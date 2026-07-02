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राहुल द्रविडचा मुलगा समीत ठरला 'नवा स्टार'; तुफानी फलंदाजीने वेधलं लक्ष! Video viral

Samit Dravid - Maharaja Trophy KSCA T20 2026 : आता राहुल द्रविड स्वत: नाही तर त्याचा मुलगा त्याच्या कामगिरीमुळे चर्चेत आहे, केएससीए टी20 ट्रॉफी सामन्यादरम्यान, समितने मैदानाच्या सर्व बाजूंनी मारलेल्या आपल्या अप्रतिम फटक्यांनी सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 02, 2026, 08:30 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 08:30 PM IST
राहुल द्रविडचा मुलगा समीत ठरला 'नवा स्टार'; तुफानी फलंदाजीने वेधलं लक्ष! Video viral
Source: Bureau

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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