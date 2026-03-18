भारतीय क्रिकेट संघाला हा मोठा 'आजार'; आर अश्विनचं मोठं विधान; म्हणतोय 'हे फार भयानक'

R Ashwin on Indina Cricket: भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी गोलंदाज रवीचंद्रन अश्विनने सध्याच्या काळातील क्रिकेटसंदर्भातील काही मुद्द्यांवर चिंता व्यक्त केली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 18, 2026, 09:46 AM IST
R Ashwin on Indina Cricket: भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी फिरकी गोलंदाज आर अश्विनने काही खेळाडू आपली ब्रँड व्हॅल्यू वाढवण्यासाठी जाणुनबुजून काही गोष्टी सार्वजनिकरित्या प्रसिद्ध करण्यात सहभागी असल्याची शंका उपस्थित केली आहे. त्याने ही वाढणारी म्हणजे 'आजार' असल्याचं म्हटलं आहे. आर अश्विनने सोशल मीडियावर चर्चेत असणाऱ्या या विषयांवर आणि खासकरुन सोशल मीडियावरील चाहत्यांच्या आर्मीच्या प्रभावावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. हे एक व्यावसायिक मॉडेल असण्याचीही शक्यताही त्याने बोलून दाखवली आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये भारतासाठी सर्वाधिक बळी घेणाऱ्यांमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या अश्विनने भारतीय क्रिकेटमधील स्टार कल्चर संस्कृतीवरही ताशेरे ओढले आहेत. 

"सध्याच्या घडीला काहीतरी आजार पसरला आहे. सोशल मीडियावर फॅन आर्मी म्हणजेच चाहत्यांच्या माध्यमातून जी अनेक मतं समोर येत आहेत, ती मी आधीच ऐकली आहेत," असं आर अश्विनने RevSportz कार्यक्रमात सांगितलं. 

"याआधी मी हेच मत किंवा दृष्टीकोन ब्रेकफास्ट किंवा लंच टेबलवर ऐकली आहेत. पण नंतर एखाद्याच्या दुसऱ्याच्या नावे ऑनलाइन येत आहेत. त्यावेळी तुम्ही विचार करता हे कसं काय होत आहे?," असं आर अश्विन म्हणाला.

आर अश्विनने यावेळी कोणत्याही खेळाडूचं नाव घेतलं नाही किंवा ते थेट अशा प्रकारच्या कॅम्पेनमध्ये सहभागी असल्याचा आरोप केला नाही. मात्र त्याने याची शक्यता व्यक्त केली. "मी असं म्हणत नाही की, खेळाडू स्वत:चा ही मतं पेरत आहेत, पण हे भीतीदायक आहे. इथे कोणत्यातरी प्रकारची हेरगिरी सुरू आहे का? नक्की हेच घडत आहे असे मी म्हणत नाही, पण यात नक्कीच काहीतरी व्यावसायिक रचना गुंतलेली आहे," असं तो म्हणाला.

"आजकाल प्रत्येक खेळाडू व्यावसायिक झाला आहे. तुमच्या मतांमुळे तुमची ब्रँड व्हॅल्यू वाढू शकते किंवा चांगला पीआर होऊ शकतो. मला हेच वाटत आहे. पण एखाद्या क्रिकेटपटूबद्दल वाईट बोलणं, हे मी कधीच करणार नाही," असं त्याने स्पष्ट केलं. 

भारतीय क्रिकेट 'सुपरस्टार्स'भोवती फिरत असल्यासंदर्भातील आपल्या भावनाही त्याने व्यक्त केल्या. "या सगळ्याची सुरुवात नक्की झाली तरी कुठून? आपण खेळाडूंभोवती विविध कथा-कहाण्या रचायला सुरुवात केली. आपण एक 'सुपरहिरो' संस्कृती, एक 'चित्रपट' संस्कृती उभी करायला सुरुवात केली. आता क्रिकेटबद्दल बोलतं तरी कोण? खेळाबद्दल तर कोणीच बोलत नाही," अशी खंत त्याने मांडली. 

"काही काळापूर्वी, शुभमन नेमकं असं काय करत होता ज्यामुळे तो एका विशिष्ट पद्धतीने बाद होत होता, याविषयी मी ट्विटरवर थ्रेड पोस्ट केली होती. माझ्यासाठी, मुद्दा नेहमी 'काय' आणि 'का' याबद्दल असतो; तो कधीच 'कोणाबद्दल' नसतो. पण, लगेचच त्याचं रुपांतर तुलनेत झालं. केवळ शुभमनबद्दलच का, दुसऱ्या कोणाबद्दल का नाही? त्यावर माझी प्रतिक्रिया अशी होती की मी नेमकं काय काम करतो, याची तुम्हाला काही कल्पना तरी आहे का?" असं अश्विन म्हणाला.

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

