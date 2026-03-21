IPL 2026: राजस्थान रॉयल्सच्या कर्णधाराला वैभव सूर्यवंशीला कोणत्या गोष्टींपासून लांब ठेवायचं? जाणून घ्या

Rajasthan Royals Captain Riyan Parag on Vaibhav Sooryavanshi in IPL 2026: आयपीएल 2026 चा नवीन सीजन लवकरच सुरु होणार आहे. यंदा हे या स्पर्धेचं 19 सीजन असणार आहे. सीजन सुरु होण्याआधी अनेक व्हिडीओ, फोटो समोर येत आहेत. अनेक खेळाडूं, दिगज्ज त्यांची मतं मांडत आहेत. अशातच सुरू होण्याआधीच राजस्थान रॉयल्स संघात एका तरुण खेळाडूभोवती मोठी चर्चा रंगली आहे. अवघ्या 14 वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीकडे पुन्हा एकदा सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. यंदाच्या सिजनमध्ये त्याच्याकडून मोठ्या अपेक्षा व्यक्त केल्या जात आहेत. संघाचा नवा कर्णधार रियान पराग यानेही त्याच्या भूमिकेबाबत स्पष्ट संकेत दिले आहेत.
या सिजनमध्ये राजस्थान रॉयल्सची जबाबदारी रियान परागकडे सोपवण्यात आली आहे, कारण माजी कर्णधार संजू सॅमसन आता संघात नाही. कर्णधारपद स्वीकारल्यानंतर परागने संघातील तरुण खेळाडूंना कसे हाताळायचे याबाबत आपली भूमिका मांडली आहे. यादरम्यान त्याने वैभव सूर्यवंशीबाबत विशेषतः भूमिका मांडली आहे.
वैभव सूर्यवंशीने मागील हंगामात आपल्या खेळाने सर्वांना थक्क केले होते. कमी वयात मिळालेल्या संधीचा त्याने पूर्ण फायदा घेत, आक्रमक फलंदाजीमुळे तो चर्चेत आला. मर्यादित सामन्यांमध्ये खेळूनही त्याने आपली छाप सोडली होती. यंदाच्या हंगामात मात्र त्याच्याकडून अधिक सातत्यपूर्ण कामगिरीची अपेक्षा आहे.
रियान परागच्या मते, वैभवसाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्याने कोणत्याही दबावाशिवाय खेळणे. संघ व्यवस्थापनाची योजना अशी आहे की, त्याच्यावर अनावश्यक अपेक्षांचे ओझे टाकले जाणार नाही. अनुभवी फलंदाज यशस्वी जायसवाल याच्यावर मुख्य जबाबदारी असेल, तर वैभवला स्वाभाविक खेळ करण्याची मोकळीक दिली जाईल.
परागने असेही स्पष्ट केले की, वैभवला माध्यमांच्या जास्त प्रकाशझोतात येऊ न देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. इतक्या लहान वयात प्रसिद्धी आणि अपेक्षा यांचा ताण खेळावर परिणाम करू शकतो, त्यामुळे त्याला शक्य तितके या सगळ्यापासून दूर ठेवण्याचा संघाचा प्रयत्न असेल. त्याऐवजी त्याने फक्त मैदानावर लक्ष केंद्रित करून खेळाचा आनंद घ्यावा, अशी संघाची इच्छा आहे.
मागील हंगामात वैभवने केलेली कामगिरी विशेष लक्षवेधी ठरली होती. पदार्पणाच्या सामन्यात पहिल्याच चेंडूवर षटकार मारून त्याने दमदार सुरुवात केली होती. त्यानंतर अवघ्या 35 चेंडूंमध्ये शतक झळकावत त्याने आपल्या क्षमतेची झलक दाखवली. त्या खेळीनंतर तो संपूर्ण क्रिकेट विश्वात चर्चेचा विषय बनला.
आता मात्र परिस्थिती वेगळी असेल. प्रतिस्पर्धी संघ त्याच्याविरुद्ध अधिक तयारीनिशी मैदानात उतरणार आहेत. त्यामुळे वैभवसाठी हा हंगाम खऱ्या अर्थाने कसोटीचा ठरणार आहे. त्याने सातत्य राखत स्वतःला सिद्ध करणे गरजेचे असेल.
राजस्थान रॉयल्सचा यंदाचा प्रवास चेन्नई सुपर किंग्स विरुद्धच्या सामन्याने सुरू होणार आहे, जो गुवाहाटी येथे खेळला जाईल. या सामन्याला आणखी एक विशेष रंग असेल, कारण माजी कर्णधार संजू सॅमसन प्रतिस्पर्धी संघाकडून खेळताना दिसणार आहे.
एकूणच पाहता, वैभव सूर्यवंशीसाठी हा हंगाम संधी आणि आव्हान यांचा मिलाफ असेल. योग्य मार्गदर्शन, कमी दबाव आणि मोकळे वातावरण मिळाल्यास तो पुन्हा एकदा आपली क्षमता दाखवू शकतो. राजस्थान रॉयल्सचा संघही त्याच्याकडून मोठ्या योगदानाची अपेक्षा ठेवून आहे, पण त्याचवेळी त्याच्या नैसर्गिक खेळाला प्राधान्य देण्यावर भर दिला जात आहे.