/क्रिकेट विश्वात राहुल द्रविडचे नवे पाऊल! युरोपियन टी20 प्रीमियर लीगमध्ये मिळाली मालकी, अश्विन सांभाळणार संघाचे कर्णधारपद

European T20 Premier League : ऑगस्टमध्ये सुरु होणाऱ्या युरोपियन टी20 प्रीमियर लीगमध्ये डब्लिन गार्डियन्स संघाचे मालक म्हणून भारतीय दिग्गज द्रविडची घोषणा करण्यात आली आहे. तर दिग्गज फिरकीपटू आर अश्विन या संघाचे नेतृत्व करताना दिसणार आहे. लीग सुरु होण्याआधी प्रमुख क्रिकेटपटूंसोबत ही घोषणा करण्यात आली आहे. 

Written By Shubhangi Mere
Published: May 12, 2026, 03:18 PM IST|Updated: May 12, 2026, 03:28 PM IST
Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

