/KKR vs RCB सामन्यात पावसाचा व्यत्यय, चाहत्यांची प्रतीक्षा वाढली; जाणून घ्या कधी सुरू होणार सामना? वाचा लेटेस्ट अपडेट

KKR vs RCB Latest Update: कोलकता नाईट राइडर्स विरुद्ध रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरु यांच्यामध्ये सामना आज खेळवला जाणार आहे की नाही यासाठी चाहत्यांना प्रतिक्षा करावी लागणार आहे. रायपूरमध्ये होणारा केकेआर आणि आरसीबीच्या सामन्याआधी पाऊस पडत असल्यामुळे सामना सुरु व्हायला उशीर होणार आहे.
Rain in KKR vs RCB match : कोलकता नाईट राइडर्स विरुद्ध रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरु यांच्यामध्ये आज रायपूरमध्ये सामना खेळवला जात आहे. पण या सामन्याआधी रायपूरमध्ये पाऊस कोसळत असल्यामुळे सामना थांबवण्यात आला आहे. आजचा सामना हा दोन्ही संघासाठी महत्वाचा असणार आहे. सुरुवातीच्या सामन्यांमध्ये खराब कामगिरीमुळे केकेआरच्या संघाला सर्व सामने जिंकणे अनिवार्य आहे तर आरसीबीच्या संघाला प्लेऑफमध्ये जाण्यासाठी आणि त्यांची पकड मजबूत करण्यासाठी हा सामना जिंकणे गरजेचे आहे. पण पावसामुळे हा सामना होणार की नाही यावर अजूनही प्रश्नचिन्ह आहे.
रायपूरमध्ये हवामानामुळे संघाचा आणि चाहत्यांचा तणाव वाढला आहे, या सामन्यामध्ये मुसळधार पावसाचे देखील सावट आहे. त्यामुळे आता हा सामना होणार की नाही याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. प्लेऑफमध्ये पोहोचण्याच्या दृष्टीने हा सामना दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाचा मानला जातो. हवामान विभागाने छत्तीसगडमधील अनेक भागांसाठी तीव्र हवामानाचा इशारा जारी केला आहे, तर रायपूरमध्ये यलो अलर्ट देखील जारी करण्यात आला आहे. पावसामुळे सामना रद्द झाल्यास सर्वाधिक नुकसान कोणाचे होईल?
आता इंडियन प्रिमियर लीगच्या सोशल मिडिया अकाऊंटवर माहिती देण्यात आली आहे की नाणेफेक हे 8.30 मिनिटांनी होणार आहे तर 8.45 ला सामना सुरु होणार आहे. त्यामुळे आता खेळाडू हे मैदानामध्ये सराव करण्यासाठी उतरले आहेत.
Update from Raipur— IndianPremierLeague (@IPL) May 13, 2026
Toss at 8.30 PM
Play to start at 8.45 PM with no overs lost. TATAIPL | KhelBindaas | RCBvKKR https://t.co/4aKQ8u16Vf
आजचा सामना सुरु होणार की नाही याबद्दल सांगायचे झाले तर पावसाची शक्यता रायपूरमध्ये 30% आहे. त्यामुळे चाहत्यांसाठी ही दिलासादायक बातमी आहे. आजचा सामना रद्द झाला तर केकेआरला त्याचे मोठे नुकसान सहन करावे लागणार आहे. कारण केकेआरच्या संघाला आजा उर्वरित सर्व सामने प्लेऑफच्या शर्यतीत जाण्यासाठी जिकावे लागणार आहेत. आरसीबीच्या संघाकडे सध्या 14 गुण आहेत आजच्या सामन्यामध्ये संघाने विजय मिळवल्यास संघाच्या प्लेऑफच्या आशा पक्क्या होतील. केकेआरचा हा संघ सध्या नऊ गुणांसह प्लेऑफच्या शर्यतीत टिकून आहे. मागील चारही सामन्यांमध्ये केकेआरने विजय मिळवला आहे.