/दुखापत लपवून IPL खेळला अन् आता... रियान परागबाबत मोठी अपडेट! मैदानावर कधी दिसणार?

Riyan Parag Health Update : राजस्थान रॅायल्सचा कर्णधार रियान पराग हा त्याला आयपीएल 2026 नंतर झालेल्या दुखापतीनंतर त्याला भारतीय संघातून बाहेर करण्यात आले. आता त्याचा एक फोटो हॅास्पिटलमधला समोर आला आहे आणि त्याच्या चाहत्यांनी इच्छा व्यक्त केली आहे. आता त्याच्या संदर्भात एक महत्वपूर्ण बातमी समोर आली आहे. आयपीएल 2026 मध्ये राजस्थान रॅायल्ससाठी सेमीफायनलमध्ये प्रवास संपला त्यानंतर रियान पराग हा जखमी असल्यामुळे तो श्रीलंका दौऱ्यावर जाऊ शकला नाही. मुंबईतील प्रसिद्ध कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी रुग्णालयात रियान परागच्या उजव्या खांद्याची शस्त्रक्रिया यशस्वीरित्या पार पडली अशी माहिती समोर आली आहे.
मुंबईच्या कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी रुग्णालयामधील प्रसिद्ध क्रीडा अस्थिरोग तज्ञ डॉ. दिनशॉ परडीवाला यांच्या देखरेखीखाली त्याची शस्त्रक्रिया झाली असे सांगितले आहे. या शस्त्रक्रियेनंतर, ऑगस्टच्या तिसऱ्या आठवड्यात दुलीप ट्रॉफीने सुरू होणाऱ्या आगामी 2026-27 च्या देशांतर्गत सिझनमधील सुरुवातीचा काळ परागला मुकण्याची शक्यता आहे असे सांगण्यात येत आहे. मागील काही महिने हे रियान परागसाठी चढ उतारांनी भरलेले होते त्याचे कारण म्हणजेच त्याला राजस्थान रॅायल्सचे कर्णधारपद मिळाले. पण तो या सिझनमध्ये संघसाठी अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी करु शकला नाही.
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रियान परागच्या नेतृत्वाखाली राजस्थान रॅायल्सच्या संघाला प्लेऑफपर्यंत पोहोचवले. भारत 'अ' संघाच्या उपकर्णधारपदी नियुक्ती करण्यात आली, पण त्याला झालेल्या दुखापतीमुळे त्याचे नाव संघातून बाहेर करण्यात आले. तपासणीनंतर, त्याच्या उजव्या खांद्यावर शस्त्रक्रिया करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता परागच्या जागी तिरंगी मालिकेसाठी भारतीय संघात ऋतुराज गायकवाडचा समावेश करण्यात आला आहे.
रियान परागने त्याच्या सोशल मिडियावर शस्त्रक्रियेनंतर एक पोस्ट केली आहे, यामध्ये त्याने लिहीले आहे की, खांद्याची शस्त्रक्रिया झाली आहे आणि सर्व काही व्यवस्थित पार पडले. मागील दोन वर्षांत माझी अशा प्रकारे परीक्षा घेतली, ज्याची मी कधीच अपेक्षा केली नव्हती. काही दिवस खूप चांगले होते, तर काही खूप निराशाजनक होते. आता माझ्यासमोर एक वेगळ्या प्रकारचे आव्हान आहे, ज्यामध्ये शस्त्रक्रियेतून बरे होणे आणि पुनर्वसन प्रक्रियेचा समावेश आहे. मी लवकरच माझ्या सर्वात आवडत्या खेळात परत येईन.