IPL 2026 पूर्वी राजस्थान रॉयल्सला झटका, दिग्गज क्रिकेटरने सोडली संघाची साथ

Asia Cup 2026 : आयपीएल 2026 पूर्वी राजस्थान रॉयल्सला मोठा धक्का बसला असून त्यांच्या हेड कोचने राजीनामा दिला आहे. आता राजस्थानचा नवा हेड कोच कोण होणार हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.   

पूजा पवार | Updated: Aug 30, 2025, 03:11 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

Asia Cup 2026 : भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार आणि कोच राहिलेल्या राहुल द्रविडने (Rahul Dravid) आयपीएल 2026 पूर्वी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. त्याने राजस्थान रॉयल्सच्या (Rajasthan Royals) हेड कोच पदाचा राजीनामा दिला आहे. टीम इंडियाच्या हेड कोच पदावरून पायउतार झाल्यावर राहुल द्रविड हा आयपीएल 2025 पूर्वी राजस्थान रॉयल्सचा हेड कोच बनला होता. राहुलने टीम इंडियाचा हेड कोच असताना संघाने टी 20 वर्ल्ड कपचा खिताब जिंकला होता. 

राहुल द्रविडला मागच्या वर्षी जेव्हा राजस्थान रॉयल्सचं हेड कोच बनवण्यात आलं तेव्हा फ्रेंचायझीला त्याच्याकडून खूप अपेक्षा होत्या. द्रविड संपूर्ण सीजन दरम्यान दुखापतग्रस्त होता. मात्र तरीही तो व्हीलचेअर आणि कुबड्यांच्या साहाय्याने तो संघासोबत ट्रॅव्हल करत होता आणि मैदानात सुद्धा त्यांना मार्गदर्शन करत होता. परंतु राजस्थान रॉयल्सचा परफॉर्मन्स तरीही सुधारला नाही आणि 14 पैकी फक्त 4 सामन्यात राजस्थान रॉयल्सला यश मिळालं. ज्यामुळे राजस्थान रॉयल्स पॉईंट्स टेबलमध्ये नवव्या स्थानी होते. 

राजस्थान रॉयल्सची खास पोस्ट : 

राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचायझीने म्हटले की, 'राजस्थान रॉयल्सने आज घोषणा केली की मुख्य प्रशिक्षक राहुल द्रविड आयपीएल २०२६ च्या आधी फ्रँचायझीसोबतचा त्यांचा कार्यकाळ संपवणार आहेत. राहुल अनेक वर्षांपासून रॉयल्सच्या प्रवासाच्या केंद्रस्थानी आहे. त्यांच्या नेतृत्वाने खेळाडूंच्या एका पिढीवर प्रभाव पाडला आहे, संघात मजबूत मूल्ये रुजवली आहेत आणि फ्रँचायझीच्या संस्कृतीवर अमिट छाप सोडली आहे'. 

हेही वाचा : मुंबईतील मराठमोळ्या क्रिकेटरचं ओमान संघात सिलेक्शन, आशिया कपमध्ये भारताविरुद्ध खेळणार?

 

द्रविडने ऑफर स्वीकारली नाही : 

राजस्थान रॉयल्सने पुढे म्हटले की, 'फ्रेंचायझीच्या स्ट्रक्चरल रिव्ह्यूचा भाग म्हणून राहुलला फ्रँचायझीमध्ये एक व्यापक पद देण्याचा प्रस्ताव होता, पण हा प्रस्ताव त्यांनी धुडकावला. राजस्थान रॉयल्स, त्यांचे खेळाडू आणि जगभरातील लाखो चाहते राहुलने फ्रँचायझीसाठी केलेल्या उल्लेखनीय सेवेबद्दल त्यांचे मनापासून आभार मानू इच्छितो'. 

राहुल द्रविडच्या कोचिंगमध्ये झाले वाद : 

राहुल द्रविडच्या कोचिंग अंतर्गत काही वाद सुद्धा झाले. असं म्हंटलं गेलं की कर्णधार संजू सॅमसनसोबत त्याचं बिनसलं होतं. दोघे एकमेकांचं बोलणं इग्नोर करत होते अशी माहिती मीडिया रिपोर्ट्समधून समोर आली होती. द्रविडने गेल्यावर्षी 14 वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीला संधी दिली होती. वैभवने त्याच्या विस्फोटक फलंदाजीने त्याचा निर्णय योग्य ठरवला. 

FAQ : 

राहुल द्रविड राजस्थान रॉयल्सचा हेड कोच कधी बनला होता?

राहुल द्रविड आयपीएल 2025 च्या आधी राजस्थान रॉयल्सचा हेड कोच बनला होता, जेव्हा तो भारतीय क्रिकेट संघाच्या हेड कोच पदावरून पायउतार झाला होता.

राहुल द्रविडच्या कोचिंगमध्ये राजस्थान रॉयल्सचा परफॉर्मन्स कसा होता?

राहुल द्रविडच्या कोचिंग अंतर्गत राजस्थान रॉयल्सचा परफॉर्मन्स निराशाजनक राहिला. आयपीएल 2025 मध्ये त्यांनी 14 पैकी फक्त 4 सामने जिंकले आणि पॉईंट्स टेबलमध्ये नवव्या स्थानी राहिले.

राहुल द्रविडच्या कोचिंग दरम्यान त्याला कोणत्या अडचणींचा सामना करावा लागला?

राहुल द्रविड संपूर्ण सीजन दरम्यान दुखापतग्रस्त होता. तरीही तो व्हीलचेअर आणि कुबड्यांच्या साहाय्याने संघासोबत प्रवास करत होता आणि खेळाडूंना मैदानात मार्गदर्शन करत होता.

