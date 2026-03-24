IPL 2026 : 'त्याला कर्णधारपद मिळायलाच हवं...' आर अश्विनने मुंबई इंडियन्सला दिला सल्ला, हार्दिककडून नेतृत्व काढून घेण्यास सांगितलं

IPL 2026 : आयपीएल 2026 मध्ये मुंबई इंडियन्सचा संघ ऑन पेपर मजबूत दिसतोय मात्र असं असतानाच माजी गोलंदाज आर अश्विनने मुंबई इंडियन्सला हार्दिक पंड्याला कर्णधारपदावरून बाजूला करण्याचा सल्ला दिला आहे.   

पूजा पवार | Updated: Mar 24, 2026, 11:41 AM IST
Photo Credit - Social Media

IPL 2026 : स्टार ऑलराऊंडर हार्दिक पंड्याने (Hardik Pandya) आयपीएल 2024 मध्ये मुंबई मुंबई इंडियन्सचं (Mumbai Indians) कर्णधारपद स्वीकारलं. त्याने मुंबई इंडियन्सचा सर्वात यशस्वी कर्णधार असलेल्या रोहित शर्माला रिप्लेस केलं होतं, ज्यावरून बराच वाद सुद्धा झाला आणि फॅन्स देखील नाराज होते. आयपीएल 2025 मध्ये हार्दिक पंड्याच्या नेतृत्वात मुंबई इंडियन्सचा संघ प्लेऑफमध्ये क्वालिफाय झाला मात्र फायनलला पोहोचू शकला नाही. यंदा आयपीएल 2026 मध्ये मुंबई इंडियन्सचा संघ व पेपर मजबूत दिसतोय, मात्र असं असतानाच माजी क्रिकेटर आर अश्विनने (R Ashwin) मुंबई इंडियन्सने हार्दिक पंड्याला बाजूला करावं असा सल्ला दिला. आपल्या युट्युब चॅनलवर बोलताना माजी गोलंदाजाने सांगितलं की हार्दिक ऐवजी मुंबई फ्रेंचायझीने नुकताच टी20 वर्ल्ड कप जिंकलेल्या कर्णधाराकडे संघाचं नेतृत्व सोपवावं. 

सूर्यकुमारला मुंबईचं कर्णधार करावं : 

माजी गोलंदाज रविचंद्रन अश्विनने सूर्यकुमार यादवला मुंबई इंडियन्सचं कर्णधार बनवलं जावं असा सल्ला दिला आहे. आर अश्विन म्हणाला की, 'सूर्यकुमार यादव मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार असणे यात काही शंकाच नाही. त्याला कर्णधारपद मिळायलाच हवं. आणि जर ते होत नसेल तर मला खात्री आहे की नक्कीच चिंतेची बाब ठरू शकते'. 

सूर्यकुमार यादव हा नुकत्याच पार पडलेल्या आयसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये टीम इंडियाचा कर्णधार होता. त्याच्या नेतृत्वात भारताने वर्ल्ड कपची ट्रॉफी सुद्धा जिंकली. या संपूर्ण स्पर्धेत दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सामना सोडला तर भारताने सूर्याच्या नेतृत्वात एकही सामना गमावला नाही. यासह मागील दोन वर्षात सूर्याच्या नेतृत्वात भारताने सर्व टी20 सीरिज सुद्धा जिंकल्या आहेत. 

हार्दिकच्या क्षमतेचंही केलं प्रदर्शन : 

आर अश्विनने हार्दिक पंड्याच्या जागी सूर्याचं नाव सुचवलं मात्र त्याने हार्दिकच्या कर्णधारपदाच्या क्षमतेचेही समर्थन केलं. तो म्हणाला की, आपण हार्दिकच्या कर्णधारपदाच्या कामगिरीकडेही पाहिले पाहिजे. हार्दिक पांड्याने गुजरात टायटन्सचा कर्णधार म्हणून त्याच्या पहिल्याच सिजनमध्ये विजेतेपद पटकावले आणि दुसऱ्या सिजनमध्ये संघ उपविजेता ठरला. जेव्हा तो मुंबईत आला, तेव्हा अशी अपेक्षा होती की तो कर्णधार होईल आणि तोच वारसा पुढे चालवेल. मात्र, त्याचे पहिले वर्ष केवळ रोहित शर्मा प्रकरण हाताळण्यातच गेले. 

अश्विन पुढे म्हणाला की, 'बाहेरच्या गोष्टी बाजूला ठेवून, कोणत्याही दबावाशिवाय आणि खेळाडू आणि  व्यवस्थापनाच्या पाठिंब्याने, हार्दिक चांगली कामगिरी करू शकतो, असे मला अजूनही वाटते. त्याच्याकडे असलेल्या या संघाचा त्याने योग्य प्रकारे वापर करणे आवश्यक आहे'. 

हेही वाचा :  IPL मधील सर्वात नशीबवान खेळाडू! फक्त 35 सामने खेळून 5 IPL ट्रॉफी जिंकला

 

मुंबई इंडियन्सच्या आयपीएल 2026 सामान्यांचे वेळापत्रक : 

मुंबई इंडिअन्स विरुद्ध कोलकाता नाईट रायडर्स - 29 मार्च - मुंबई - वेळ 7: 30 वाजता 

मुंबई इंडिअन्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स - 4 एप्रिल - दिल्ली - वेळ 3: 30 वाजता 

मुंबई इंडिअन्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स - 7 एप्रिल - गुवाहाटी - वेळ 7: 30 वाजता 

मुंबई इंडिअन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू - 12 एप्रिल - मुंबई - वेळ 7: 30 वाजता 

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

