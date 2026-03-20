  • IPL मध्ये मोठा ट्विस्ट! राजस्थान रॉयल्सने 16,000 कोटींची कोणाची ऑफर नाकारली? आता RCB ची किंमत वाढण्याची शक्यता!

IPL मध्ये मोठा ट्विस्ट! राजस्थान रॉयल्सने 16,000 कोटींची कोणाची ऑफर नाकारली? आता RCB ची किंमत वाढण्याची शक्यता!

 Rajasthan royals reject 16000 crore offer: आयपीएलमध्ये एक मोठे व्यावसायिक वळण आले आहे, कारण राजस्थान रॉयल्सने 16,000 कोटी रुपयांची ऑफर नाकारली आहे. या निर्णयामुळे संघाचे मूल्य आणखी वाढेल, तर आरसीबीलाही याचा फायदा होऊ शकतो.    

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 20, 2026, 02:56 PM IST
IPL मध्ये मोठा ट्विस्ट! राजस्थान रॉयल्सने 16,000 कोटींची कोणाची ऑफर नाकारली? आता RCB ची किंमत वाढण्याची शक्यता!
Rajasthan royals reject 16000 crore offer from CPCP now rcb valuation may rise in ipl 2026

Rajasthan royals reject 16000 crore offer from CPCP: आयपीएल ही जगातील सर्वात मोठी लीग आहे. आर्थिकदृष्ट्याही ही लीग फार श्रीमंत आहे. आयपीएलच्या रंगतदार क्रिकेटसोबतच आता त्यामागचं मोठं आर्थिक जगही तितकंच चर्चेत आलं आहे. जगातील सर्वात श्रीमंत क्रिकेट लीग मानली जाणारी IPL सध्या एका मोठ्या बिझनेस घडामोडीमुळे पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. आयपीएलच्या दुनियेत पुन्हा एकदा मोठा आर्थिक धक्का बसला आहे. राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) या संघाने तब्बल 16,000 कोटी रुपयांचा मोठा गुंतवणूक प्रस्ताव नाकारला असून, या निर्णयामुळे संपूर्ण लीगच्या मूल्यांकनावर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राजस्थान रॉयल्सच्या या निर्णयामुळे  आता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरू (Royal Challengers Bengaluru) या संघाला फायदा होणार असं दिसत आहे. हा निर्णय केवळ एका डीलपुरता मर्यादित नाही, तर संपूर्ण आयपीएल मार्केटची दिशा बदलण्याची ताकद त्यात आहे. संघांच्या वाढत्या ब्रँड व्हॅल्यू, जागतिक गुंतवणूकदारांचा वाढता रस आणि भविष्यातील कमाईच्या संधी पाहता, फ्रँचायझी आता अधिक मोठ्या आणि फायदेशीर करारांच्या प्रतीक्षेत असल्याचं स्पष्ट दिसतं. या पार्श्वभूमीवर  रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरू (Royal Challengers Bengaluru) सारख्या संघांनाही मोठा फायदा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

इतकी मोठी ऑफर नाकारण्यामागचं कारण काय?

हा प्रस्ताव कोलंबिया पॅसिफिक कॅपिटल पार्टनर्स (CPCP) या गुंतवणूक संस्थेकडून आला होता. त्यांनी ही डील अत्यंत वेगाने पूर्ण करण्याची तयारी दर्शवली होती. मात्र राजस्थानच्या व्यवस्थापनाने केवळ पैशाकडे न पाहता दीर्घकालीन धोरण, भागीदारीतील विश्वास आणि संघाच्या भविष्यातील वाढीची क्षमता यांचा विचार करून हा प्रस्ताव फेटाळला. त्यांना वाटतं की संघाची किंमत अजून वाढू शकते.

आयपीएल संघांच्या किंमतीत सातत्याने वाढ?

या घटनेनंतर हे स्पष्ट झालं आहे की इंडियन प्रीमियर लीग मधील संघांची बाजारातील किंमत झपाट्याने वाढत आहे. राजस्थान रॉयल्सचा हा निर्णय इतर फ्रँचायझींनाही अधिक चांगल्या ऑफरची वाट पाहण्याचा आत्मविश्वास देऊ शकतो.

RCB साठी मोठी संधी

या सगळ्या घडामोडींचा सर्वाधिक फायदा रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरूला होऊ शकतो. मजबूत ब्रँड, प्रचंड चाहतावर्ग आणि व्यावसायिक ताकदीमुळे या संघाची किंमत राजस्थानपेक्षा अधिक जाऊ शकते, अशी चर्चा आहे. काही तज्ज्ञांच्या मते, RCB ला किमान 15% जास्त मूल्य मिळण्याची शक्यता आहे.

आयपीएल, खेळापेक्षा मोठं बिझनेस मॉडेल!

आज आयपीएल फक्त क्रिकेट स्पर्धा राहिलेली नाही, तर ती एक जागतिक स्तरावरील स्पोर्ट्स बिझनेस बनली आहे. डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स, ब्रँड पार्टनरशिप्स आणि विविध कमाईचे मार्ग यामुळे गुंतवणूकदारांसाठी हा बाजार अधिक आकर्षक बनत आहे.

राजस्थान रॉयल्सने घेतलेला हा निर्णय केवळ एका संघापुरता मर्यादित नाही. यामुळे संपूर्ण आयपीएल मार्केटमध्ये नवीन समीकरणं तयार होऊ शकतात. आता पुढे कोणता संघ किती मोठी डील करतो, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

