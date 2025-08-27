R Ashwin : फक्त आयपीएलमधून कमावले 100 कोटी, अश्विनच्या एकूण संपत्तीचा आकडा ऐकून थक्क व्हाल

R Ashwin Networth : भारताचा स्टार गोलंदाज आर अश्विन (R Ashwin) याने जवळपास आठ महिन्यापूर्वी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली होती. मात्र त्याने 27 ऑगस्ट रोजी अचानकपणे आयपीएलमधून निवृत्तीची घोषणा केली आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करून त्याने निवृत्ती घोषणा केली. अश्विनने 2009 मध्ये चेन्नई सुपरकिंग्समधून आयपीएलमध्ये (IPL) पदार्पण केले. त्यानंतर आर अश्विन आयपीएलमधील वेगवेगळ्या संघांकडून या लीगमध्ये खेळला. त्यानंतर आयपीएल 2025 च्या मेगा ऑक्शनमध्ये त्याला पुन्हा एकदा चेन्नई सुपरकिंग्सने (CSK) पुन्हा 9.75 कोटींना करारबद्ध केलं. आयपीएल 2025 मध्ये चेन्नई सुपरकिंग्सकडूनच त्याने शेवटचा सामना खेळला.
आर अश्विनला 2008 मध्ये चेन्नई सुपरकिंग्सने 12 लाख रुपयांच्या बेस प्राईजवर करारबद्ध केलं. 2010 मध्ये त्याची हीच रक्कम कायम राहिली आणि त्याला रिटेन करण्यात आलं. 2011 रोजी त्याला 3 कोटी 91 लाख रुपयांची फीस देण्यात आली. 2013 पर्यंत याच फीसवर अश्विन खेळत होता. त्यानंतर अश्विनला 2014 मध्ये सीएसकेने 7.5 कोटी रुपयांना कायम ठेवले होते. 2015 मध्ये, जेव्हा स्पॉट फिक्सिंगमुळे फ्रँचायझीवर बंदी घालण्यात आली, तेव्हा अश्विन धोनीसह नवीन फ्रँचायझी रायझिंग पुणे सुपरजायंट्समध्ये सामील झाला. 2016 आणि 2017 मध्ये त्याचे मानधन 7.5 लाख रुपये होते. 2018 च्या ऑक्शनमध्ये त्याला पंजाब किंग्जने विकत घेतले. पुढील दोन सीजनमध्ये तो पंजाबसोबत राहिला. 2020 मध्ये तो त्याच किंमतीत दिल्ली कॅपिटल्समध्ये सामील झाला. इथेही त्याने कर्णधारपदाची जबाबदारी स्वीकारली. 2022 च्या मेगा ऑक्शनमध्ये अश्विनचा संघ पुन्हा एकदा बदलला. आता तो पाच कोटींच्या शुल्कात 2024 पर्यंत राजस्थान रॉयल्ससोबत राहील. 2025 च्या मेगा लिलावात, अश्विनला त्याच्या आयपीएल कारकिर्दीतील सर्वात मोठी रक्कम म्हणजेच 9.75 कोटी रुपये मिळाले.
आर अश्विनने 2009 ते 2025 पर्यंत आयपीएलमधून एकूण 97,24,00,000 (97 कोटी 24 लाख) इतकी कमाई केली. अश्विनची एकूण संपत्ती जवळपास 150 कोटी रुपये आहे. यात बीसीसीआय कॉन्ट्रॅक्ट, आयपीएल फीस, ब्रँड एंडोर्समेंट्स इत्यादींमधून केलेल्या कमाईचा समावेश आहे.
आर अश्विनकडे कोट्यवधींचं कार कलेक्शन आहे. यात 6 कोटींच्या किंमतीच्या रोल्स-रॉयस आणि 93 लाख रुपयांच्या ऑडी Q7 चा समावेश आहे.
