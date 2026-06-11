/राहुल द्रविडच्या मुलाची भारतीय संघात एंट्री; BCCI कडून श्रीलंका दौऱ्यासाठी संघाची घोषणा! कर्णधारपद कोणाकडे?

India U19 Squad For Sri Lanka: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या कनिष्ठ समितीने श्रीलंकेविरोधात होणाऱ्या एकदिवसीय आणि बहुदिवसीय सामन्यांसाठी भारताच्या अंडर-19 संघाची घोषणा केली आहे. दोन्हीही मालिकांसाठी वेगवेगळ्या 15 सदस्यीय संघ जाहीर करण्यात आला आहे. सर्वात आधी 3 सामन्यांची एकदिवसीय मालिका होईल. एकदिवसीय संघात भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी खेळाडू आणि माजी प्रशिक्षक राहुल द्रविडचा छोटा मुलगा अन्वय द्रविडला स्थान मिळालं आहे.
या मालिकेची सुरुवात 4 जुलैला होणार आहे. याच दिवशी पहिला एकदिवसीय सामना खेळवला जाईल. तसंच शेवटचा सामना 9 जूनला होणार आहे. यानंतर 13 जुलैला बहुदिवसीय मालिकेची सुरुवात होईल. यानंतर दुसरा बहु-दिवसीय सामना 20 जून रोजी सुरू होईल. एकदिवसीय सामन्यांची मालिका हंबनटोटा येथे खेळवली जाईल, तर बहु-दिवसीय मालिकेतील पहिला सामना गाले येथे आणि दुसरा सामना कोलंबो येथे होईल.
दोन्ही मालिकांसाठी यशवर्धन सिंग चौहानवर कर्णधारपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. उपकर्णधारपदासाठी लक्ष्य रायचंदानीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. एकदिवसीय संघासाठी रजत बघेल आणि अन्वय द्रविड यांची यष्टिरक्षक म्हणून निवड करण्यात आली आहे, तर बहु-दिवसीय सामन्यांसाठी मानव कृष्णा आणि आर्यन संदेश सकपाळ यांची यष्टिरक्षक म्हणून निवड झाली आहे.
News— BCCI (@BCCI) June 11, 2026
India Men's U19 squads for Sri Lanka series announced.
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सागर विर्क, लक्ष्य रायचंदानी (उपकर्णधार), यशवर्धन सिंह चौहान (कर्णधार), विनीत वीके, अर्जुन राजपूत, कुशाग्र ओझा, रजत बघेल (विकेटकीपर), अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), अनमोलजीत सिंह, वुटकुरी यशवीर गौड़, रोहित अनिल यादव, शाविन वी, काव्या परेश पटेल, मोहित उलवा, इशान सूद.
सागर विर्क, लक्ष्य रायचंदानी (उपकर्णधार), यशवर्धन सिंह चौहान (कर्णधार), पटेल कुश, मनल चौहान, कुशाग्र ओझा, मानव कृष्णा (विकेटकीपर), आर्यन संदेश सकपाल (विकेटकीपर), हेमचुदेशन जे, बीके किशोर, रोहित अनिल यादव, काव्या परेश पटेल, प्रियांशु सिंह, प्रणव राघवेंद्र, चिगुरुपति वेंकट.
पहिला एकदिवसीय सामना – 4 जुलै, हंबनटोटा
दुसरा एकदिवसीय सामना– 6 जुलै, हंबनटोटा
तिसरा एकदिवसीय सामना – 9 जुलै, हंबनटोटा
पहिला सामना – 13 ते 16 जुलै, गॅले
दुसरा सामना – 20 ते 23 जुलै, कोलंबो.