IPL सुरु असताना राजकारणात हरभजन सिंहची मोठी खेळी! आपची साथ सोडून भाजपच्या वाटेवर

Harbhajan Singh And Raghav Chaddha : आयपीएल 2026 चा सीजन सुरु असताना माजी क्रिकेटर हरभजन सिंह हा यात कॉमेंट्री करताना दिसतोय. स्पर्धा ऐन भरात आलेली असताना पंजाबमधून आम आदमी पक्षाचा खासदार असणाऱ्या हरभजन सिंहने राजकरणात मोठी खेळी केली आहे. आम आदमी पक्षाची साथ सोडून राघव चड्ढा सह हरभजन सिंह सुद्धा भाजपच्या वाटेवर जाणार आहे. राज्यसभेचा खासदार राघव चड्ढाने आम आदमी पक्षाचा राजीनामा दिला. शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेऊन त्याने या संबंधित घोषणा करून आपण भाजपात विलीन होत असल्याचे सांगितले. राघव चड्ढाने अप्लाय सोबतच सात खासदारांची नाव सांगितली जे त्याच्या सह भाजपमध्ये जाणार आहेत. यात माजी क्रिकेटर आणि राज्यसभा खासदार हरभजन सिंहच्या नावाचा सुद्धा समावेश आहे.
राज्यसभा खासदार राघव चड्ढा यांनी पत्रकार परिषद घेऊन म्हंटले की, आम आदमी पक्ष हा त्याचे आदर्श आणि मूळ मुल्यांना विसरली आहे ज्यासाठी याची निर्मिती करण्यात आली होती. त्याने राघव चड्ढा यांनी आम आदमी पक्षाचा राजीनामा देत सांगितले की, मी आम आदमी पक्षापासून दूर जात आहे आणि जनतेच्या दिशेने पुढे जात आहे.
राघव चड्ढा यांनी आम आदमी पक्ष सोडून भाजपात जात असताना सात खासदारांची नाव घेतली जे त्यांच्या सोबत भारतीय जनता पार्टीत सामील होत आहेत. राघव चड्ढाने सांगितलं की आम आदमी पक्षाच्या राज्यसभेतील दोन तृतीअंश खासदारांनी भाजपा सोबत विलीन होण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी म्हटले आप पक्षाचे एकूण १० खासदार असून यापैकी अर्ध्याहून अधिक खासदार भाजपात विलीन होणार आहेत.
राघव चड्ढा यांच्या सांगण्यानुसार या सर्व खासदारांनी कागदपत्रांवर हस्ताक्षर करून राज्यसभेच्या सभापतींपर्यंत पोहोचवले आहे. त्यांनी सांगितलं की तीन खासदार त्यांच्या सोबत आता उपस्थित आहेत तर यात हरभजन सिंह, राजिंदर गुप्ता, विक्रम साहनी आणि स्वाति मालीवाल यांचा सुद्धा यात समावेश आहे.
1. स्वाति मालीवाल - जनवरी 2024 में निर्वाचित
2. अशोक कुमार मित्तल - पंजाब
3. संदीप पाठक - पंजाब
4. हरभजन सिंह - पंजाब
5. बलबीर सिंह सीचेवाल - पंजाब
6. विक्रमजीत सिंह साहनी - पंजाब