/क्रिकेट विश्वात राहुल द्रविडचे नवे पाऊल! युरोपियन टी20 प्रीमियर लीगमध्ये मिळाली मालकी, अश्विन सांभाळणार संघाचे कर्णधारपद

European T20 Premier League : ऑगस्टमध्ये सुरु होणाऱ्या युरोपियन टी20 प्रीमियर लीगमध्ये डब्लिन गार्डियन्स संघाचे मालक म्हणून भारतीय दिग्गज द्रविडची घोषणा करण्यात आली आहे. तर दिग्गज फिरकीपटू आर अश्विन या संघाचे नेतृत्व करताना दिसणार आहे. लीग सुरु होण्याआधी प्रमुख क्रिकेटपटूंसोबत ही घोषणा करण्यात आली आहे.
Rahul Dravid owner of the Dublin Guardians : भारतीय क्रिकेटमधील दिग्गज खेळाडू आणि कोच राहुल द्रविड याने 2024 मध्ये कोच म्हणून निवृती घेतली होती. तर त्याने त्याच्या क्रिकेट करिअरमध्ये बरेच काही कमावले आहे. त्याला भारतीय क्रिकेटचा वॅाल म्हणून देखील त्याला ओळखले जाते. आता राहुल द्रविड हा क्रिकेटविश्वामध्येच एक नवे पाऊल टाकणार आहे. त्याच्या चाहत्यांसाठी ही एक आनंदाची बातमी असणार आहे. त्याने त्याच्या करिअरमध्ये एक खेळाडू म्हणून आणि कोच म्हणून क्रिकेटच्या बाजू पाहिल्या आहेत आता तो एक मालक म्हणून क्रिकेट जगतात तो आपल्याला पाहायला मिळणार आहे.
राहुल द्रविडच्या चाहत्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे, युरोपियन टी20 प्रीमियर लीग (ETPL) मध्ये त्यांची डब्लिन गार्डियन्स संघाचे मालक म्हणून भारतीय दिग्गज द्रविडची घोषणा करण्यात आली आहे. सोशल मिडियावर फोटो देखील शेअर करण्यात आला आहे यामध्ये अभिषेक बच्चन आणि क्रिकेट आयर्लंड यांच्या नेतृत्वाखाली युरोपियन टी20 प्रीमियर लीग सुरु होण्याआधी प्रमुख क्रिकेटपटूंसोबत ही घोषणा करण्यात आली आहे. डब्लिन गार्डियन्स या संघाच्या कर्णधारपदाची देखील घोषणा करण्यात आली आहे. डब्लिन गार्डियन्सचा कर्णधार हा आगामी सिझनमध्ये भारताचा दिग्गज आर. अश्विन द्रविडच्या संघाचे कर्णधारपद सांभाळताना दिसणार आहे.
— Johns. (@CricCrazyJohns) May 11, 2026
- RAHUL DRAVID ANNOUNCED AS OWNER OF EUROPEAN T20 PREMIER LEAGUE’S DUBLIN GUARDIANS FRANCHISE
युरोपियन टी20 प्रीमियर लीग ही लीग आयर्लंड, क्रिकेट स्कॉटलंड आणि रॉयल डच क्रिकेट असोसिएशन यांनी सुरु केली आहे. या लीगमध्ये सहा संघ खेळताना दिसणार आहे, यामध्ये डब्लिन, बेलफास्ट, एडिनबर्ग, ग्लासगो, रॉटरडॅम आणि ॲमस्टरडॅम हे संघ सहभागी होणार आहेत. या लीगला सुरुवात बी ऑगस्टमध्ये होणार आहे तर ही लीग सप्टेंबरपर्यंत सुरु असणार आहे. या लीगमध्ये अनेक आंतरराष्ट्रीय खेळाडू देखील सामील होणार आहेत. आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंमध्ये टिम डेव्हिड, मिचेल सँटनर, लियाम लिव्हिंगस्टोन, ग्लेन मॅक्सवेल, मिचेल मार्श, फॅाफ डु प्लेसिस आणि हेनरिक क्लासेन यांसारखे अनेक खेळाडू सहभागी होतील.
डब्लिन गार्डियन्स या संघाची मालकी मिळाल्यानंतर राहुल द्रविड म्हणाला की, ईटीपीएलची व्यापक दृष्टी मला सर्वात जास्त आकर्षक वाटली होती. युरोपमध्ये क्रिकेटचा विस्तार करण्यासाठी त्याचबरोबर क्रिकेटला बळकट करण्यासाठी संपूर्ण युरोपमधील उदयोन्मुख प्रतिभेसाठी संधी निर्माण झाल्या आहेत. डब्लिन येथे क्रिकेटला पसंत केले जाते. येथील लोकांना आधीपासून क्रिकेटची आवड आहे, मला विश्वास आहे की ईटीपीएल या लीगमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते."