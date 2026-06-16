'श्रीलंकेचे मस्त माइंड गेम्स...' वैभव सूर्यवंशीसोबत झालेल्या वादानंतर आर अश्विनने श्रीलंकेच्या खेळाडूंना खडसावले!

R Ashwin views on Vaibhav Suryavanshi controversy : भारत अ विरुद्ध श्रीलंका अ यांच्यामध्ये काल ट्राय सिरीजचा सामना पार पडला. या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाला पराभवाचा सामना करावा लागला. झालेल्या या रोमांचक सामन्यात टीम इंडियाला 7 धावांनी पराभवाचा सामना करावा लागला, या सामन्यानंतर वैभव सूर्यवंशी आणि श्रीलंकेच्या काही खेळाडूंमध्ये धक्काबुक्की झाली आणि त्यानंतर त्या घटनेचे अनेक व्हिडिओ हे सोशल मिडियावर वेगाने व्हायरल होत आहेत. मागील काही दिवसांपासून वैभव सूर्यवंशी अनेक काही कारणांमुळे चर्चेत पाहायला मिळाला आहे. त्याने केलेल्या कामगिरीनंतर तर कधी त्याच्या दुखापतीबद्दल त्याची सातत्याने सोशल मिडियावर चर्चा पाहायला मिळाली आहे.
भारत अ विरुद्ध श्रीलंका अ यांच्यामध्ये झालेल्या खेळाडूंच्या वादानंतर अनेक क्रिकेट तज्ञांनी सोशल मिडियावर त्यांची प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. तर आता भारताचा माजी फिरकीपटू रविचंद्रंन अश्विनने देखील या घटनेवर प्रकाश टाकला आहे आणि याबद्दल त्याचे काय मत आहे यासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या. आर अश्विनने त्याच्या X वर लिहीले आहे की, आयपीएलमध्ये ज्याप्रकारे कॅमेरे असतात त्याप्रकारे या स्पर्धांमध्ये कॅमेरे नसतात. सुपर ओव्हरमध्ये जो नो बॅाल देण्यात आला तो वादाचा निर्णय आहे. सुपर ओव्हरमध्ये ज्याप्रकारे श्रीलंकेच्या फलंदाजांनी मैदानावर यायला उशीर केला त्यामुळे भारताचा संघाचा संताप हा सहाजिक आहे.
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त्याने पुढे असेही सांगितले की दुसरीकडे श्रीलंकेने योग्य मानसिक खेळी खेळली, उत्तम ड्रामा. आर अश्विनने केलेल्या या पोस्टवर अनेक तीव्र प्रतिक्रिया क्रिकेट चाहत्यांच्या आल्या आहेत. या पोस्टखाली एका वापरकर्त्यांने लिहीले आहे की, "खेळ असाच असायला हवा: योग्य नाट्य, नियोजन, अंमलबजावणी आणि निकाल." सामना बरोबरीत झाल्यानंतर सुपर ओव्हरचा खेळ होणार नाही अशी सर्वांची समज होती, भारतीय अ संघाचा कर्णधार तिलक वर्माने पंचाशी चर्चा केली आणि त्यानंतर जोरदार शाब्दिक चकमक देखील पाहायला मिळाली. पण १० मिनिटांनंतर पंचांनी माघार घेतली.
These games won’t have as many cameras as we are used to seeing in the IPL. The No Ball call in the super over was debatable and the way Sri Lanka delayed coming into bat in the super over really irked the India A side.— Ashwin (@ashwinravi99) June 15, 2026
The frustration shown by the Indian team was… pic.twitter.com/AQcsksJMuC
सुपर ओव्हरमध्ये श्रीलंकेच्या संघाने पहिले फलंदाजी केली आणि 18 धावा केल्या. त्यानंतर भारतीय संघाकडून वैभव सूर्यवंशी आणि सूर्यांश शेंडगे हे फलंदाजी आले पण टीम इंडियाला हे लक्ष पूर्ण करता आले नाही. त्यानंतर सुपर ओव्हरचा खेळ झाल्यानंतर टीम इंडियाचे खेळाडू हे जाते होते त्यावेळी श्रीलंकेच्या खेळाडूंनी डिवचले आणि त्यानंतर त्याच्यामध्ये बाचाबाची झाली त्यामुळे त्यानंतर श्रीलंकेच्या गोलंदाजाने वैभवला धक्का मारला आणि त्यानंतर त्यांच्यामध्ये धक्काबुक्की देखील पाहायला मिळाली. या वादाचे अनेक व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहेत.