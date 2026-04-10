T20 क्रिकेटमध्ये सर्वात वयस्कर खेळाडूने हॅट्रिकने केला होता कहर! एक सामन्याने संपले करिअर, वाचा या महान खेळाडूबद्दल...

Oldest Indian player to make T20 debut : T20 विश्वचषक पहिल्यांदा 2007 मध्ये खेळवण्यात आला. आता या टी20 क्रिकेटचे स्वरूप पुर्णपणे बदलले आहे. मागील काही वर्षामध्ये या क्रिकेटचा फारमॅट पुर्णपणे बदललेला पाहायला मिळाला आहे. मागील अनेक वर्षामध्ये या फार्ममॅटमध्ये युवा खेळाडूंची भर झाली आहे. भारतीय क्रिकेटमध्ये एक असा फलंदाज उदयास आला, ज्याच्या तंत्राने जगातील महान गोलंदाजांनाही गोंधळात टाकले. जेव्हा जेव्हा हा महान खेळाडू मैदानावर उतरला, तेव्हा त्याने आपला संयम आणि दर्जा दाखवून दिला. गोलंदाजांना त्याच्या चौकार, षटकार किंवा धावांपेक्षा खेळपट्टीवरील त्याच्या चिकाटीने जास्त त्रास व्हायचा. जेव्हा या कसोटी आणि एकदिवसीय क्रिकेटच्या मास्ट्रोने टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले, तेव्हा त्याने आपल्या पहिल्याच सामन्यात सलग तीन षटकार मारून खळबळ उडवून दिली.
पदार्पणाचा सामना हाच त्याचा शेवटचा टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामना ठरला. या भारतीय खेळाडूने वयाच्या ३८ व्या वर्षी टी-२० आंतरराष्ट्रीय पदार्पण करून, भारतीय संघासाठी सर्वात वयस्कर टी-२० आंतरराष्ट्रीय पदार्पण करणारा खेळाडू होण्याचा अनोखा विक्रम रचला. हा फलंदाज दुसरा कोणी नसून भारताचा माजी कर्णधार, प्रशिक्षक आणि क्रिकेटचा 'द वॉल' म्हणून ओळखला जाणारा राहुल द्रविड आहे.
द्रविडने वयाच्या ३८ वर्षे आणि २३२ दिवसांनी आपला पहिला टी२० आंतरराष्ट्रीय सामना खेळला. विशेष म्हणजे, तो त्याचा शेवटचा सामनाही ठरला. २०११ मध्ये मँचेस्टर येथे इंग्लंडविरुद्धच्या आपल्या पदार्पणाच्या टी२० सामन्यात द्रविडने २१ चेंडूंमध्ये ३१ धावा केल्या. तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला येऊन द्रविडने आपल्या खेळीत असे काही करून दाखवले, ज्याची कदाचित कोणी अपेक्षा केली नव्हती.
राहुल द्रविडने त्याच्या क्रिकेट कारकिर्दीमध्ये भारतीय संघासाठी मोलाची कामगिरी केली आहे. त्याने फक्त भारतालाच नाही तर जगभरामध्ये त्याची ओळख निर्माण केली आहे. एवढेच नव्हे तर त्याने खेळाडू म्हणून निवृती घेतल्यानंतर प्रशिक्षक म्हणून देखील त्याने चांगले काम केले आहे. त्याच्या कोचिंगमध्ये त्याने भारतीय संघाला टी20 विश्वचषक 2024 चा मिळवून दिला.
या जागतिक विक्रमाबद्दल बोलायचे झाल्यास, तो सध्या कोणत्याही कसोटी खेळणाऱ्या देशाच्या नावावर नाही. अँड्र्यू ब्राउनलीने मार्च २०२५ मध्ये, वयाच्या ६२ वर्षे आणि १४५ दिवसांनी, फॉकलंड बेटांकडून कोस्टा रिकाविरुद्ध पदार्पण करून इतिहास रचला. यापूर्वी हा विक्रम तुर्कीच्या उस्मान गोकर यांच्या नावावर होता, ज्यांनी वयाच्या ५९ व्या वर्षी पदार्पण केले होते. असे अनेक क्रिकेटपटू आहेत ज्यांनी वयाच्या ५० वर्षांनंतर या फॉरमॅटमध्ये पदार्पण केले आहे, परंतु त्यापैकी कोणीही कसोटी खेळणाऱ्या देशाचा नाही.