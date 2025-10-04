IPL: बीसीसीआयची साथ सोडली, राजस्थान रॉयल्समध्ये सामील झाला; पण एका सिजननंतर...

Rajasthan Royals Part Ways With Spin Bowling Coach: एका खेळाडूने बीसीसीआयची नोकरी सोडली आणि आयपीएल मध्ये राजस्थान रॉयल्स या संघाशी जोडला गेला. पण राजस्थान रॉयल्सच्या व्यवस्थापनात पुन्हा एकदा बदलांचे वारे वाहू लागले आहेत. राहुल द्रविड यांनी मुख्य प्रशिक्षक पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर आता कोचिंग स्टाफमधील आणखी काही नावं संघातून बाहेर पडली आहेत. त्यात माजी लेगस्पिनर साईराज बहुतुले आणि फील्डिंग कोच दिशांत याग्निक यांचा समावेश असल्याचे वृत्त आहे.
मुंबईचे माजी लेगस्पिनर साईराज बहुतुले यांनी यावर्षी सुरुवातीला वैयक्तिक कारणांमुळे बीसीसीआयच्या बेंगळुरूस्थित सेंटर ऑफ एक्सलन्समधून राजीनामा दिला होता. नोव्हेंबर २०२१ पासून तेथे ते गोलंदाजी प्रशिक्षक होते. या काळात त्यांनी भारताच्या वरिष्ठ संघालाही मार्गदर्शन केले होते. आयपीएल 2025 सुरू होण्याआधी राजस्थान रॉयल्सने त्यांना स्पिन कोच म्हणून जोडले होते. मात्र, केवळ एका हंगामानंतरच त्यांचा प्रवास आणि फ्रँचायझीचे नाते संपुष्टात आले. याआधी 2018 ते 2021 दरम्यानही ते राजस्थानसोबत होते. बहुतुले यांनी भारतासाठी दोन कसोटी आणि आठ वनडे खेळले असून, देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये त्यांच्या नावावर 800 हून अधिक बळी आणि 7000 पेक्षा जास्त धावा आहेत.
फील्डिंग कोच दिशांत याग्निकलाही कोचिंग टीममधून बाहेर करण्यात आले आहे. ते यापूर्वी खेळाडू म्हणूनही राजस्थानचे प्रतिनिधित्व करत होते आणि नंतर दीर्घकाळ कोचिंग स्टाफचा भाग होते. त्याचबरोबर स्ट्रेंथ अँड कंडिशनिंग कोच वरुण घोष यांनाही करारातून मुक्त करण्यात आल्याचे संकेत आहेत.
आयपीएल 2025 हंगाम राजस्थान रॉयल्ससाठी अत्यंत निराशाजनक ठरला. संघाला गुणतालिकेत नववे स्थान मिळाले. त्यामुळेच फ्रँचायझी मोठ्या प्रमाणावर बदल करण्याच्या विचारात आहे. मुख्य प्रशिक्षक राहुल द्रविड यांनी आधीच पदाचा राजीनामा दिला असून, सीईओ जेक लश मॅक्रम यांनीही संघाचा निरोप घेतला आहे. द्रविड यांच्या जागी कुमार संगकारा मुख्य प्रशिक्षक होण्याची दाट शक्यता आहे. फ्रँचायझीकडून अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नाही, मात्र संगकारा मालक मनोज बडाले यांच्यासोबत सल्लामसलत करून महत्त्वाचे निर्णय घेत असल्याचे कळते.
प्रश्न 1: साईराज बहुतुले राजस्थान रॉयल्ससोबत किती काळ होते?
उत्तर: ते २०१८ ते २०२१ दरम्यान संघासोबत होते. नंतर आयपीएल २०२५ सुरू होण्याआधी पुन्हा स्पिन कोच म्हणून जोडले गेले, पण केवळ एका हंगामानंतरच त्यांचे नाते संपले.
प्रश्न 2: बहुतुले यांचा बीसीसीआयशी काय संबंध होता?
उत्तर: नोव्हेंबर २०२१ पासून ते बेंगळुरूतील बीसीसीआय सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये गोलंदाजी प्रशिक्षक होते, पण २०२५ मध्ये वैयक्तिक कारणास्तव त्यांनी राजीनामा दिला.
प्रश्न 3: दिशांत याग्निकबाबत काय निर्णय घेतला गेला?
उत्तर: फील्डिंग कोच दिशांत याग्निक यांना कोचिंग स्टाफमधून बाहेर करण्यात आले. ते यापूर्वी खेळाडू म्हणूनही राजस्थानचे प्रतिनिधित्व करत होते.