IPL 2026 दरम्यान सीएसकेला मोठा धक्का! MI विरुद्ध सूर्यकुमार यादवचा विकेट घेणारा गोलंदाज स्पर्धेतून बाहेर...

Ramakrishna Ghosh ruled out of IPL 2026 : चेन्नई सुपर किंग्जचा आगामी सामना दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध होणार आहे, हा सामना दोन्ही संघासाठी महत्वाचा असणार आहे. दिल्ली आणि चेन्नईचे आतापर्यत 9 सामन्यांनंतर 8 गुण आहेत त्यामुळे आता संघ प्लेऑफमध्ये कशी जागा मिळणार याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. चेन्नई सुपर किंग्ज विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स यांच्यामध्ये सामना होण्याआधी सीएसकेच्या संघाला मोठा धक्का बसला आहे. मागील सामन्यामध्ये चेन्नई सुपर किंग्जच्या संघासाठी पदार्पण करणारा रामकृष्णन घोस यासाठी खराब बातमी आहे. सुरुवातीपासून सीएसकेच्या संघाला दुखापतीमुळे सातत्याने खेळाडूंमध्ये बदलीचे सत्र पाहायला मिळाले आहे, त्यामुळे आता एमआयविरुद्ध सामन्यात रामकृष्णन घोस याने पदार्पण केले होते आणि त्यानंतर आता त्याला स्पर्धा सोडावी लागली आहे.
चेन्नई सुपर किंग्जच्या संघाने त्याच्या सोशल मिडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे यामध्ये त्यांनी लिहीले आहे की, चेपॅाकमध्ये झालेला सामना चेन्नई सुपर किंग्ज विरुद्ध मुंबई इंडियन्स यांच्यामध्ये झाला या सामन्यादरम्याने रामकृष्ण घोष यांच्या उजव्या पायाला फ्रॅक्चर झाले आहे, त्यामुळे तो आता आयपीएल 2026 मध्ये पुढे सहभागी होणार नाही, त्यांनी पुढे लिहीले आहे की रॅम्बो, लवकर बरे हो.
OFFICIAL ANNOUNCEMENT:
Ramakrishna Ghosh sustained a fracture to his right foot during the CSK v MI match at Chepauk.
He will take no further part in IPL 2026.
Get well soon, Rambo.
— Chennai Super Kings (ChennaiIPL) May 3, 2026
चेन्नई सुपर किंग्जच्या संघाने आतापर्यत 9 सामने खेळले आहे, यामध्ये त्यांची सुरुवात ही चांगली झाली आहे सुरुवातीचे सामने गमावल्यानंतर आता संघाने 9 पैकी 4 सामने जिंकले आहेत तर पाच सामन्यात त्यांचा पराभव झाला आहे. मागील सामन्यामध्ये त्यांनी मुंबई इंडियन्सविरुद्ध विजय मिळवला होता. सध्या गुणतालिकेमध्ये संघ सहाव्या स्थानावर आहे, तर संघाचे 8 गुण आहेत. पुढील सामन्यावर सीएसकेच्या संघाची नजर असणार आहे.
सीएसकेच्या संघाने आतापर्यत चार सामने जिंकले आहेत यामधील त्यांना आणखी प्लेऑफमध्ये जाण्यासाठी 4 विजयाची गरज आहे. संघाचे आतापर्यत 5 सामने शिल्लक आहेत यामधील दोन सामने हे लखनऊ सुपर जायंट्सविरुद्ध तर एक सामना दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध होणार आहे. त्यामुळे आता संघाने आगामी जवळजवळ सर्व सामने जिंकले तर त्याचे 18 गुण होतील आणि जर एक सामना गमावला तरी संघाचे 16 गुण झाले तरी संघाला प्लेऑफमध्ये जाण्याच्या आशा असणार आहेत.