CSK नंतर आता राजस्थान रॉयल्ससाठी वाईट बातमी, स्टार ऑलराऊंडर संपूर्ण सीजनमधून बाहेर, IPL 2026 पूर्वी टेन्शन वाढलं

IPL 2026 : आयपीएल 2026 सुरु होण्यासाठी आता केवळ 10 दिवसांचा अवधी शिल्लक आहे मात्र त्यापूर्वी दुखापतींच्या कारणामुळे आयपीएल संघांचं टेन्शन वाढलंय. चेन्नई सुपरकिंग्सचा डेथ ओव्हरमधील एकमेव गोलंदाज नॅथन एलिस हा दुखापतीमुळे पूरब स्पर्धेतून बाहेर पडलाय. त्यानंतर आता राजस्थान रॉयल्सला सुद्धा असाच धक्का बसलाय. आयपीएल 2026 पूर्वी सीएसकेकडून राजस्थान रॉयल्सकडे ट्रेड झालेला इंग्लंडचा स्टार ऑलराऊंडर सॅम करन हा दुखापतीच्या कारणामुळे बाहेर होऊ शकतो. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार ग्रोइन इंजरीने त्रस्त असल्याने त्याचं खेळणं सीजनमध्ये आता अवघड दिसतंय. 27 वर्षांच्या सॅम करनने 5 मार्च रोजी आयसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 इंग्लंड विरुद्ध सामना खेळला होता, यात भारताने इंग्लंडला ७ धावांनी पराभूत केलं होतं. यात सॅम करनने जबरदस्त परफॉर्मन्स दाखवला होता, मात्र आता त्याला दुखापत होणं राजस्थान रॉयल्ससाठी मोठी डोकेदुखी ठरू शकते.
भारताविरुद्ध सेमी फायनल सामन्यापूर्वी पासूनच सॅम करनच्या फिटनेसवर प्रश्न उपस्थित होऊ लागले होते आता त्याची दुखापत आगामी आयपीएल 2026 च्या पार्श्ववभूमीवर राजस्थान रॉयल्ससाठी डोके दुखीचा विषय ठरली आहे. मागच्या सीजनमध्ये सॅम करन हा चेन्नई सुपरकिंग्सकडून खेळला होता, मात्र त्याला आयपीएल 2026 च्या मिनी ऑक्शनपूर्वी ट्रेड करून राजस्थान रॉयल्सकडे पाठवण्यात आले. या ट्रेडमध्ये रवींद्र जडेजा आणि सॅम करन हे दोघे राजस्थानचा भाग बनले तर राजस्थानचा माजी कर्णधार संजू सॅमसनचा समावेश चेन्नई सुपरकिंग्समध्ये झाला. अशातच जर तो आयपीएल 2026 मधून बाहेर पडेल तर हा राजस्थानसाठी धक्का असेल.
सॅम करनने आयपीएल मध्ये आपल्या करिअरला 2019 मध्ये सुरुवात केली. मग तो 2020 आणि 2021 मध्ये चेन्नई सुपरकिंग्सकडून खेळला. आयपीएल 2023 मध्ये त्याला पुन्हा ऑक्शनमधून पंजाब किंग्सने 18.5 कोटींची बोली लावून विकत घेतलं. मग 2025 आयपीएलमध्ये चेन्नई सुपरकिंग्सशी तो जोडला गेला, मात्र त्यासाठी हा सीजन खास ठरला नाही आणि त्याने 5 सामन्यात 114 धावा केल्या आणि केवळ 1 विकेट घेतली.
हेही वाचा : BCCI मुळे जसप्रीत बुमराहला 2 कोटींचं नुकसान होणार? आता नियम बदलून होणार भरपाई?
राजस्थान रॉयल्सने सॅम करनच्या रिप्लेसमेंट जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे सॅम करन ऐवजी कोणता खेळाडू राजस्थान जाहीर करते हे पाहणं महत्वाचं असणार आहे. संघात रवींद्र जडेजासारखा अनुभवी ऑलराऊंडर खेळाडू आधीच आहे. डोनोव्हान फरेरा देखील आपल्या पॉवर हिटिंग आणि ऑफ-स्पिनने संघाला संतुलन देऊ शकतो. सॅम करनची अनुपस्थिती राजस्थानसाठी एक मोठे नुकसान ठरू शकते, विशेषतः तो संघासाठी पदार्पण करत होता.