प्रवासात एकूण पाच संघांचे प्रतिनिधित्व केले. चेन्नई सुपर किंग्जला (CSK) 2010 आणि 2011 मध्ये जेतेपद मिळवून देण्यात त्याने निर्णायक भूमिका बजावली होती.
Special day and hence a special beginning.
They say every ending will have a new start, my time as an IPL cricketer comes to a close today, but my time as an explorer of the game around various leagues begins today.
Would like to thank all the franchisees for all the…
— Ashwin (@ashwinravi99) August 27, 2025
अश्विनने आयपीएलमध्ये एकूण 221 सामने खेळले आणि 187 गडी बाद केले. 2014 हा त्याचा सर्वात गाजलेला हंगाम ठरला होता, ज्यात त्याने 16 सामन्यांत 16 विकेट्स घेतल्या होत्या.
आयपीएल 2025 मध्ये चेन्नई सुपर किंग्जने त्याला तब्बल 9.75 कोटी रुपयांत संघात घेतले होते. मात्र या हंगामात त्याला 9 सामन्यांत फक्त 7 विकेट्स घेता आल्या. आता आयपीएलला अलविदा केल्यानंतर अश्विन विविध देशांतील लीगमध्ये मैदान गाजवताना दिसणार आहे.