/33 षटकार, 44 चौकार आणि 493 धावा... खासदारांच्या मुलाने केला मैदानावर कहर!

दिल्ली प्रिमियर लीग 2026 सुरु आहे या स्पर्धेमध्ये अनेक युवा खेळाडूंनी कहर केला आहे. या लीगमध्ये सध्या षटकार आणि चौकारांचा पाऊस पाहायला मिळत आहे. आता दिल्ली प्रिमियर लीगमध्ये लोकसभेचे खासदार पप्पू यादव यांच्या मुलाने मैदानावर कहर केला आहे. लोकसभेचे खासदार पप्पू यादव यांचा मुलगा सार्थक रंजन याने मैदानावर धूमाकुळ घातला आणि सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. खासदारांचा मुलगा सार्थक रंजन हा नॉर्थ दिल्ली स्ट्रायकर्सचा कर्णधार आहे, त्याने या सिझनमध्ये सातत्यपूर्ण कामगिरी केली आहे. नॉर्थ दिल्ली स्ट्रायकर्सचा संघ हा प्लेऑफच्या शर्यतीमधून बाहेर झाला आहे पण त्याने या सिझनमध्ये ऑरेंज कॅपवर कब्जा करुन ठेवला आहे.
दिल्ली प्रिमियर लीग 2026 मध्ये सार्थक रंजन यांच्या कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर सार्थक रंजनने जवळपास प्रत्येक सामन्यात संघासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आणि कर्णधार म्हणून संघाचे नेतृत्व केले. उजव्या हाताचा फलंदाज सार्थकने DPL 2026 मध्ये 64, 95, 65, 57, 59, 10, 78, 45 आणि 20 धावा केल्या. याचा अर्थ सार्थकने नऊ डावांमध्ये 167.69 च्या स्ट्राइक रेटने आणि 54.78 च्या सरासरीने 493 धावा जमवल्या. सार्थकने दिल्ली प्रिमियर लीग 2026 मध्ये एकूण 33 षटकार आणि 44 चौकार मारले. त्याच्या या कामगिरीने त्याने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतली आहे.
हे ही वाचा
दिल्ली प्रीमियर लीग २०२६ च्या एलिमिनेटरपर्यंत सर्वाधिक षटकार मारणाऱ्या टॉप 10 फलंदाजांच्या यादीत, सार्थक रंजन 9 सामन्यांमध्ये 33 षटकारांसह अव्वल स्थानी आहे, तर यश धुल 9 सामन्यांमध्ये 32 षटकारांसह दुसऱ्या स्थानी आहे. सिद्धार्थ जून 11 सामन्यांमध्ये 31 षटकारांसह तिसऱ्या स्थानी आहे, तर हिम्मत सिंग 10 सामन्यांमध्ये 26 षटकारांसह चौथ्या स्थानी आहे. यश शर्मा 10 सामन्यांमध्ये 24 षटकारांसह पाचव्या स्थानावर आहे, तर यश भाटिया 9 सामन्यांमध्ये 24 षटकारांसह सहाव्या स्थानावर आहे. सातव्या स्थानाबद्दल बोलायचे झाल्यास, अनुज रावत 10 सामन्यांमध्ये 23 षटकारांसह या क्रमांकावर आहे.
सेंट्रल दिल्ली किंग्सचा यश धुल डीपीएल 2026 मधील सर्वाधिक धावा करणाऱ्यांच्या यादीत दुसऱ्या स्थानावर आहे. यशने 9 सामन्यांमध्ये 51.25 च्या सरासरीने 410 धावा केल्या आहेत. यशच्या संघाने प्लेऑफमध्ये स्थान मिळवले. तथापि, यश प्लेऑफच्या सामन्यांसाठी अनुपलब्ध असल्याने तो सार्थक रंजनला मागे टाकू शकला नाही. यशची दुलीप ट्रॉफीसाठी पूर्व विभागाच्या संघात निवड झाली आहे. पूर्व विभाग 30 ऑगस्टपासून बंगळूरमधील भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (BCCI) सेंटर ऑफ एक्सलन्स ग्राउंड-2 वर दक्षिण विभागाविरुद्ध उपांत्य फेरीचा सामना खेळेल.