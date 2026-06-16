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'श्रीलंकेचे मस्त माइंड गेम्स...' वैभव सूर्यवंशीसोबत झालेल्या वादानंतर आर अश्विनने श्रीलंकेच्या खेळाडूंना खडसावले!

Vaibhav Sooryavanshi - R Ashwin : भारत अ विरुद्ध श्रीलंका अ झालेल्या या रोमांचक सामन्यात टीम इंडियाला 7 धावांनी पराभवाचा सामना करावा लागला, या सामन्यानंतर वैभव सूर्यवंशी आणि श्रीलंकेच्या काही खेळाडूंमध्ये धक्काबुक्की झाली. झालेल्या खेळाडूंच्या वादानंतर आर अश्विनने सोशल मिडियावर त्यांची प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 16, 2026, 03:42 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 03:59 PM IST
'श्रीलंकेचे मस्त माइंड गेम्स...' वैभव सूर्यवंशीसोबत झालेल्या वादानंतर आर अश्विनने श्रीलंकेच्या खेळाडूंना खडसावले!

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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