/IPL 2026 Final : फायनलच्या सामन्यात पंचाचा वादग्रस्त निर्णय चर्चेत, रजत पाटीदार अंपायरशी भिडला! नक्की झाले काय?

washington sundar out or not out : आयपीएल 2026 चा फायनलच्या महत्वाच्या सामन्यामध्ये पंचाचा एक निर्णय वादग्रस्त ठरला, या निर्णयावर आरसीबीचा कर्णधार रजत पाटीदार देखील अंपायरशी वाद घालताना दिसला.
washington sundar out or not out : रॅायल चॅलेंजर्स बंगळुरु विरुद्ध गुजरात टायटन्स यांच्यामध्ये फायनलचा सामना खेळवला जात आहे, यामध्ये गुजरात टायटन्सच्या संघासमोर पहिले फलंदाजीचे आव्हान होते. आजच्या सामन्यामध्ये गुजरातच्या संघाने पहिले फलंदाजी करत पहिल्या डावामध्ये 8 विकेट्स गमावून 155 धावा केल्या. यामध्ये गुजरातचे फलंदाज फार काही करु शकले नाही, यामध्ये वॅाशिंग्टन सुंदर यानेच फक्त संघासाठी अर्धशतक झळकावले त्याव्यतिरिक्त एकही फलंदाज यशस्वी झाला नाही. या सामन्यामध्ये पहिल्या ओव्हरमध्ये साई सुदर्शनला बाद घोषित केले होते पण त्यावेळी त्याने लगेच रिव्ह्यू घेतला आणि त्याला तिसऱ्या पंचांनी नाबाद घोषित केले.
आता या सामन्यामधील वॅाशिंग्टन सुंदरचा विकेट देखील चर्चेत होता. आरसीबीच्या जॉर्डन कॉक्सने वॉशिंग्टन सुंदरचा झेल घेतला होता, पण पंचांनी त्याला नाबाद घोषित केले, तेव्हा परिस्थिती आणखी चिघळली पाहायला मिळाली. यावेळी आरसीबीचा कर्णधार रजत पाटीदार पंचांशी वाद घालताना दिसला, या प्रकरणामध्ये नक्की झाले काय यासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या.
9.6 वे षटक सुरु होते, या ओव्हरमध्ये वाद पाहायला मिळाला. या ओव्हरमध्ये सुरुवातीला जेकब डफीने विकेट घेतली, गुजरात टायटन्सच्या संघाने चौथी विकेट गमावली होती. या ओव्हरमध्ये वॉशिंग्टन सुंदर बाद झाला आणि तो बाहेर देखील जायला लागला, यावेळी अंपायरने त्याला थांबवले. सुंदरने मधल्या आणि लेग स्टंपवर पडलेल्या एका शॅार्ट चेंडूवर पुल शॉट खेळला, पण त्याचा फटका नीट बसला नाही आणि चेंडू हवेत उडाला. डीप फाईनवरून धावत आलेल्या जॉर्डन कॉक्सने तो झेल घेतला. हा कॅच पाहिल्यानंतर सुंदर बाद म्हणून तो बाहेर जात होता.
यावेळी तिसऱ्या अंपायरने रिप्ले तपासण्याचा निर्णय घेतला. रिप्लेमध्ये दिसले की चेंडू जमिनीला लागला होता. तिसऱ्या पंचांनी निर्णय दिला की फिल्डरची बोटे चेंडूखाली नव्हती, त्यानंतर त्याला नाबाद घोषित करण्यात आले. कॉक्स पुढे धावला आणि त्याने झेप घेतली, पण त्याची बोटे अडकली आणि चेंडू गवतावर आदळला. यामुळे वॉशिंग्टन सुंदरला एक संधी मिळाली. त्याने या सामन्यामध्ये अर्धशतर झळकावले.