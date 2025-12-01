वर्ल्ड चॅम्पियन महिला क्रिकेटर्सला भारतीय रेल्वेकडून मोठं गिफ्ट, 'या' खेळाडूंना नोकरीत मिळालं प्रमोशन

Indian Railway Womens Cricketer : 2 नोव्हेंबर रोजी भारतीय महिला क्रिकेट संघाने आयसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2025 चं विजेतेपद पटकावलं. त्यांनी दक्षिण आफ्रिकेला धूळ चारत हा विजय मिळवला. भारतीय महिला क्रिकेटच्या इतिहासात पहिल्यांदाच हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वातील संघाने अशी कामगिरी केली. तेव्हा या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल भारत सरकारच्या रेल्वे मंत्रालयाने (रेल्वे बोर्ड) भारतीय महिला क्रिकेटर स्नेह राणा आणि प्रतीका रावल यांना पदोन्नती देण्यास मान्यता दिली आहे.
गेल्या महिन्यात नवी मुंबईतील डॉ. डीवाय पाटील स्टेडियमवर झालेल्या सामन्यात भारताने दक्षिण आफ्रिकेचा 52 धावांनी पराभव करून पहिला वर्ल्ड कप जिंकला. उत्तर रेल्वेला रेल्वे बोर्डाच्या काही अधिकृत पत्रकांमधून स्नेह राणा आणि प्रतिका रावल यांना 7 व्या सीपीसी पे मॅट्रिक्सच्या लेव्हल 8 मध्ये विशेष कर्तव्य अधिकारी (क्रीडा) या गट 'ब' राजपत्रित पदावर बढती देण्यात आल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. ही जाहिरात आउट-ऑफ-टर्न प्रमोशन (OTP) योजनेचा एक भाग आहे, जी उत्कृष्ट क्रीडा कामगिरीची दखल घेते.
रेल्वे बोर्डाने उत्तर रेल्वेला पदोन्नतीची अंमलबजावणी करण्याचे आणि राणा आणि रावल यांना ओएसडी (क्रीडा) भूमिका किंवा इतर योग्य गट 'ब' पदावर नियुक्त करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या आदेशांवर आस्थापना संचालक (क्रीडा) आणि रेल्वे क्रीडा प्रोत्साहन मंडळाचे (आरएसपीबी) सचिव यांनी स्वाक्षरी केली होती, ज्याच्या प्रती राष्ट्रीय रेल्वे क्रीडा संघटना आणि खेळाडूंना पाठवण्यात आल्या होत्या.
प्रतिका रावलने आयसीसी वर्ल्ड कप 2025 मध्ये भारताच्या विजयी अभियानात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. तिने न्यू झीलंड विरुद्ध शतक ठोकले आणि तिच्या धडाकेबाज बल्लेबाजीने भारताला विजय मिळवून देण्यात मदत केली. रावल स्पर्धेत सर्वाधिक धावा करणाऱ्या खेळाडूंमध्ये चौथ्या क्रमांकावर होती, तिने 51.33 च्या सरासरीने 398 धावा केल्या. मात्र ग्रुप स्टेजमध्ये तिला गंभीर दुखापत झाली आणि ती सेमी फायनल आणि फायनल खेळू शकली नाही. तिच्या ऐवजी शेफाली वर्माने तिच्या जागी संघात स्थान मिळवले. परंतु आयसीसीने प्रतिका रावलला पडत मिळावं यासाठी विशेष व्यवस्था केली. तर स्नेह राणाने वर्ल्ड कपमध्ये एकूण सात विकेट्स घेतल्या.
भारतीय महिला क्रिकेट संघाने कोणता खिताब जिंकला?
भारतीय महिला क्रिकेट संघाने आयसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2025 जिंकला.
विजयासाठी कोणत्या खेळाडूंना पदोन्नती देण्यात आली?
स्नेह राणा आणि प्रतिका रावल यांना पदोन्नती देण्यात आली.
रेल्वे बोर्डाने काय निर्देश दिले आहेत?
रेल्वे बोर्डाने उत्तर रेल्वेला पदोन्नतीची अंमलबजावणी करण्याचे आणि स्नेह राणा आणि प्रतिका रावल यांना ओएसडी (क्रीडा) भूमिका किंवा इतर योग्य गट 'ब' पदावर नियुक्त करण्याचे निर्देश दिले आहेत.