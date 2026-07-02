राहुल द्रविडचा मुलगा समीत ठरला 'नवा स्टार'; तुफानी फलंदाजीने वेधलं लक्ष! Video viral

Samit Dravid : भारताचा स्टार क्रिकेट खेळाडू राहुल द्रविड त्याच्या क्रिकेटच्या खास शैलीमुळे ओळखला जात असे. राहुल द्रविडला भारतीय क्रिकेटची वॅाल असे म्हटले जात असे, त्याने एक क्रिकेट खेळाडू म्हणून आणि टीम इंडियाचा प्रशिक्षक म्हणून आतापर्यत त्याचे नाव एका उंचीवर पोहोचले आहे. आता राहुल द्रविड स्वत: नाही तर त्याचा मुलगा त्याच्या कामगिरीमुळे चर्चेत आहे, सध्या केएससीए टी20 ट्रॉफी स्पर्धा सुरु आहे. यामध्ये राहुल द्रविडचा मुलगा समित द्रविड सध्या चर्चेत आहे, केएससीए टी20 ट्रॉफी सामन्यादरम्यान, समितने मैदानाच्या सर्व बाजूंनी मारलेल्या आपल्या अप्रतिम फटक्यांनी सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. त्याने मारलेल्या शॅाटमध्ये बॅकफूट कट शॉट्स, लॉफ्टेड ड्राइव्ह आणि काही उत्कृष्ट पुल शॉट्सचा समावेश होता.
समित द्रविड याने केलेल्या कामगिरीनंतर आता सोशल मिडियावर मोठी चर्चा पाहायला मिळत आहे, समितची फलंदाजीची शैली त्याच्या वडिलांसारखीच होती. आता, त्याच्या ह्या फलंदाजीचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. हुबळी येथील केएससीए हुबळी क्रिकेट मैदानावर हुबळी टायगर्सविरुद्ध कल्याणी बंगळूरू ब्लास्टर्स यांच्यामध्ये सामना झाला. 20 वर्षाच्या समितने 23 चेंडूमध्ये 6 चौकारांसह त्याने 32 धावा केल्या, त्याच्या या कामगिरीचे सोशल मिडियावर भरपूर कौतुक होत आहे.
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कल्याणी बंगळूरू ब्लास्टर्स या संघाकडून समित द्रविडच्या व्यतिरिक्त रोहन पाटील आणि प्रवीण दुबे यांनीही अर्धशतके झळकावली, तर निश्चित रावने तीन बळी घेतले. हुबळी टायगर्सच्या जोरदार पुनरागमनाला तोंड देत बंगळूरू ब्लास्टर्सने हा रोमांचक सामना दोन धावांनी जिंकला. हा सामना रोमांचक ठरला, या सामन्याबद्दल सांगायचे झाले तर कल्याणी बंगळूरू ब्लास्टर्सच्या संघाने पहिले फलंदाजी करत 203 धावा केल्या होत्या. विजयासाठी 204 धावांचा पाठलाग करताना, हुबळी टायगर्स संघाला अनिशवर गौतम (23 चेंडूंत 34 धावा), शिवकुमार रक्षित (30 चेंडूंत 41 धावा) आणि मनवंत कुमार (22 चेंडूंत 60 धावा) यांच्यामुळे बळ मिळाले.
— FanCode (@FanCode) July 1, 2026
Catch all the action from the Maharaja Trophy KSCA T20 2026 LIVE on FanCode #MaharajaTrophy pic.twitter.com/gurjHdavpE
अभिनव मनोहरनेही 15 चेंडूंत 21 धावा करून संघाला विजयासाठी शेवटच्या चेंडूपर्यंत पोहोचवले. शेवटच्या चेंडूवर पाच धावांची गरज असताना, मनोहर आणि मनवंत ऐन मोक्याच्या क्षणी बाद झाले आणि टायगर्सला 201/7 धावांवर रोखण्यात आले. ब्लास्टर्सकडून निश्चय राव (3/27) आणि विद्वत कावेरप्पा (2/55) यांनी गोलंदाजीत उत्कृष्ट कामगिरी केली. या विजयासह गळूरु ब्लास्टर्सने सात सामन्यांमधील आपला सहावा विजय नोंदवला असून त्यानंतर 12 गुणांसह गुणतालिकेमध्ये पहिले स्थान मिळवले आहे. दरम्यान, हुबळी टायगर्सला या हंगामातील तिसऱ्या पराभवाला सामोरे जावे लागले.