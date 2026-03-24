IPL 2026: जर त्याची बॅट चालली तर...' वैभव सूर्यवंशीबद्दल आर अश्विनने केले मोठे भाकीत

R Ashwin Prediction About Vaibhav Sooryavanshi: आयपीएलचा नवीन सीजन सुरु होण्यासाठी अवघे काही तास राहिले आहेत. त्याआधी सगळेच खेळाडू पूर्ण ताकदीने तयारी करत आहे. लक्ष फक्त एकच आहे ते म्हणजे आयपीएलचे विजेतेपद जिंकणे. आयपीएलमध्ये अनेक नवीन खेळाडू आपण नशीब अनुभवायला आणि आपले स्किल्स दाखवायला येतात. यातून भारताला अनेक स्टार खेळाडू मिळाले आहे. वय वर्ष 14 मध्ये आयपीएलमध्ये पदार्पण करणारा वैभव सूर्यवंशी आजची चर्चेत आहे. आयपीएल (Indian Premier League) मध्ये आपल्या आक्रमक फलंदाजीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेणारा युवा खेळाडू म्हणून वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. वैभवने गेल्या सिजनमध्ये 7 सामन्यांमध्ये एकूण 252 धावा केल्या. गुजरात टायटन्सविरुद्ध अवघ्या 35 चेंडूंमध्ये शतक झळकावून आयपीएलमधील सर्वात जलद भारतीय शतकाचा विक्रमही त्याच्या नावावर आहे. वैभवने अलीकडेच आयसीसी अंडर-19 विश्वचषक 2026 च्या अंतिम सामन्यात 175 धावांची ऐतिहासिक खेळीही केली.आता आगामी हंगामापूर्वी त्याच्याबाबत आर अश्विन (Ravichandran Ashwin) याने मोठं विधान केलं असून, जर वैभवचा बॅट चालला तर राजस्थान रॉयल्सला थांबवणं कठीण होईल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
अश्विन याने आपल्या यूट्यूब चॅनेलवर बोलताना सांगितलं की, वैभव या सिजनमध्ये निर्णायक भूमिका बजावू शकतो. हा त्याचा दुसरा आयपीएल सीझन असला तरी तो अजूनही तरुण आणि अनुभवाने कमी आहे, त्यामुळे त्याच्यावर जास्त दबाव टाकू नये, असंही त्याने नमूद केलं. मात्र त्याच्यातील क्षमता लक्षात घेतल्यास तो सामन्याचं पारडं एकहाती फिरवू शकतो, असा विश्वास त्याने व्यक्त केला.
अश्विन याने वैभवच्या निर्भय आणि आक्रमक फलंदाजीचं विशेष कौतुक केलं. त्याने सांगितलं की, तो पहिल्याच चेंडूपासून आक्रमण करतो, जे पाहायला प्रेक्षकांना खूप आवडतं. मात्र, यावेळी विरोधी संघ त्याच्याविरुद्ध अधिक तयारीनिशी मैदानात उतरणार असल्याचंही त्याने अधोरेखित केलं.
वैभवने मागील सिजनमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करत स्वतःची ओळख निर्माण केली. त्याने कमी सामन्यांतच मोठ्या धावा करत संघासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. तसेच अंडर-19 स्पर्धेतही त्याने मोठी खेळी करत आपली क्षमता सिद्ध केली आहे.
राजस्थान रॉयल्सच्या नेतृत्वाबाबत बोलताना अश्विन याने सांगितलं की, नव्या कर्णधारासाठी ही जबाबदारी सोपी नसणार. मात्र संघातील अनुभवी खेळाडूंनी चांगली साथ दिली, तर संघाचं संतुलन अधिक मजबूत होईल.
एकूणच, वैभव सूर्यवंशीचा फॉर्म आणि त्याची आक्रमक शैली आगामी आयपीएल हंगामात राजस्थानसाठी गेमचेंजर ठरू शकते, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.