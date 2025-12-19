English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'या' 4 टीम खेळणार IPL 2026 च्या सेमीफायनल्स! CSK, सनरायझर्सचा उल्लेखही नाही! भाकित खरं ठरणार?

Top 4 teams Likely To Play Semi Finals Of IPL 2026 Auction: अनेक संघांनी आपली कोअर टीम आहे तशीच ठेवली आहे. तर काही संघांनी लिलावापूर्वी ट्रेडच्या माध्यमातून खेळाडूंची देवणा-घेवाण केली आहे. असं असतानाच अव्वल चार संघ कोण ठरतील याबद्दल माजी खेळाडूने भाष्य केलंय.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 19, 2025, 09:18 AM IST
अश्वीनने नोंदवलं आपलं मत (प्रातिनिधिक फोटो)

Top 4 teams Likely To Play Semi Finals Of IPL 2026 Auction: भारताचा माजी फिरकीपटू रविचंद्रन अश्वीनने आयपीएल 2026 मध्ये उपांत्य फेरीत कोणते संघ खेळतील याबद्दलच भाकित व्यक्त केलं आहे. आयपीएलसाठी नुकताच खेळाडूंचा लिलाव पार पडल्यानंतर दहाही संघाचं स्वरुप कसं असेल आणि कोण कोणत्या संघाकडून खेळणार हे स्पष्ट झाल्यानंतर अश्वीनने कोणते चार संघ सेमीफायन खेळतील याबद्दल थेट संघांची नाव घेत सांगितलं आहे. अश्वीनने नाव घेतलेले हे संघ नेमके कोणते आहेत आणि त्यांनी यंदाच्या पर्वासाठी कोणाला संघात समावून घेतलं आहे हे पाहूयात..

चौथ्या स्थानी असेल हा संघ

सेमीफायनलसाठी पात्र ठरणाऱ्या संघांबद्दल बोलताना चौथ्या स्थानी राजस्थान रॉयल्स असेल असं मत अश्वीनने व्यक्त केलं आहे. राजस्थानचा संघ फार उत्तम असल्याचं अश्वीनने म्हटलं आहे. राजस्थानने संजू सॅमसनच्या मोबदल्यात रविंद्र जडेजा आणि सॅम करनची चेन्नई सुपर किंग्जसोबत देवाणघेवाण केल्यानंतर लिलावामध्ये फिरकीपटू रवी बिश्नोईला संघात स्थान दिलं असून हा संघ फारच संतुलित असल्याचं अश्वीनने म्हटलं आहे.

यंदाचा उपविजेता तिसऱ्या स्थानी

मागील पर्वामध्ये उपविजेता राहिलेला पंजाबचा संघ अव्वल चारमध्ये असेल असं अश्वीनने म्हटलं आहे. पंजाबने त्यांच्या कोअर टीममधील सर्व सदस्य कायम ठेवले आहेत. या संघाने बेन द्वारशुइस आणि कुपर कॉन्ले या दोघांना लिलावामध्ये संघात स्थान दिलं.

विद्यमान विजेता संघ दुसऱ्या स्थानी

आयएलचा विद्यमान विजेता संघ म्हणजेच रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुचा संघ टॉप पाचमध्ये दुसऱ्या स्थानी असेल असं मत अश्वीनने व्यक्त केलं आहे. मात्र जोश हेजलवूडची प्रकृती आणि यश दयालची उपलब्धता संघासाठी निर्णायक ठरेल असंही अश्वीन म्हणालाय. हे दोघे उपलब्ध असतील तर संघ सलग तिसऱ्यांदा प्लेऑफ्सला जाऊ शकतो असं अश्वीन म्हणालाय. आरसीबीने आपले सर्व खेळाडू तसेच ठेवताना लिलावामध्ये व्यंकटेश अय्यरला संघात समावून घेतलं आहे.

सर्वात फेव्हरेट संघ आहे...

सेमीफायनलसाठी पात्र ठरण्याची सर्वाधिक शक्यता असलेल्या टीम्सबद्दल बोलताना अश्वीनने मुंबई इंडियन्सचं नाव सर्वात आधी घेतलं. लिलावाआधीच मुंबईने आपले अनेख खेळाडू कायम ठेवले असून ड्रेट डिलमधून काही खेळाडूंना संघात समावून घेतलं आहे. लिलावामध्ये मुंबईने अवघ्या एक कोटी रुपयांमध्ये क्विंटन डिकॉकला पुन्हा संघात घेतलं आहे. मागील पर्वात मुंबई प्लेऑफसाठी पात्र ठरलेली. मात्र तिथे पंजाबच्या संघाने मुंबईला धूर चारल्याने त्यांचं स्पर्धेतील आव्हान संपुष्टात आलेलं. 

