English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठेवत राहुल द्रविडचा मुलगा झाला कर्णधार! 6 सामन्यांत ठोकले 459 धावा

Rahul Dravid Son: माजी भारतीय क्रिकेट कर्णधार आणि प्रशिक्षक राहुल द्रविडसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. त्याचे पुत्र समित आणि अन्वय क्रिकेटच्या मैदानावर उत्कृष्ट कामगिरी करत आहेत. दोघेही सतत बातम्यांमध्ये असतात.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 7, 2025, 08:46 AM IST
वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठेवत राहुल द्रविडचा मुलगा झाला कर्णधार! 6 सामन्यांत ठोकले 459 धावा

Rahul Dravid son Anvay Dravid: भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार आणि माजी प्रशिक्षक राहुल द्रविड़ यांच्यासाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. त्यांच्या दोन्ही मुलांनी समित आणि अन्वय द्रविड क्रिकेटच्या मैदानात धमाल माजवली आहे. ‘द वॉल’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या द्रविड़ यांच्या धाकट्या मुलाला, अन्वय द्रविड़ला, कर्नाटकच्या ज्युनियर क्रिकेट संघात मोठी जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्याची कर्नाटक अंडर-19 संघाच्या कर्णधारपदी विनू मांकड ट्रॉफीसाठी निवड करण्यात आली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

द्रविड बंधूंची सतत प्रगती

समित द्रविडने 2024 साली भारताच्या अंडर-19 संघात स्थान मिळवलं होतं, मात्र दुखापतीमुळे तो आपलं पदार्पण करू शकला नव्हता. दुसरीकडे, अन्वय द्रविडनेही आपल्या सातत्यपूर्ण कामगिरीमुळे निवडकर्त्यांचं लक्ष वेधलं आणि त्याला संघाचं नेतृत्व करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. समित हा फलंदाज आणि ऑलराउंडर आहे, तर अन्वय आपल्या वडिलांप्रमाणेच विकेटकीपर आहे.

अन्वय द्रविड़चा क्रिकेट प्रवास

अन्वयने 2024 मध्ये कर्नाटकसाठी अंडर-16 स्पर्धेत खेळताना केवळ 6 सामन्यांच्या 8 डावांमध्ये तब्बल 459 धावा केल्या. त्याच्या उत्कृष्ट प्रदर्शनामुळे त्याला आता अंडर-19 संघात बढती देण्यात आली आहे. या ज्युनियर स्पर्धेत तो कर्नाटक संघाचं नेतृत्व करणार आहे.

कर्नाटक अंडर-19 संघ (विनू मांकड ट्रॉफी)

अन्वय द्रविड (कर्णधार), नितीश आर्य, आदर्श डी उर्स, एस मणिकांत, प्रणीत शेट्टी, वसव वेंकटेश, अक्षत प्रभाकर, सी वैभव, कुलदीप सिंह पुरोहित, रतन बीआर, वैभव शर्मा, केए तेजस, अथर्व मालवीय, सनी कांची, रेहान मोहम्मद.

मयंक अग्रवालवर रणजीची जबाबदारी

दरम्यान, अनुभवी फलंदाज मयंक अग्रवालला आगामी रणजी हंगामासाठी कर्नाटक रणजी संघाचं नेतृत्व सोपवण्यात आलं आहे. तो सध्या राष्ट्रीय संघाबाहेर आहे. करुण नायरची रणजी संघात पुनरागमन झालं आहे. नायरने काही काळापूर्वी विदर्भ संघात प्रवेश घेतला होता, मात्र नंतर इंग्लंड दौर्‍यासाठी भारतीय संघात परत आला. अपेक्षित कामगिरी न झाल्याने त्याला वेस्टइंडीज मालिकेनंतर टेस्ट संघातून वगळण्यात आलं आणि भारत ‘ए’ संघातही त्याला स्थान मिळालं नाही.

कर्नाटकच्या रणजी संघात श्रेयस गोपाल, व्याशक विजयकुमार, अभिनव मनोहर यांसारखे अनुभवी खेळाडू देखील आहेत. व्याशक विजयकुमार टी20 संघाचा भाग राहिला असला तरी त्याने अजून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलेले नाही.

कर्नाटक रणजी ट्रॉफी संघ

मयंक अग्रवाल (कर्णधार), करुण नायर, आर स्मारन, केएल श्रीजीत, श्रेयस गोपाल, व्याशक विजयकुमार, विद्वथ कावेरप्पा, अभिलाष शेट्टी, एम वेंकटेश, निकिन जोस, अभिनव मनोहर, कृतिक कृष्णा, केवी अनीश, मोहसिन खान, शिखर शेट्टी.

राहुल द्रविडच्या मुलांनी घेतलेली ही झेप पाहता असं वाटतं की भारतीय क्रिकेटमध्ये ‘द वॉल’चं वारस पुढेही मजबूतपणे उभं राहत आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
rahul dravidmayank agarwalanvay dravid

इतर बातम्या

म्हाडाची दक्षिण मुंबईतील 'ती' आलिशान घरं कोणीही ख...

मुंबई बातम्या