'सूर्यकुमार यादव सोबत अन्याय झाला' आर अश्विनने BCCI चा निर्णयाला म्हटले क्रूर, वक्तव्याने उडाली खळबळ

R Ashwin On Suryakumar Yadav : शनिवार 6 जून रोजी इंग्लंड विरुद्ध आयर्लंड दौऱ्यासाठी टीम इंडियाची (Team India) घोषणा करण्यात आली. मात्र यात सर्वात महत्वाची गोष्ट ही ठरली की बीसीसीआयने टी20 वर्ल्ड कप 2026 चा विजेता कर्णधार सूर्यकुमार यादवकडून भारताच्या टी20 संघाचं नेतृत्व काढून घेतलं. एवढंच नाही तर अजित आगरकर आणि टीम इंडियाच्या सिलेक्टर्सनी खराब फॉर्ममधून जाणाऱ्या सूर्यकुमार यादवला संघातून सुद्धा ड्रॉप केलं. त्यानंतर आता टीम इंडियाचा माजी क्रिकेटर आर अश्विन (R Ashwin) याने अजित आगरकरांच्या या निर्णयाला ऐतिहासिक आणि क्रूर म्हंटलं आहे. तसेच सूर्यकुमार यादवला (Suryakumar Yadav) स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी अजून एक संधी द्यायला हवी होती असं सुद्धा मत अश्विनने व्यक्त केलं आहे.
ईएसपीएनक्रिकइन्फोशी बोलताना आर अश्विनने म्हटले की, मी या निर्णयाने हैराण झालो की असा निर्णय कसा काय घेण्यात आला. तसेच अश्विनचं म्हणणं आहे की कर्णधार म्हणून सूर्यकुमार यादवचं योगदान सुद्धा लक्षात घ्यायला हवं होतं. माजी गोलंदाज आर अश्विन म्हणाला की, 'मी फक्त स्वतःला सूर्यकुमार यादवच्या जागेवर ठेऊन पाहतो आणि एक क्षण विचार करतो की त्याला यावेळी किती वाईट वाटत असेल. मला खात्री आहे की संघातून वगळल्याबद्दल प्रत्येक खेळाडूला दुःखी होण्याचा पूर्ण हक्क आहे आणि जर त्यांना त्याबद्दल वाईट वाटत असेल तर ते रास्त आहे, पण ज्या पद्धतीने हा संपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे, त्यामुळे मला या संपूर्ण प्रक्रियेबद्दल थोडी चिंता वाटतेय'.
सूर्यकुमार यादवला संघातून बाहेर केल्याबद्दल आर अश्विन म्हणाला की, 'जरी गेल्या 18 ते15 महिन्यांत सूर्याचा फलंदाजीचा फॉर्म तितका प्रभावी नसला तरी, त्याने आपल्या देशाला टी20 वर्ल्ड कप जिंकून दिला. एक फलंदाज म्हणून, त्याचा वर्ल्ड कप फारसा चांगला गेला नाही. पण नक्कीच, संघातील इतर सर्वांप्रमाणे प्रशिक्षक, उपकर्णधार, सर्वोत्तम कामगिरी करणारा फलंदाज, सर्वोत्तम कामगिरी करणारा गोलंदाज तसा सूर्यकुमार तो सर्वोत्तम कामगिरी करणारा कर्णधारही राहिला आहे, बरोबर ना? त्याने त्याची भूमिका बजावली आहे'.
आर अश्विन पुढे म्हणाला की, 'मी अजित आगरकरांची पत्रकार परिषद पाहिली आणि त्यांनी जे म्हटले ते मला आवडलं. ते पुढील दोन वर्षांचं प्लॅनिंग करतायत, जे पाहायला गेलं तर एक चांगली पद्धत आहे. पण ते सूर्याला आणखी थोडा वेळ देऊ शकले असते का? आणि जर तुम्हाला वाटत असेल की तो थेट तुमच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये स्थान मिळवू शकत नाही, तर त्याला ती मोठी इंग्लंड सीरिज देता आली असती का, जेणेकरून तो एक फलंदाज म्हणून स्वतःला पुन्हा एकदा सिद्ध करू शकला असता आणि हे दाखवून देऊ शकला असता की तो त्या जागेसाठी पात्र आहे यावर विचार होणं गरजेचं होतं'.