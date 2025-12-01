English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

वर्ल्ड चॅम्पियन महिला क्रिकेटर्सला भारतीय रेल्वेकडून मोठं गिफ्ट, 'या' खेळाडूंना नोकरीत मिळालं प्रमोशन

Indian Railway Womens Cricketer : भारतीय महिला क्रिकेटच्या इतिहासात पहिल्यांदाच हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वातील संघाने आयसीसी वर्ल्ड कप जिंकला. त्यानंतर रेल्वेने दोन भारतीय महिला खेळाडूंना त्यांच्या या यशाबद्दल मोठं गिफ्ट दिलं आहे.   

पूजा पवार | Updated: Dec 1, 2025, 07:37 PM IST
वर्ल्ड चॅम्पियन महिला क्रिकेटर्सला भारतीय रेल्वेकडून मोठं गिफ्ट, 'या' खेळाडूंना नोकरीत मिळालं प्रमोशन
(Photo Credit : Social Media)

Indian Railway Womens Cricketer : 2 नोव्हेंबर रोजी भारतीय महिला क्रिकेट संघाने आयसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2025 चं विजेतेपद पटकावलं. त्यांनी दक्षिण आफ्रिकेला धूळ चारत हा विजय मिळवला. भारतीय महिला क्रिकेटच्या इतिहासात पहिल्यांदाच हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वातील संघाने अशी कामगिरी केली. तेव्हा या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल भारत सरकारच्या रेल्वे मंत्रालयाने (रेल्वे बोर्ड) भारतीय महिला क्रिकेटर स्नेह राणा आणि प्रतीका रावल यांना पदोन्नती देण्यास मान्यता दिली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

गेल्या महिन्यात नवी मुंबईतील डॉ. डीवाय पाटील स्टेडियमवर झालेल्या सामन्यात भारताने दक्षिण आफ्रिकेचा 52 धावांनी पराभव करून पहिला वर्ल्ड कप जिंकला. उत्तर रेल्वेला रेल्वे बोर्डाच्या काही अधिकृत पत्रकांमधून स्नेह राणा आणि प्रतिका रावल यांना 7 व्या सीपीसी पे मॅट्रिक्सच्या लेव्हल 8 मध्ये विशेष कर्तव्य अधिकारी (क्रीडा) या गट 'ब' राजपत्रित पदावर बढती देण्यात आल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. ही जाहिरात आउट-ऑफ-टर्न प्रमोशन (OTP) योजनेचा एक भाग आहे, जी उत्कृष्ट क्रीडा कामगिरीची दखल घेते.

रेल्वे बोर्डाने उत्तर रेल्वेला पदोन्नतीची अंमलबजावणी करण्याचे आणि राणा आणि रावल यांना ओएसडी (क्रीडा) भूमिका किंवा इतर योग्य गट 'ब' पदावर नियुक्त करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या आदेशांवर आस्थापना संचालक (क्रीडा) आणि रेल्वे क्रीडा प्रोत्साहन मंडळाचे (आरएसपीबी) सचिव यांनी स्वाक्षरी केली होती, ज्याच्या प्रती राष्ट्रीय रेल्वे क्रीडा संघटना आणि खेळाडूंना पाठवण्यात आल्या होत्या.

प्रतिका रावलने आयसीसी वर्ल्ड कप 2025 मध्ये भारताच्या विजयी अभियानात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. तिने न्यू झीलंड विरुद्ध शतक ठोकले आणि तिच्या धडाकेबाज बल्लेबाजीने भारताला विजय मिळवून देण्यात मदत केली. रावल स्पर्धेत सर्वाधिक धावा करणाऱ्या खेळाडूंमध्ये चौथ्या क्रमांकावर होती, तिने 51.33 च्या सरासरीने 398 धावा केल्या. मात्र ग्रुप स्टेजमध्ये तिला गंभीर दुखापत झाली आणि ती सेमी फायनल आणि फायनल खेळू शकली नाही. तिच्या ऐवजी शेफाली वर्माने तिच्या जागी संघात स्थान मिळवले. परंतु आयसीसीने प्रतिका रावलला पडत मिळावं यासाठी विशेष व्यवस्था केली. तर स्नेह राणाने वर्ल्ड कपमध्ये एकूण सात विकेट्स घेतल्या.

FAQ : 

भारतीय महिला क्रिकेट संघाने कोणता खिताब जिंकला?
भारतीय महिला क्रिकेट संघाने आयसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2025 जिंकला.

विजयासाठी कोणत्या खेळाडूंना पदोन्नती देण्यात आली?
स्नेह राणा आणि प्रतिका रावल यांना पदोन्नती देण्यात आली.

रेल्वे बोर्डाने काय निर्देश दिले आहेत?
रेल्वे बोर्डाने उत्तर रेल्वेला पदोन्नतीची अंमलबजावणी करण्याचे आणि स्नेह राणा आणि प्रतिका रावल यांना ओएसडी (क्रीडा) भूमिका किंवा इतर योग्य गट 'ब' पदावर नियुक्त करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
Women ICC World Cup 2025Cricket Newsmarathi newsteam india

इतर बातम्या

भाईंदरमधील मेट्रोचे डोंगरी कारशेड रद्द; परिवहन मंत्री प्रता...

मुंबई बातम्या