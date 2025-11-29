English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

RCB नंतर IPL ची अजून एक टीम विकली जाणार, नवीन खुलाशाने सर्वच हैराण

आयपीएल 2026 ला सुरुवात होणार आहे. मात्र त्यापूर्वी आता आयपीएलमधील एका संघा संदर्भात महत्वाची माहिती समोर आलीये.   

पूजा पवार | Updated: Nov 29, 2025, 06:43 PM IST
RCB नंतर IPL ची अजून एक टीम विकली जाणार, नवीन खुलाशाने सर्वच हैराण
(Photo Credit : Social Media)

IPL 2026 : इंडियन प्रीमियर लीग ही जगातील सर्वात प्रसिद्ध आणि श्रीमंत लीगपैकी एक आहे. येत्या काही महिन्यात आयपीएल २०२६ ला सुरुवात होणार आहे. डिसेंबरच्या मध्यात आयपीएलसाठीचं ऑक्शन सुद्धा पार पडेल. मागील काही महिन्यांपासून रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा संघ विकला जाईल अशी चर्चा होती, मात्र आता केवळ आरसीबी नाही तर राजस्थान रॉयल्सला सुद्धा लवकरच नवीन मालक मिळू शकतो. 

Add Zee News as a Preferred Source

काय म्हणाले हर्ष गोयनका?

भारतीय व्यावसायिक हर्ष गोयनका यांच्या सोशल मीडियावर पोस्टवरून एक गोंधळ उडाला आहे. त्यांनी ट्विटरवर एक पोस्ट लिहून म्हटले की, 'मी ऐकलंय की एक नाही तर  2 आयपीएल संघ हे विक्रीसाठी तयार आहेत. यात एकाचं नाव RCB आणि RR असं आहे. हे स्पष्ट आहे की आज लोक उच्च ब्रँड व्हॅल्यूमधून नफा मिळवू पाहत आहेत. दोन संघ विक्रीसाठी तयार आहेत आणि चार किंवा पाच संभाव्य खरेदीदार असू शकतात. तर मग हे संघ कोण खरेदी करेल, ते पुणे, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगळुरू किंवा अमेरिकेतील कोणी असेल का?'

आरसीबीच्या मालकांनी आधीच सांगितलंय की ते संघाला विकणार आहेत. दुसरीकडे, राजस्थान रॉयल्स फ्रँचायझीने अद्याप संघाच्या विक्रीवर भाष्य केलेले नाही, परंतु यामुळे अफवांना नक्कीच बळकटी मिळाली आहे. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने विक्री प्रक्रिया आधीच सुरू केली आहे, परंतु राजस्थान रॉयल्सबाबतची परिस्थिती अद्याप स्पष्ट नाही.

हेही वाचा : स्मृतीचं लग्न रद्द झाल्यावर मैत्रीण जेमिमाने घेतला मोठा निर्णय, सुनील शेट्टीनेही केलं कौतुक

 

राजस्थान रॉयल्स संघ सध्या रॉयल मल्टी स्पोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या मालकीचा आहे. मनोज बडाले यांच्याकडे आरआर फ्रँचायझीमध्ये बहुतांश हिस्सा आहे. त्यांना अमेरिकन गुंतवणूक फर्म रेडबर्ड कॅपिटल पार्टनर्सचा पाठिंबा आहे. राजस्थान रॉयल्स व्यवस्थापनाकडून विक्रीबाबत कोणतेही विधान आलेले नाही.

राजस्थान रॉयल्सने आयपीएल 2026 पूर्वी अनेक बदल केले आहेत. राहुल द्रविड आता राजस्थान रॉयल्स संघाचा कोच नसेल, आयपीएल 2026 सीजनमध्ये ही जबाबदारी कुमार संगाकारा यांच्याकडे देण्यात आलेली आहे. संघाने त्यांचा कर्णधार संजू सॅमसनला सीएसकेकडे सोपवले आहे, रवींद्र जडेजा आणि सॅम करन यांच्या जागी राजस्थान रॉयल्सने संघात स्थान दिले आहे. ऑक्शनपूर्वी राजस्थान रॉयल्सने एकूण 16 खेळाडूंना कायम ठेवले होते.

FAQ : 

हर्ष गोयनका यांनी काय म्हटलं आहे?
हर्ष गोयनका यांनी ट्विटरवर म्हटलं आहे की, दोन आयपीएल संघ विक्रीसाठी आहेत, ज्यात आरसीबी आणि आरआरचा समावेश आहे. लोक उच्च ब्रँड व्हॅल्यूमधून नफा मिळवू पाहत आहेत, आणि चार-पाच संभाव्य खरेदीदार असू शकतात.

आयपीएल २०२६ कधी सुरू होणार आहे?
येत्या काही महिन्यात आयपीएल २०२६ ला सुरुवात होणार आहे, आणि डिसेंबरच्या मध्यात ऑक्शन पार पडेल.

आयपीएल २०२६ साठी आरआरमध्ये कोणते बदल झाले आहेत?
आरआरने आयपीएल २०२६ पूर्वी अनेक बदल केले आहेत, जसे की राहुल द्रविड कोच नसतील, कुमार संगाकारा नवीन कोच आहेत.

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
royal challengers bengaluruIPL 2026rajasthan royalsCricket News

इतर बातम्या

ठाकरे चित्रपटातील या अभिनेत्याला अ आ ई पासून शिकवली मराठी,...

मनोरंजन