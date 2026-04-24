  • IPL सुरु असताना राजकारणात हरभजन सिंहची मोठी खेळी! आपची साथ सोडून भाजपच्या वाटेवर

IPL सुरु असताना राजकारणात हरभजन सिंहची मोठी खेळी! आपची साथ सोडून भाजपच्या वाटेवर

Harbhajan Singh And Raghav Chaddha : आम आदमी पक्षाचे राज्यसभा खासदार राघव चड्ढा यांनी आम आदमी पक्षाची साथ सोडून भाजप सोबत जाणार असल्याची घोषणा केली आहे. राघव चड्ढा एकटेच नाहीत तर त्यांच्या सोबत सात खासदार सुद्धा भाजपात विलीन होणार आहेत. राघव चड्ढाने सांगितलेल्या सातपैकी एक खासदार माजी क्रिकेटर हरभजन सिंह सुद्धा आहे.   

पूजा पवार | Updated: Apr 24, 2026, 05:24 PM IST
IPL सुरु असताना राजकारणात हरभजन सिंहची मोठी खेळी! आपची साथ सोडून भाजपच्या वाटेवर
Harbhajan Singh And Raghav Chaddha : आयपीएल 2026 चा सीजन सुरु असताना माजी क्रिकेटर हरभजन सिंह हा यात कॉमेंट्री करताना दिसतोय. स्पर्धा ऐन भरात आलेली असताना पंजाबमधून आम आदमी पक्षाचा खासदार असणाऱ्या हरभजन सिंहने राजकरणात मोठी खेळी केली आहे. आम आदमी पक्षाची साथ सोडून राघव चड्ढा सह हरभजन सिंह सुद्धा भाजपच्या वाटेवर जाणार आहे. राज्यसभेचा खासदार राघव चड्ढाने आम आदमी पक्षाचा राजीनामा दिला. शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेऊन त्याने या संबंधित घोषणा करून आपण भाजपात विलीन होत असल्याचे सांगितले. राघव चड्ढाने अप्लाय सोबतच सात खासदारांची नाव सांगितली जे त्याच्या सह भाजपमध्ये जाणार आहेत. यात माजी क्रिकेटर आणि राज्यसभा खासदार हरभजन सिंहच्या नावाचा सुद्धा समावेश आहे. 

आम आदमी पक्षापासून दूर होतोय : 

राज्यसभा खासदार राघव चड्ढा यांनी पत्रकार परिषद घेऊन म्हंटले की, आम आदमी पक्ष हा त्याचे आदर्श आणि मूळ मुल्यांना विसरली आहे ज्यासाठी याची निर्मिती करण्यात आली होती. त्याने राघव चड्ढा यांनी आम आदमी पक्षाचा राजीनामा देत सांगितले की, मी आम आदमी पक्षापासून दूर जात आहे आणि जनतेच्या दिशेने पुढे जात आहे. 

7 खासदारांना घेऊन जाणार : 

राघव चड्ढा यांनी आम आदमी पक्ष सोडून भाजपात जात असताना सात खासदारांची नाव घेतली जे त्यांच्या सोबत भारतीय जनता पार्टीत सामील होत आहेत. राघव चड्ढाने सांगितलं की आम आदमी पक्षाच्या राज्यसभेतील दोन तृतीअंश खासदारांनी भाजपा सोबत विलीन होण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी म्हटले आप पक्षाचे एकूण १० खासदार असून यापैकी अर्ध्याहून अधिक खासदार भाजपात विलीन होणार आहेत.  

राघव चड्ढा यांच्या सांगण्यानुसार या सर्व खासदारांनी कागदपत्रांवर हस्ताक्षर करून राज्यसभेच्या सभापतींपर्यंत पोहोचवले आहे. त्यांनी सांगितलं की तीन खासदार त्यांच्या सोबत आता उपस्थित आहेत तर यात हरभजन सिंह, राजिंदर गुप्ता, विक्रम साहनी आणि स्वाति मालीवाल यांचा सुद्धा यात समावेश आहे. 

कोणते खासदार आम आदमी पक्ष सोडून भाजपात जाणार? 

1. स्वाति मालीवाल - जनवरी 2024 में निर्वाचित
2. अशोक कुमार मित्तल - पंजाब
3. संदीप पाठक - पंजाब
4. हरभजन सिंह - पंजाब
5. बलबीर सिंह सीचेवाल - पंजाब
6. विक्रमजीत सिंह साहनी - पंजाब

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

