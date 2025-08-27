English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
R Ashwin Announces Retirement भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी क्रिकेटपटू आर. अश्विननेही आयपीएलमधून निवृत्तीची घोषणा केली आहे. आयपीएलमध्ये पाच वेगवेगळ्या संघांकडून खेळलेल्या अश्विनने ट्विट करून त्याच्या निवृत्तीची माहिती दिली आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Aug 27, 2025, 01:27 PM IST
R Ashwin IPL Retirement: आर. अश्विनचा आयपीएलला निरोप, आता खेळणार परदेशी लीगमध्ये...

R Ashwin IPL Retirement: भारतीय संघाचा माजी दिग्गज फिरकीपटू रविचंद्रन अश्विनने इंडियन प्रीमियर लीगलाही (IPL) अलविदा केल्याची घोषणा केली आहे. गेल्या वर्षी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्यानंतर आता त्यांनी आयपीएल करिअरलाही पूर्णविराम दिला. अश्विनने आपल्या एक्स पोस्टमध्ये लिहिले – “प्रत्येक शेवट एक नवीन सुरुवात घेऊन येतो. आयपीएलमधला माझा प्रवास इथे संपतोय, मात्र माझं क्रिकेटप्रेम कायम आहे. त्यामुळे मी जगभरातील विविध फ्रँचायझी लीगमध्ये खेळताना दिसेन.”

सीएसकेसाठी होता ‘गेम चेंजर’

ऑफ-स्पिनर अश्विनने आपल्या आयपीएल प्रवासात एकूण पाच संघांचे प्रतिनिधित्व केले. चेन्नई सुपर किंग्जला (CSK) 2010 आणि 2011 मध्ये जेतेपद मिळवून देण्यात त्याने निर्णायक भूमिका बजावली होती.

 

करिअर आकडेवारी

अश्विनने आयपीएलमध्ये एकूण 221 सामने खेळले आणि 187 गडी बाद केले. 2014 हा त्याचा सर्वात गाजलेला हंगाम ठरला होता, ज्यात त्याने 16 सामन्यांत 16 विकेट्स घेतल्या होत्या.

शेवटचा हंगाम

आयपीएल 2025 मध्ये चेन्नई सुपर किंग्जने त्याला तब्बल 9.75 कोटी रुपयांत संघात घेतले होते. मात्र या हंगामात त्याला 9 सामन्यांत फक्त 7 विकेट्स घेता आल्या. आता आयपीएलला अलविदा केल्यानंतर अश्विन विविध देशांतील लीगमध्ये मैदान गाजवताना दिसणार आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

