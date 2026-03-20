  • CSK नंतर आता राजस्थान रॉयल्ससाठी वाईट बातमी, स्टार ऑलराऊंडर संपूर्ण सीजनमधून बाहेर, IPL 2026 पूर्वी टेन्शन वाढलं

CSK नंतर आता राजस्थान रॉयल्ससाठी वाईट बातमी, स्टार ऑलराऊंडर संपूर्ण सीजनमधून बाहेर, IPL 2026 पूर्वी टेन्शन वाढलं

 IPL 2026 : 27 वर्षांच्या सॅम करनने 5 मार्च रोजी आयसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 इंग्लंड विरुद्ध सामना खेळला होता, यात भारताने इंग्लंडला ७ धावांनी पराभूत केलं होतं. यात सॅम करनने जबरदस्त परफॉर्मन्स दाखवला होता, मात्र आता त्याला दुखापत होणं राजस्थान रॉयल्ससाठी मोठी डोकेदुखी ठरू शकते.  

पूजा पवार | Updated: Mar 20, 2026, 07:37 AM IST
CSK नंतर आता राजस्थान रॉयल्ससाठी वाईट बातमी, स्टार ऑलराऊंडर संपूर्ण सीजनमधून बाहेर, IPL 2026 पूर्वी टेन्शन वाढलं
 IPL 2026 : आयपीएल 2026 सुरु होण्यासाठी आता केवळ 10 दिवसांचा अवधी शिल्लक आहे मात्र त्यापूर्वी दुखापतींच्या कारणामुळे आयपीएल संघांचं टेन्शन वाढलंय. चेन्नई सुपरकिंग्सचा डेथ ओव्हरमधील एकमेव गोलंदाज नॅथन एलिस हा दुखापतीमुळे पूरब स्पर्धेतून बाहेर पडलाय. त्यानंतर आता राजस्थान रॉयल्सला सुद्धा असाच धक्का बसलाय. आयपीएल 2026 पूर्वी सीएसकेकडून राजस्थान रॉयल्सकडे ट्रेड झालेला इंग्लंडचा स्टार ऑलराऊंडर सॅम करन हा दुखापतीच्या कारणामुळे बाहेर होऊ शकतो. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार ग्रोइन इंजरीने त्रस्त असल्याने त्याचं खेळणं सीजनमध्ये आता अवघड दिसतंय. 27 वर्षांच्या सॅम करनने 5 मार्च रोजी आयसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 इंग्लंड विरुद्ध सामना खेळला होता, यात भारताने इंग्लंडला ७ धावांनी पराभूत केलं होतं. यात सॅम करनने जबरदस्त परफॉर्मन्स दाखवला होता, मात्र आता त्याला दुखापत होणं राजस्थान रॉयल्ससाठी मोठी डोकेदुखी ठरू शकते.  

राजस्थान रॉयल्सला होणार मोठं नुकसान : 

भारताविरुद्ध सेमी फायनल सामन्यापूर्वी पासूनच सॅम करनच्या फिटनेसवर प्रश्न उपस्थित होऊ लागले होते आता त्याची दुखापत आगामी आयपीएल 2026 च्या पार्श्ववभूमीवर राजस्थान रॉयल्ससाठी डोके दुखीचा विषय ठरली आहे. मागच्या सीजनमध्ये सॅम करन हा चेन्नई सुपरकिंग्सकडून खेळला होता, मात्र त्याला आयपीएल 2026 च्या मिनी ऑक्शनपूर्वी ट्रेड करून राजस्थान रॉयल्सकडे पाठवण्यात आले. या ट्रेडमध्ये रवींद्र जडेजा आणि सॅम करन हे दोघे राजस्थानचा भाग बनले तर राजस्थानचा माजी कर्णधार संजू सॅमसनचा समावेश चेन्नई सुपरकिंग्समध्ये झाला. अशातच जर तो आयपीएल 2026  मधून बाहेर पडेल तर हा राजस्थानसाठी धक्का असेल. 

सॅम करनचा मागच्या सीजनमधील परफॉर्मन्स : 

सॅम करनने आयपीएल मध्ये आपल्या करिअरला 2019 मध्ये सुरुवात केली. मग तो 2020 आणि 2021 मध्ये चेन्नई सुपरकिंग्सकडून खेळला. आयपीएल 2023  मध्ये त्याला पुन्हा ऑक्शनमधून पंजाब किंग्सने 18.5 कोटींची बोली लावून विकत घेतलं. मग 2025 आयपीएलमध्ये चेन्नई सुपरकिंग्सशी तो जोडला गेला, मात्र त्यासाठी हा सीजन खास ठरला नाही आणि त्याने 5 सामन्यात 114 धावा केल्या आणि केवळ 1 विकेट घेतली. 

राजस्थान रॉयल्ससाठी वाढली चिंता : 

राजस्थान रॉयल्सने सॅम करनच्या रिप्लेसमेंट जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे सॅम करन ऐवजी कोणता खेळाडू राजस्थान जाहीर करते हे पाहणं महत्वाचं असणार आहे. संघात रवींद्र जडेजासारखा अनुभवी ऑलराऊंडर खेळाडू आधीच आहे. डोनोव्हान फरेरा देखील आपल्या पॉवर हिटिंग आणि ऑफ-स्पिनने संघाला संतुलन देऊ शकतो. सॅम करनची अनुपस्थिती राजस्थानसाठी एक मोठे नुकसान ठरू शकते, विशेषतः तो संघासाठी पदार्पण करत होता.

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

