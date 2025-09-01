'राजस्थानच्या संघाने द्रविडला लाथ मारुन...'; एबी डिव्हिलियर्सच्या विधानाने क्रिकेट विश्वात खळबळ

Rahul Dravid Kicked Out of Rajasthan Royals: दक्षिण आफ्रिकेचा माजी फलंदाज आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुच्या संघातील माजी सदस्य ए. बी. डिव्हिलियर्सने भारताचा माजी क्रिकेटपटू तसेच प्रशिक्षक राहुल द्रविडसंदर्भात एक धक्कादायक विधान केलं आहे. ए. बी. डिव्हिलियर्सने असा अंदाज वर्तवला आहे की, फ्रँचायझीने दिलेली 'विस्तृत भूमिकेतील जबाबदारी' नाकारल्यामुळे मुख्य प्रशिक्षकपदावरुन राहुल द्रविडला राजस्थान रॉयल्सच्या संघाने 'बाहेर' काढलं असणार. राहुल द्रविडने अनेक वर्षांच्या करारावर सहमती दर्शवत नियुक्त झाल्यानंतर एका वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यावर अचानक संघासोबतचा आपला करार संपुष्टात आणला.
द्रविडला निरोप देताना राजस्थानच्या संघाने, "राहुल अनेक वर्षांपासून रॉयल्सच्या प्रवासामध्ये केंद्रस्थानी आहे. त्याने त्याच्या नेतृत्व गुणांचाराह खेळाडूंच्या एका पिढीवर प्रभाव सोडला आहे. संघात मजबूत मूल्ये निर्माण करण्याची जबाबदारी राहुलने चोखपणे पार पाडली आहे. राहुलने या फ्रँचायझी टीमच्या संस्कृतीवर आपली वेगळी छाप सोडली आहे," असं म्हटलं आहे. "फ्रान्झायझीच्या स्ट्रक्चरल रिव्ह्यूचा भाग असलेला राहुलकडे फ्रँचायझीमध्ये एक व्यापक आणि अधिक जबाबदारीचं पद देण्यात आले होते. मात्र त्याने ते स्वीकारले नाही. राजस्थान रॉयल्स, त्याचे खेळाडू आणि जगभरातील लाखो चाहते फ्रँचायझीसाठी केलेल्या उल्लेखनीय सेवेबद्दल राहुलचे मनापासून आभारी आहेत, यात शंका नाही," असंही सांगितलं.
'360 लाईव्ह' या सोशल मीडिया शोमध्ये बोलताना, डिव्हिलियर्सने असा अंदाज लावला की द्रविडला राजस्थान रॉयल्स व्यवस्थापनाने नवीन भूमिका नाकारल्यानंतर बाहेर काढले असावे. डिव्हिलियर्सने असा संकेत दिला की त्याच्या प्रचंड प्रभाव असूनही हा निर्णय घेण्यात आला. हे म्हणजे "त्याला लाथ मारुन बाहेर काढण्यासारखे" झालं, असंही म्हटलं.
"मला असे वाटते की हा मालक किंवा व्यवस्थापनाचा निर्णय होता. त्यांनी त्याला संघात व्यापक भूमिका घेण्याचा पर्याय दिला. त्याने तो नाकारला. कदाचित तो नाराज असेल कारण त्याला खरोखरच अजूनही संघाच्या जडघडणीमध्ये सहभागी व्हायचे होते. त्याला डगआउटमध्येच राहायचे होते. कदाचित तो त्याचा निर्णय होता. मला नेमकं ठाऊक नाही. आम्ही भविष्यात जेव्हा त्याच्याशी याबद्दल बोलू तेव्हा आम्हाला खात्री आहे की याबद्दल आम्हाला कळेल. मात्र राहुल पद सोडताना मोठी छाप मागे सोडून जात आहे. हे पद भरुन काढणं मोठं आव्हान ठरणार आहे," डिव्हिलियर्सने म्हटलं आहे.
"तो एक अतिशय उत्तम खेळाडू आहे. त्याला खेळाबद्दल बरेच काही माहित आहे. मी माझ्या शोमध्ये स्वतः अनेक तरुण खेळाडूंशी बोललो आहे. खरं तर, मी घेतलेल्या काही मुलाखतींमध्ये अनेकजण असे होते ज्यांच्या कारकिर्दीवर राहुल द्रविडचा मोठा प्रभाव असल्याचे सांगितले. त्यामुळे नक्कीच त्याची आठवण येईल, यात शंका नाही," असं डिव्हिलियर्सने सांगितलं.
आरसीबीचा माजी फलंदाज असलेल्या डिव्हिलियर्स पुढे म्हटले की राजस्थानचे हे पाऊल प्रोफेश्नल फुटबॉल क्लबची आठवण करून देणारे आहे. अशा क्लबमध्ये प्रशिक्षक अपेक्षा पूर्ण करू शकत नसताना व्यवस्थापन अचानक धक्कादायक निर्णय घेतं. 2008 च्या आयपीएल विजेत्या संघाने गेल्या सप्टेंबरमध्ये द्रविडला संघासोबत जोडून घेतलं होतं. त्यावेळी त्याने भारताला टी-20 विश्वचषकात नुकतेच यश मिळवून दिले होते. या नव्या कराराच्या माध्यमातून द्रविडचा आयपीएलपासून दूर राहण्याचा दुष्काळ संपुष्टात आला होता. मात्र 14 लीग सामन्यांमध्ये फक्त चार विजय मिळवून रॉयल्स गेल्या हंगामात नवव्या स्थानावर राहिल्याने संघ व्यवस्थापन द्रविडवर नाराज होतं.
"कधीकधी तुम्हाला हा असा प्रकार प्रीमियर लीगमध्येही दिसतो. फुटबॉल लीगमध्ये, जिथे व्यवस्थापक आणि प्रशिक्षकांवर नेहमीच कामगिरी करण्यासाठी आणि ट्रॉफी घरी आणण्यासाठी प्रचंड दबाव असतो. ज्यावेळेस ते अपेक्षांची पूर्तता करत नाहीत तेव्हा त्यांना डच्चू दिला जातो. परंतु कदाचित राजस्थानचे आगामी हंगामासाठी वेगळे विचार असतील. कदाचित ते काही फेरबदल करु इच्छितात. या बदलासोबत पुढे जाऊ इच्छितात. मला वाटत नाही की गेल्या वेळी त्यांच्यासाठी लिलाव सर्वोत्तम ठरला होता. खरं तर त्यांनी काही अविश्वसनीय खेळाडूंना करारमुक्त केले होते. यामध्ये जोस बटलरसहीत अनेक नावांचा समावेश होता. तुम्ही एक किंवा दोन खेळाडू सोडू शकता, पण त्यांनी त्यांच्या संघाचा एक मोठा भाग एकाच वेळी जाऊ दिला. मला वाटते ही हळूहळू एक प्रकारची घसरणच आहे," असं डिव्हिलियर्सने राजस्थानच्या अवस्थेबद्दल विश्लेषण करताना म्हटलं.
राहुल द्रविडच्या राजस्थान रॉयल्समधून बाहेर पडण्याबाबत काय विधान केले आहे?
ए. बी. डिव्हिलियर्सने अंदाज वर्तवला की, राहुल द्रविडला राजस्थान रॉयल्सने फ्रँचायझीने ऑफर केलेली 'विस्तृत भूमिका' नाकारल्यामुळे मुख्य प्रशिक्षकपदावरून 'बाहेर काढले' असावे, ज्याला त्याने 'लाथ मारून बाहेर काढण्यासारखे' असे संबोधले.
राहुल द्रविडने राजस्थान रॉयल्ससोबतचा करार का संपुष्टात आणला?
राहुल द्रविडने राजस्थान रॉयल्सने ऑफर केलेली 'विस्तृत भूमिका' स्वीकारली नाही, आणि ३० ऑगस्ट २०२५ रोजी फ्रँचायझीने घोषणा केली की द्रविड यापुढे मुख्य प्रशिक्षक म्हणून संघासोबत राहणार नाहीत. डिव्हिलियर्सच्या मते, हा निर्णय मालक किंवा व्यवस्थापनाचा असावा.
द्रविडच्या योगदानाबाबत काय म्हटले आहे?
डिव्हिलियर्सने सांगितले की, द्रविड अनेक वर्षांपासून राजस्थान रॉयल्सच्या प्रवासात केंद्रस्थानी होता, त्याने खेळाडूंच्या पिढीवर प्रभाव टाकला, मजबूत मूल्ये निर्माण केली आणि फ्रँचायझीच्या संस्कृतीवर आपली छाप सोडली. त्याने द्रविडला 'मोठी छाप सोडणारा' आणि 'क्रिकेटचे प्रचंड ज्ञान असलेला' खेळाडू म्हणून वर्णन केले.