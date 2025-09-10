English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'काहीतरी दर्जा ठेवा...', आर अश्विनने Asia Cup 2025 चे संघ पाहून व्यक्त केला संताप, म्हणाला 'भारतानेही जरा...'

R Ashwin on Asia Cup: भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी खेळाडू आर अश्विनने आशिया कपमध्ये स्पर्धात्मक संघ नसल्याने टीका केली आहे. आफ्रिकन संघांनाही या स्पर्धेत सहभागी करायला हरकत नाही असं स्पष्ट मत त्याने मांडलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Sep 10, 2025, 11:56 AM IST
'काहीतरी दर्जा ठेवा...', आर अश्विनने Asia Cup 2025 चे संघ पाहून व्यक्त केला संताप, म्हणाला 'भारतानेही जरा...'

R Ashwin on Asia Cup: भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी फिरकी गोलंदाज रविचंद्रन अश्विनने आशिया कप 2025 मध्ये स्पर्धेचा अभाव असल्याने टीका केली आहे. भारताच्या युएई विरुद्धच्या पहिल्या सामन्यापूर्वी आपल्या यूट्यूब चॅनेलवर बोलताना, अश्विनने या खंडीय स्पर्धेबद्दल कठोर टिप्पणी केली आहे. 10 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या सामन्यापूर्वी बोलताना, अश्विन म्हणाला की, आशिया कपचा दर्जा इतका खराब होता की तो फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यात भारतात खेळल्या जाणाऱ्या 2026 टी-20 विश्वचषकासाठी तयारी म्हणून त्याकडे पाहू शकत नाही. 

स्पर्धा आव्हानात्मक होण्यासाठी या स्पर्धेत भारताच्या ज्युनियर संघांचा किंवा आफ्रिकेतील संघांचा समावेश करावा असंही त्याने सुचवलं आहे. त्याने म्हटलं आहे की, "ते जवळजवळ दक्षिण आफ्रिकेचा समावेश करू शकतात आणि स्पर्धा आव्हानात्मक करण्यासाठी आफ्रो-आशिया कप बनवू शकतात. सध्याची स्थिती पाहता, त्यांनी कदाचित 'भारत अ' संघाचा समावेश करायला हरकत नव्हती जेणेकरून स्पर्धा आव्हानात्मक झाली असती. आम्ही बांगलादेशबद्दलही बोललो नाही. कारण त्यांच्याबद्दल बोलण्यासारखं काही नाही. हे संघ भारताविरुद्ध कसे स्पर्धा करतील?", असा प्रश्न आर अश्विनने त्याच्या यूट्यूब चॅनेलवरुन विचारला आहे. 

आशिया कप 2025 ची सुरुवात 9 सप्टेंबर रोजी अफगाणिस्तान आणि हाँगकाँग यांच्यातील सामन्यातने झाली. 189 धावांचा पाठलाग करताना, हाँगकाँग 20 षटकांत 94 धावाच करु शकला आणि पराभूत झाला. अफगाणिस्तानच्या अझमतुल्लाह उमरझाईला त्याच्या जलद अर्धशतकासाठी आणि गोलंदाजीसाठी सामनावीराचा पुरस्कार मिळाला.

अफगाणिस्तानने चांगली सुरुवात करुनही अश्विनला रशीद खानचा संघ भारताविरोधातील कोणत्याही सामन्यात यशस्वी होऊ शकत नाही असा विश्वास आहे. "2026 च्या टी-20 विश्वचषकासाठी हा काही एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजेच कर्टन रेझर नाहीये, तर तो फक्त एक पडदा आहे. ही स्पर्धा त्यासाठी काही मोठे मापदंड नाही. अफगाणिस्तानच्या गोलंदाजांच्या तथाकथित धोक्यासमोरही, जर भारताने चांगली फलंदाजी केली आणि 170 पेक्षा अधिक धावा केल्या, तर अफगाणिस्तान कोणासोबत हा सामना जिंकेल? ते जवळजवळ अशक्य आहे," असं तो म्हणाला

"भारताला हरवण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे त्यांना चांगल्या दिवशी 155  धावांपर्यंत मर्यादित ठेवणे आणि नंतर त्याचा पाठलाग करणे. सामान्यतः टी-20 हा रोमांचक असतो परंतु भारत या आशिया कपमध्ये तो एकतर्फीही करेल," असा निष्कर्ष भारताच्या माजी फिरकीपटूने काढला.

 

FAQ

1) आशिया कप 2025 चे सामने कुठे आणि कधी होणार आहेत?
आशिया कप 2025 9 सप्टेंबर ते 28 सप्टेंबर 2025 पर्यंत संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) मध्ये होणार आहे, ज्यामध्ये सामने दुबई आणि अबू धाबी येथे खेळले जातील. भारताचा पहिला सामना 10 सप्टेंबर 2025 रोजी यूएईविरुद्ध दुबईत होईल.

2) आर. अश्विनने आशिया कप 2025 साठी कोणत्या खेळाडूंची निवड सुचवली आहे?
अश्विनने यशस्वी जायस्वाल आणि श्रेयस अय्यर यांना भारतीय संघात समाविष्ट करण्याची शिफारस केली आहे. त्याने जायस्वालला रोहित शर्माच्या अनुपस्थितीत सलामीवीर म्हणून आणि अय्यरला तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करण्यासाठी योग्य मानले. तसेच, त्याने अभिषेक शर्मा आणि संजू सॅमसन यांना सलामीवीर म्हणून आणि जितेश शर्माला यष्टिरक्षक-फलंदाज म्हणून पाठिंबा दिला

3) अश्विनने आशिया कप 2025 च्या भारतीय संघाबाबत कोणत्या निवडीवर टीका केली?
अश्विनने यशस्वी जायस्वाल आणि श्रेयस अय्यर यांना भारतीय संघातून वगळण्याच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली. त्याने म्हटले की, जायस्वालने प्रत्येक संधीत उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे, आणि त्याला वगळणे दुर्दैवी आहे. तसेच, अय्यरच्या आयपीएल 2025 मधील शानदार फॉर्म आणि दुबईच्या परिस्थितीशी परिचय असूनही त्याला वगळणे चुकीचे आहे. अश्विनला भीती आहे की, या वगळण्यामुळे जायस्वाल आणि अय्यर यांचा जोखमी स्वीकारणारा खेळण्याचा स्वाभाविक दृष्टिकोन बदलू शकतो.

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 

asia cup R Ashwin ravichandran ashwin आशिया कप

