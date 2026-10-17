/100 चेंडूंमध्ये 151 धावा... राहुल द्रविडच्या मुलाचा मैदानावर धुमाकूळ!

भारताचा माजी कर्णधार राहुल द्रविड त्याच्या तंत्र आणि संयमासाठी ओळखला जातो, पण त्याचा धाकटा मुलगा, अन्वय द्रविड, आता आपल्या आक्रमक शैलीने स्वतःला सिद्ध करू लागला आहे. काही दिवसांपूर्वीच त्याला भारतीय अंडर 19 संघामध्ये देखील खेळण्याची संधी मिळाली होती. आता सध्या सुरु असलेल्या देशांतर्गत स्पर्धांमध्ये देखील त्याने त्याची छाप पाडली आहे. विनू मांकड ट्रॉफीमध्ये, 17 वर्षीय अन्वयने गुजरातविरुद्ध 100 चेंडूंमध्ये 151 धावांची धडाकेबाज खेळी केली. त्याच्या शानदार फलंदाजीमुळे कर्नाटकच्या 19 वर्षांखालील संघाला पाच गडी राखून विजय मिळवून बाद फेरीतील आपले स्थान निश्चित करता आले.
शुक्रवार, 16 ऑक्टोबर रोजी विजयनगरम येथील विझी स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात, गुजरातने नाणेफेक गमावून प्रथम फलंदाजी केली आणि 50 ओव्हरमध्ये चार गडी गमावून 356 धावा केल्या. व्हीजेडी नियमानुसार, कर्नाटकला 352 धावांचे सुधारित लक्ष्य देण्यात आले. एवढ्या मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना, अन्वयने दबावाला झुगारून दिले आणि ध्रुव कृष्णनच्या साथीने सामन्याचे चित्रच पालटून टाकले. गुजरात 19 वर्षांखालील क्रिकेट संघाची सुरुवात चांगली झाली नाही. सलामीवीर शौर्य पांचोलीने 37 धावा केल्या. तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करणाऱ्या वेद पटेलने 46 धावांची शानदार खेळी केली. त्यानंतर, पाचव्या क्रमांकावर फलंदाजी करणाऱ्या समीर भंडारीने 88 चेंडूंमध्ये नाबाद 119 धावांची शानदार खेळी केली.
यश पांचवानीनेही 57 चेंडूंमध्ये नाबाद 106 धावांची शानदार खेळी करून त्याला साथ दिली. परिणामी, गुजरातच्या 19 वर्षांखालील क्रिकेट संघाने 50 षटकांत 4 गडी गमावून 356 धावा केल्या. कर्नाटककडून ध्यान एम. हिरेमठने दोन उत्कृष्ट बळी घेतले. सी. वैभव आणि समर्थ कुलकर्णी यांनीही प्रत्येकी एक बळी घेतला. पावसामुळे कर्नाटकच्या 19 वर्षांखालील क्रिकेट संघाला 352 धावांचे लक्ष्य देण्यात आले होते. कर्णधार आणि यष्टीरक्षक अन्वयने डावादरम्यान उत्कृष्ट कामगिरी केली. तथापि, दोन्ही संघांमध्ये अटीतटीची लढत पाहायला मिळाली.
अन्वय द्रविड आणि ध्रुव कृष्णन यांनी तिसऱ्या विकेटसाठी 203 धावांची भागीदारी केली. अन्वयने आपल्या खेळीत 20 चौकार आणि तीन षटकार मारले, तर ध्रुवने 100 चेंडूंमध्ये 131 धावा करून त्याला चांगली साथ दिली. या भागीदारीने केवळ गुजरातच्या मोठ्या धावसंख्येला आव्हानच दिले नाही, तर कर्नाटकच्या विजयाचा मार्गही मोकळा केला. विनू मांकड ट्रॉफीच्या चालू हंगामातील फॉर्मात असलेल्या अन्वय द्रविडचे हे दुसरे शतक आहे. यापूर्वी, त्याने चंदीगडविरुद्ध 62 चेंडूंमध्ये 104 धावा केल्या होत्या, तो सामना कर्नाटकने 100 धावांनी जिंकला होता.