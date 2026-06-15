'भारताचा संघ पुढे जाऊ शकणार नाही...' पाकिस्तानविरुद्ध सामन्यापूर्वी आर अश्विनची मोठी भविष्यवाणी

भारतीय महिला संघाने काल त्यांचा महिला विश्वचषक 2026 चा पहिला सामना खेळला. या सामन्यात भारताचा सामना पाकिस्तानशी झाला, या सामन्यामध्ये टीम इंडियाने पाकिस्तान 64 धावांनी पराभूत केले. यामध्ये भारतीय संघाने विश्वचषकाच्या पहिल्या सामन्यात मोठा विजय मिळवला आणि आता भारताचा पुढील सामना हा दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध होणार आहे. भारतासाठी पुढील सामना हा टीम इंडियासाठी मोठे आव्हान असणार आहे, याआधी आता भारताचा माजी खेळाडू आर अश्विनचा व्हिडिओ सध्या चर्चेत आहे. पहिल्या सामन्यानंतर भारताचा भारताचा दिग्गज खेळाडू रविचंद्रन अश्विनने महिला टी20 विश्वचषक 2026 साठी भविष्यवाणी केली आहे.
बर्मिंगहॅममध्ये भारताच्या संघाने पहिला सामना खेळला, यामध्ये टीम इंडियाने पहिल्याच ओव्हरमध्ये विकेट गमावला. पण त्यानंतर भारताच्या संघाने चांगला कमबॅक केला होता. आर अश्विनने सामना झाल्यानंतर सामन्याबद्दल त्यांचे मत मांडले आणि तो म्हणाला की, स्पष्टपणे, त्याचे लक्ष्य उपांत्य फेरी आणि अंतिम फेरी आहे. भारतीय संघाने ही स्पर्धा कधीही जिंकलेली नाही, परंतु गेल्या वर्षीच्या अखेरीस त्यांनी मायदेशात एकदिवसीय विश्वचषक जिंकला, ज्यामुळे संघाचे मनोधैर्य निश्चितच वाढेल. पण अश्विन असे का म्हणाला यासंदर्भात एकदा समजून घ्या.
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युट्यूबवर शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये अश्विन म्हणाला की, या विश्वचषकामध्ये भारता फार पुढे जाईल असे त्याला वाटत नाही. कारण संघामध्ये ताकदीची कमतरता आहे असे त्याने मत मांडले पुढे तो म्हणाला की, पाकिस्तानने भारताविरुद्ध चांगला खेळला या सामन्यात फिरकी गोलंदाजांची चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली. इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या संघांच्या तुलनेत संघात अजूनही खेळाडूंने अनेक गोष्टीवर काम करण्याची गरज आहे असे त्याने सांगितले. अश्विनने असेही सांगितले की, बलाढ्य प्रतिस्पर्ध्यांविरुद्धच्या कठीण सामन्यांमध्ये चिंतेची बाब ठरू शकते.
फलंदाजीबद्दल सांगताना अश्विन म्हणाला की, जेव्हा भारताचा संघ इंग्लड, ऑस्ट्रेलिया किंवा मोठ्या संघाविरुद्ध खेळेल त्यावेळी फलंदाजीमध्ये भारताला अडचण होईल. रिचा घोषकडे मोठे फटकेबाजी करण्याची क्षमता आहे पण त्याव्यतिरिक्त मोठे फटकेबाजी करण्यासाठी कोणताही फलंदाज भारताकडे नाही. त्यामुळे आता भारत मोठ्या संघाविरुद्ध कशी कामगिरी करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.