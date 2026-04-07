Video: अंपायरने चोरले RCB संघाचे पाणी? रजत पाटीदार आणि दिनेश कार्तिकने फटकारले; नेमकं काय घडलं?

Dinesh Karthik, Rajat Patidar hilariously fighting with Umpire over a water bottle: आयपीएल 2026 मधील रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरू ( Royal Challengers Bengaluru) आणि चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) सामन्यादरम्यान एक घटना घडली. एक विचित्र प्रसंग पाहायला मिळाला ज्याचा व्हिडीओ सध्या व्हायरल झाला होता. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर रविवारी खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात ड्रिंक्स ब्रेकदरम्यान एकच गोंधळ झाला. या झालेल्या गोंधळामुळे कर्णधार रजत पाटीदार, प्रशिक्षक अँडी फ्लॉवर आणि फलंदाजी प्रशिक्षक दिनेश कार्तिक संतापलेले दिसले. नेमकं काय घडलं चला सविस्तरपणे जाणून घेऊयात...
ड्रिंक्स ब्रेकमध्ये खेळाडूंना पाणी पिण्यासाठी वेळ दिला जातो. मात्र, त्या वेळी पाटीदार आणि देवदत्त पडिक्कल (Devdutt Padikkal) यांना त्याची पाण्याची बाटलीच दिसली नाही. थोड्या वेळाने लक्षात आले की मैदानावरील एका अंपायरनेच ती बाटली वापरली होती. हे पाहताच पाटीदारने नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर कोच फ्लॉवर आणि कार्तिक यांनाही हा प्रकार समजताच त्यांनी अंपायरशी थेट चर्चा केली. या घटनेमुळे काही काळ मैदानावर तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले.
Rajat Patidar and Dinesh Karthik were seen very angry at the umpire and somehow this spicy moment wasn’t shown in yesterday’s match broadcast.pic.twitter.com/9eI5nFtKSr
— Aeriq (@Bhavyathinks) April 6, 2026
अंपायरने मात्र जबाबदारी झटकत हा प्रकार दुसऱ्या व्यक्तीमुळे घडल्याचे सूचित केले. अखेरीस प्रकरण शांत झाले, पण स्टेडियममधील प्रेक्षकांसाठी हा प्रसंग चर्चेचा विषय ठरला.
सामन्याबद्दल बोलायचे झाले तर आरसीबीने जबरदस्त फलंदाजी करत 20 षटकांत 250/3 असा मोठा स्कोर उभारला. फिल सॉल्ट आणि विराट कोहली यांनी सुरुवातीला चांगली भागीदारी केली. यानंतर पाटीदार आणि पडिक्कल यांनी डाव सावरत संघाला मजबूत स्थितीत नेले. पाटीदारने अर्धशतक झळकावले, तर शेवटच्या षटकांमध्ये टिम डेव्हिडने आक्रमक फलंदाजी करत अवघ्या 25 चेंडूत 70 धावा ठोकल्या.
250 धावांच्या मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना चेन्नई संघाला सुरुवातीपासूनच अडचणींचा सामना करावा लागला. संघ 207 धावांवर सर्वबाद झाला आणि सामना 43 धावांनी गमावला. सरफराज खान याने 50 धावांची झुंजार खेळी केली, पण ती अपुरी ठरली. शेवटच्या षटकांत Jamie Overton आणि प्रशांत वीर यांनी प्रयत्न केले, मात्र विजय दूरच राहिला.
आरसीबीकडून भुवनेश्वर कुमार याने 3 विकेट घेत संघाला मोठे यश मिळवून दिले. याशिवाय कृणाल पांड्या आणि इतर गोलंदाजांनीही चांगली साथ दिली.
या विजयामुळे आरसीबीने गुणतालिकेत अव्वल स्थान पटकावले आहे. इतर संघांनीही चांगली कामगिरी केली असली तरी आरसीबीचा नेट रन रेट जास्त असल्यामुळे ते सध्या आघाडीवर आहेत. दुसरीकडे, चेन्नई संघाला सलग पराभवामुळे तळाशी रहावे लागत आहे.
या सामन्यातील ड्रिंक्स ब्रेकमधील छोट्या गोंधळाने जितकी चर्चा रंगवली, तितकीच आरसीबीच्या दमदार कामगिरीनेही चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेतले.