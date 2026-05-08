'वैभव सूर्यवंशीवर दबाव टाकून....,' आर अश्विन स्पष्टच बोलला, 'हे फार भयानक कॉम्बिनेशन....'

R Ashwin on Vaibhav Sooryavanshi: भारतीय क्रिकेटचा माजी दिग्गज खेळाडू आर अश्विनने राजस्थान रॉयल्सचा (RR) 15 वर्षीय खेळाडू वैभव सूर्यवंशी ज्या प्रकारे कमी वयातही मोठ्या गोलंदाजांचा सामना करताना संकोच बाळगत नाही ते अधोरेखित केलं आहे.
R Ashwin on Vaibhav Sooryavanshi: भारतीय क्रिकेटचा माजी दिग्गज खेळाडू आर अश्विनने राजस्थान रॉयल्सचा (RR) 15 वर्षीय खेळाडू वैभव सूर्यवंशी ज्याप्रकारे कमी वयातही मोठ्या गोलंदाजांचा कोणताही संकोच न करता सामना करतो आणि विचारपूर्वक खेळतो त्याचं कौतुक केलं आहे. वैभवने कसोटी क्रिकेटमध्येही हात आजमवायला हवा असं मतही त्याने मांडलं आहे. अश्विन जिओहॉटस्टारच्या 'The Ravichandran Ashwin Experience' या कार्यक्रमात बोलत होता.
वैभवने वयाच्या 14 व्या वर्षी आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात तरुण खेळाडू म्हणून पदार्पण केलं. सूर्यवंशीने लखनौ सुपर जायंट्सविरुद्ध पदार्पण केलं होतं. त्याने शार्दुल ठाकूरच्या पहिल्याच चेंडूवर एक उत्तुंग षटकार ठोकून आपल्या आयपीएल कारकिर्दीची शानदार सुरुवात केली. विशेष म्हणजे, दिल्लीत चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्ध (सीएसके) अर्धशतक झळकावल्यानंतर अश्विनने घेतलेली सूर्यवंशीची ही शेवटची आयपीएल विकेट होती. तेव्हापासून वैभव निर्भीडपणे खेळत असून आपली ओळख निर्माण केली आहे. त्याने जसप्रीत बुमराह, जोश हेझलवूड, मार्को जॅनसेन आणि अर्शदीप सिंग यांसारख्या अव्वल दर्जाच्या गोलंदाजांचा न घाबरता सामना केला आहे. पहिल्या चेंडूपासूनच तो आक्रमक खेळी करत चौकार, षटकार लगावतो.
कार्यक्रमात बोलताना अश्विनने वैभवची विकेट मिळवण्याबाबत आणि चेंडू टाकला जात असतानाच तो आपल्या खेळात करत असलेल्या बदलांमुळे प्रभावित झाल्याचं सांगितलं.
"क्रिकेट आता बदललं आहे. हे Gen Z खेळाडू फिरकी गोलंदाजांना त्यांच्या लेंथवरच फटकेबाजी करतात. त्यामुळे, मी चेंडू थोडा पुढे झुकवून आणि त्याला वळण देऊन गोलंदाजी करण्याचं ठरवलं. हे ऑफ-स्पिनर्सना समजेल. जर एक्स्ट्रा कव्हर मागे असेल, तर फलंदाजाला वाटतं की मी वाईड टाकेन. पण मी तसं करत नाही. मी चेंडूला वळण देऊन पॅड्सच्या दिशेने नेतो. अशा प्रकारे मला संजू सॅमसनची विकेट मिळाली. वैभव सूर्यवंशी एक अपवादात्मक प्रतिभा आहे. ज्याप्रकारे तो षटकार मारत होता, मी त्याला चेंडूच्या टप्प्यातच चकवण्याचा प्रयत्न केला. त्याला मोहात पाडण्यासाठी मी चेंडूची लेंथ मागे खेचली. तो फसला होता, पण स्विंगच्या मध्यातच त्याने स्वतःला सावरले आणि मिड-ऑनच्या दिशेने रिव्हर्स स्वीप खेळला. मी म्हणालो, 'वा, हा जबरदस्त खेळाडू आहे'," असे तो म्हणाला.
वैभववर फार दबा न टाकता, त्याचा क्रिकेट प्रवास नैसर्गिकपणे झाला पाहिजे असंही मत त्याने मांडलं. "वयाच्या 14 व्या वर्षी तुम्ही मोठ्या गोलंदाजांविरोधात खेळताना काही चुका करता किंवा संकोच करता. पण त्याच्या बाबतीत हे दिसत नाही. तो खेळ समजून घेतो आणि त्यानुसार आखणी करतो. जेव्हा एखाद्याकडे कौशल्य, पॉवर, डावपेचांची जाण आणि दबावाखालीही टिकून राहणारी स्पष्टता असते, तेव्हा ते अत्यंत धोकादायक कॉम्बिनेशन असतं. त्याच्याकडे हे सर्व गुण आहेत. फक्त, त्याच्यावर उगाच दबाव टाकू नका. त्याला त्याचा क्रिकेटचा प्रवास कोणत्याही अडथळ्याविना पूर्ण करू द्या. त्याच्याकडे प्रचंड कौशल्य आहे. मला वाटतं त्याने कसोटी क्रिकेटमध्येही आपलं नशीब आजमावून पाहावं," असं त्याने सांगितलं.