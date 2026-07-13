/भारतीय चाहत्यांना धक्का देणारी बातमी, राहुल द्रविड इंग्लंडच्या संघाचा हेड कोच?

Rahul Dravid : टीम इंडियाचा माजी कर्णधार आणि ज्याच्या मार्गदर्शनाखाली टीम इंडियाने आयसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 स्पर्धा जिंकली असा माजी हेड कोच राहुल द्रविड हा इंग्लंड संघाचा हेड कोच होऊ शकतो. ब्रॅन्डन मॅकुलमला इंग्लंड संघाच्या टेस्ट कोच पदावरून हटवल्यानंतर आता त्याच्या जागी भारताचा माजी क्रिकेटर राहुल द्रविड याचं नाव समोर येत आहे. काही दिवसांपूर्वी न्यूझीलंड विरुद्ध घरच्या मैदानावर मिळालेल्या 1-2 च्या पराभवानंतर इंग्लंड आणि वेल्स क्रिकेट बोर्डाने ब्रॅन्डन मॅकुलमला हेड कोच पदावरून काढण्याचा निर्णय घेतला होता. द्रविड सोबत दोन इतर दिग्गज सुद्धा इंग्लंड टेस्ट संघाचे हेड कोच बनण्याच्या शर्यतीत आहेत.
ब्रिटिश अखबार डेली टेलीग्राफच्या रिपोर्टनुसार इंग्लंड क्रिकेट बोर्डाने ब्रॅन्डन मॅकुलमचा पर्याय म्हणून काही निवडक नावं शॉर्टलिस्ट केली आहेत. ज्यात राहुल द्रविडचं नाव प्रामुख्याने सामील आहे. द्रविड शिवाय या लिस्टमध्ये इंग्लंडचा माजी कोच एंडी फ्लावर आणि इंग्लंडचा माजी स्पिनर रिचर्ड डॉसनचं सुद्धा नाव सामील आहे. न्यूझीलंड विरुद्ध मिळालेल्या पराभवानंतर ब्रॅन्डन मॅकुलमचं इंग्लंडच्या टेस्ट संघासोबत असलेला चार वर्षांचा कॉन्ट्रॅक्ट संपला. पुढील वर्षी होणाऱ्या प्रतिष्ठित ॲशेस सीरिजच्या पार्श्वभूमीवर संघात बदल करण्यासाठी हीच योग्य वेळ असल्याचे ईसीबीला वाटतंय. मात्र मॅक्युलम हा वनडे आणि टी २० फॉरमॅटमध्ये इंग्लंडच्या संघांचे मुख्य प्रशिक्षक म्हणून काम करणं सुरूच ठेवतील.
53 वर्षीय राहुल द्रविड हा जगातील सर्वात समजूतदार आणि रणनीतीने मजबूत असलेला कोच म्हणून मानला जातो. त्याच्या मार्गदर्शनाखाली भारतीय संघाने 2024 टी20 वर्ल्ड कपचा खिताब जिंकला आणि 2023 वर्ल्ड कप टेस्ट चॅम्पियन फायनलपर्यंतचा प्रवास निश्चित केला. राहुल द्रविडची कोचिंग स्किल, शिस्त आणि रेड बॉल टेस्ट क्रिकेटची त्याला असलेली सखोल समज हेच त्याचाय निवडीचे मुख्य कारण आहे. ज्यामुळे इंग्लंडचा क्रिकेट बोर्ड त्याला या पदासाठी सर्वात योग्य उमेदवार मानतो.
ब्रॅन्डन मॅकुलम हा इंग्लंड संघाचा हेड कोच असताना संघाने त्याच्या मार्गदर्शनाखाली 49 टेस्ट सामने खेळले असून ज्यात संघाला 27 पैकी 20 सामन्यात पराभव मिळाला. तर यादरम्यान इंग्लंडचं प्रदर्शन घरच्या मैदानावर चांगलं राहील असून त्यांनी 28 पैकी 18 सामने जिंकले. मात्र विदेशात मात्र इंग्लंडच्या टेस्ट संघाचं प्रदर्शन निराशाजनक ठरलं. विदेशात खेळवण्यात आलेल्या 21 टेस्ट सामन्यात इंग्लंडला फक्त 9 विजय मिळाले असून त्यांना भारत आणि पाकिस्तान दौऱ्यात लाजिरवाण्या पराभवाला समोर जावं लागलं होतं. संघाच्या याच खराब परफॉर्मन्समुळे इंग्लंड बोर्डाने ब्रॅन्डन मॅकुलम याला हेड कोच पदावरून बाजूला करण्याचा निर्णय घेतला.