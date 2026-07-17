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"पुढचा नंबर विराट कोहलीचा..." रोहित शर्माच्या निवृत्तीच्या वृत्तांदरम्यान अश्विनचे धक्कादायक विधान!

आता रोहित शर्मा एकदिवसीय क्रिकेटमधून म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला अलविदा करणार असे सांगितले जात आहे. रोहित शर्माच्या निवृतीसंदर्भात चर्चा सुरु झाल्यानंतर आता त्याने विराट कोहलीच्या निवृतीवर देखील धक्कादायक विधान केले आहे.

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 17, 2026, 07:59 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 07:59 PM IST
"पुढचा नंबर विराट कोहलीचा..." रोहित शर्माच्या निवृत्तीच्या वृत्तांदरम्यान अश्विनचे धक्कादायक विधान!
Image Credit: AI

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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"पुढचा नंबर विराट कोहलीचा..." रोहित शर्माच्या निवृत्तीच्या वृत्तांदरम्यान अश्विनचे धक्कादायक विधान!
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