सुवर्णपदक विजेत्याला भेटीसाठी अडीच तास ताटकाळत ठेवल्याबद्दल राज ठाकरेंकडून दिलगीरी; 'दिल्लीवरुन आल्यावर...'

Raj Thackeray On Dilip Gavit : कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 मध्ये पुरुषांच्या 100 मीटर टी 47 च्या फायनल शर्यतीत नाशिक जिल्ह्याच्या सुरगाणा तालुक्यातील अतिदुर्गम आदिवासी पाड्यातील दिलीप महादू गावित यांनी भारतासाठी सुवर्णपदकाची पटकावलं. राज ठाकरे हे 6 आणि 7 ऑगस्ट दरम्यान नाशिक दौऱ्यावर आहेत. तेव्हा सुवर्णपदक विजेते पॅरा धावपटू दिलीप गावित आणि त्यांचे प्रशिक्षक वैजनाथ काळे हे दोघे राज ठाकरेंच्या भेटीसाठी गेले होते. मात्र त्याठिकाणी त्यांना जवळपास दोन ते अडीच तास ताटकळत थांबावं लागलं. त्यामुळे संतापून राज ठाकरेंची भेट न घेता ते तेथून निघून गेले. यावेळी त्यांनी म्हटलं की भेटायचं नव्हतं तर आम्हाला बोलावलं कशाला? मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी शुक्रवारी सकाळी पत्रकार परिषद घेतली, यात त्यांनी झालेल्या प्रकाराबद्दल दिलीप गावित आणि त्यांच्या प्रशिक्षकांची माफी मागितली.
राज ठाकरे यांना पत्रकार परिषदेत गुरुवारी त्यांना भेटायला आलेले पॅरा धावपटू दिलीप गावित यांच्यासोबत झालेल्या प्रकाराबद्दल विचारण्यात आलं. तेव्हा राज ठाकरे म्हणाले की, 'काल दिलीप गावित हे येऊन गेले, सर्वात महत्वाचा भाग त्यांना कोणी बोलवलं होत हे मला माहित नाही आणि ते आलेत हे सुद्धा मला कोणी सांगितलं नव्हतं. त्यामुळे ते आलेत आणि मी भेटणार नाही असं मी का करेन? त्यामुळे मला माहितच नसल्यामुळे या सगळ्या गोष्टी झाल्या आणि त्यांचा सुद्धा काही गैरसमज झाला. ते दोन तास थांबले आणि मला भेटले नाहीत अशी त्यांची तक्रार होती, पण मला याबाबत काही माहीतच नव्हतं. मला कोणी सांगितलंच नाही कि ते आलेत म्हणून, मला कोणी सांगितलं असतं तर मी निश्चित त्यांना नक्की भेटलो असतो. त्यांची भेट झाली नाही आणि ते नाराज झाले याबद्दल मी दिलगिरी व्यक्त करतो. मला वाटतं ते दिल्लीला गेलेले आहेत. ते दिल्लीवरून जाऊन आल्यावर निश्चित त्यांची भेट घेईन. तुमचा काही संपर्क झाला तर त्यांच्या कानावर या गोष्टी घाला. मलाच काही माहित नव्हतं त्यामुळे त्यांना न भेटण्याचा कोणताही विषय नाही'.
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे 6 आणि 7 ऑगस्ट 2026 या दरम्यान मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे हे दोन दिवसीय नाशिक दौऱ्यावर आहेत. 6 ऑगस्ट रोजी राज ठाकरेंच्या भेटीसाठी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 मध्ये सुवर्णपदक जिंकणारा पॅराधावपटू दिलीप गावित आणि त्यांचे प्रशिक्षक वैजनाथ काळे हे गेले होते. यावेळी त्यांना पदाधिकाऱ्यांची मिटिंग सुरु असल्याचं सांगण्यात आलं. मात्र यावेळी तब्बल दोन तास ते अडीच तास पॅराधावपटू दिलीप गावित आणि त्यांचे प्रशिक्षक वैजनाथ काळे यांना ताटकळत ठेवण्यात आलं. त्यानंतर संतापून दिलीप गावित आणि त्यांचे प्रशिक्षक वैजनाथ काळे हे निघून गेले. यावेळी उपस्थित मनसे कार्यकर्त्यांनी त्यांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केला मात्र दोघांनी त्यांना जुमानत नाही आणि ते निघून गेले.