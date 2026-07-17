"पुढचा नंबर विराट कोहलीचा..." रोहित शर्माच्या निवृत्तीच्या वृत्तांदरम्यान अश्विनचे धक्कादायक विधान!

Ravichandran ashwin warned virat kohli : भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये मालिका सुरु आहे आणि टीम इंडियाला दुसऱ्या सामन्यात पराभवाचा सामना करावा लागला. या दुसऱ्या सामन्यात टीम इंडियाच्या पराभवापेक्षा जास्त रोहित शर्माच्या निवृतीवर जोरदार चर्चा पाहायला मिळत आहे. मागील काही दिवसांपासून सातत्याने रोहित आणि विराट कोहलीच्या निवृतीच्या चर्चा पाहायला मिळत आहेत. अनेक मुलाखतींमध्ये देखील रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांना अनेकदा 2027 चा विश्वचषक खेळणार की नाही असे प्रश्न करण्यात आले होते पण आता रोहित शर्मा एकदिवसीय क्रिकेटमधून देखील निवृत होणार असे सांगितले जात आहे. आता भारताचा माजी खेळाडू आर अश्विनने मोठे धक्कादायक विधान केले आहे.
भारताचा माजी खेळाडू आर अश्विन हा त्याच्या युट्यूब चॅनेलवर त्याचे भारतीय क्रिकेट संदर्भात मत शेअर करत असतो. रोहित शर्माच्या निवृतीसंदर्भात चर्चा सुरु झाल्यानंतर आता त्याने विराट कोहलीच्या निवृतीवर देखील धक्कादायक विधान केले आहे. अश्विनने त्याच्या युट्यूब चॅनेलवर सांगितले की, सध्याच्या परिस्थितीत केवळ नावाने कोणाचेही स्थान निश्चित होत नाही. तो म्हणतो की, जर विराट कोहलीने पुढील काही महिने आपली सर्वोत्तम कामगिरी कायम ठेवली नाही, तर त्याचीही अवस्था रोहित शर्मासारखीच होऊ शकते असे त्याने स्पष्ट सांगितले. अनेक वृतांनी सांगितले आहे की, 2027 च्या विश्वचषकाच्या आधीच रोहित शर्माला अजित आगरकर यांच्या निवड समितीने सूचित केले आहे.
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अश्विन विराट कोहलीच्या कामगिरीवर म्हणाला की, विराट कोहली हा सध्या उत्कृष्ट फलंदाजी करत आहे, पण त्याला आता 2027 च्या विश्वचषकापर्यत सातत्यपूर्ण कामगिरी करावी लागणार आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता त्याची कामगिरी ही सर्वांच्च स्तरावर ठेवावी लागणार आहे. तो जबरदस्त फॉर्मात आहे. मी विराटला अशी फलंदाजी करताना कधीही पाहिले नाही. दक्षिण आफ्रिकेतील संघात विराटचा समावेश असावा, अशी अश्विनची इच्छा व्यक्त केली आहे.
अश्विनने रोहित शर्माच्या निवृतीच्या चर्चांवर म्हणाला की, कोणत्याही खेळाडूला संघातून वगळण्याचा अधिकार निवड समिती, कर्णधार आणि प्रशिक्षकाला आहे. मात्र, दोन दशकांपासून देशासाठी खेळलेल्या खेळाडूंना आदराने वागवले पाहिजे. जर एखाद्या खेळाडूला वगळायचे असेल, तर त्याच्याशी थेट बोलले पाहिजे. मोठ्या कॉर्पोरेट संस्थांप्रमाणे, वरिष्ठ व्यक्तींना संघातून काढताना स्पष्ट संवाद आणि आदरपूर्वक चर्चा झाली पाहिजे. इतकी वर्षे देशासाठी खेळलेल्या खेळाडूंना भविष्यातील योजना काय आहेत, हे किमान सांगितले पाहिजे." असे अश्विनने मत व्यक्त केले.