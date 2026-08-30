/W,W,W,W,W,W... पाच वर्षांपासून भारताकडून न खेळलेल्या गोलंदाजाचा काउंटी चॅम्पियनशिप कहर!

भारताचे संघ श्रीलंकेविरुद्ध मालिका झाल्यानंतर सध्या कोणतेही टीम इंडियाचे सामने नाहीत. भारताच्या संघाने श्रीलंकेविरुद्ध टीम इंडियाची मालिका जिंकल्यानंतर आता भारताचा संघ आशिया गेम्सची तयारी करत आहे त्याचबरोबर त्याआधी अफगाणिस्तानविरुद्ध देखील टी20 मालिका खेळवली जाणार आहे. अनेक टीम इंडियातील असे काही खेळाडू आहेत ज्यांना मागील काही वर्षांमध्ये टीम इंडियामध्ये संधी मिळाली नाही, ते खेळाडू परदेशामध्ये क्रिकेट खेळताना दिसत आहेत. बऱ्याच काळापासून भारतीय संघाबाहेर असलेल्या लेग-स्पिनर राहुल चहरने इंग्लंडच्या भूमीवर आपल्या भेदक गोलंदाजीचे कौशल्य दाखवले आहे. राहुल चहरने इंग्लंडच्या मैदानावर कहर केला आहे.
काउंटी चॅम्पियनशिप क्रिकेट सध्या इंग्लंडमध्ये सुरु आहे, सरे संघाकडून राहुल चहरने कमालीची कामगिरी करुन सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. सरे विरुद्ध एसेक्स यांच्यामध्ये सामना पार पडला, या सामन्यामध्ये राहुलने एसेक्सविरुद्ध उल्लेखनीय पुनरागमन केले. सरेचा पहिला डाव केवळ 183 धावांवर असताना, राहुलने आपल्या फिरकी गोलंदाजीने संघर्ष करणाऱ्या संघाला सावरले आणि विरोधी फलंदाजांना सतावून सोडले. सामन्यातील राहुल चहरच्या कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर त्याने 22 ओव्हर या सामन्यामध्ये टाकल्या आणि 80 धावा देत त्याने 6 विकेट्स नावावर केले. त्याने ही कामगिरी पहिल्यांदा केली नाही.
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प्रथम श्रेणीमध्ये राहुल चहरची कामगिरी दमदार राहिली होती, प्रथम-श्रेणी कारकिर्दीतील ही नववी पाच बळींची कामगिरी आणि त्याची दुसरी सर्वोत्तम गोलंदाजी कामगिरी होती. त्याच्या आक्रमक गोलंदाजीमुळे सरे संघाला सामन्यातील आपल्या आशा जिवंत ठेवण्यास मदत झाली. मागील 5 वर्षापासून दिपक चहरला संघामध्ये स्थान देण्यात आले नाही, त्याने भारतासाठी शेवटचा सामना हा 2021 मध्ये खेळला होता. टी20 विश्वचषकामध्ये त्याने नामिबियाविरुद्ध भारतासाठी शेवटचा सामना खेळला होता, तेव्हापासून त्याला भारतीय संघामधून सातत्याने वगळले जात आहे.
The Rahul Chahar bow is back.— Surrey Cricket (@surreycricket) August 28, 2026
Chahar gets the wicket of Charlie Allison for 43 after a really nice spell of bowling.
Essex 167/3.
| #CountyChampionship pic.twitter.com/yJIVNxyPxY
राहुल चहरने 2019 मध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले. आपल्या लहान आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत त्याने सहा टी-२० सामन्यांमध्ये सात बळी घेतले आहेत आणि एका एकदिवसीय सामन्यात तीन बळीही मिळवले आहेत. ग्लॉस्टरशायर आणि डरहॅम यांच्यातील सामन्यात आर. साई किशोरने उत्कृष्ट कामगिरी केली. दुलीप ट्रॉफीसाठी निवड न झालेल्या या तामिळनाडूच्या डावखुऱ्या फिरकी गोलंदाजाने इंग्लंडचा माजी कर्णधार बेन स्टोक्सला 45 धावांवर बाद केले.