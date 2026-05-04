IPL 2026 दरम्यान सीएसकेला मोठा धक्का! MI विरुद्ध सूर्यकुमार यादवचा विकेट घेणारा गोलंदाज स्पर्धेतून बाहेर...

CSK IPL 2026 : चेन्नई सुपर किंग्ज विरुद्ध मुंबई इंडियन्स यांच्यामध्ये झालेल्या सामन्यात सीएसकेच्या संघाला मोठा धक्का बसला आहे. सीएसकेच्या संघासाठी एमआयविरुद्ध सामन्यात पदार्पण करणार रामकृष्णन घोस दुखापतीमुळे त्याला स्पर्धा सोडावी लागली आहे. 

शुभांगी मेरे | Updated: May 4, 2026, 03:18 PM IST
Photo Credit - Social Media

Ramakrishna Ghosh ruled out of IPL 2026 : चेन्नई सुपर किंग्जचा आगामी सामना दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध होणार आहे, हा सामना दोन्ही संघासाठी महत्वाचा असणार आहे. दिल्ली आणि चेन्नईचे आतापर्यत 9 सामन्यांनंतर 8 गुण आहेत त्यामुळे आता संघ प्लेऑफमध्ये कशी जागा मिळणार याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. चेन्नई सुपर किंग्ज विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स यांच्यामध्ये सामना होण्याआधी सीएसकेच्या संघाला मोठा धक्का बसला आहे. मागील सामन्यामध्ये चेन्नई सुपर किंग्जच्या संघासाठी पदार्पण करणारा रामकृष्णन घोस यासाठी खराब बातमी आहे. सुरुवातीपासून सीएसकेच्या संघाला दुखापतीमुळे सातत्याने खेळाडूंमध्ये बदलीचे सत्र पाहायला मिळाले आहे, त्यामुळे आता एमआयविरुद्ध सामन्यात रामकृष्णन घोस याने पदार्पण केले होते आणि त्यानंतर आता त्याला स्पर्धा सोडावी लागली आहे. 

सीएसकेची सोशल मिडिया पोस्ट 

चेन्नई सुपर किंग्जच्या संघाने त्याच्या सोशल मिडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे यामध्ये त्यांनी लिहीले आहे की, चेपॅाकमध्ये झालेला सामना चेन्नई सुपर किंग्ज विरुद्ध मुंबई इंडियन्स यांच्यामध्ये झाला या सामन्यादरम्याने रामकृष्ण घोष यांच्या उजव्या पायाला फ्रॅक्चर झाले आहे, त्यामुळे तो आता आयपीएल 2026 मध्ये पुढे सहभागी होणार नाही, त्यांनी पुढे लिहीले आहे की रॅम्बो, लवकर बरे हो. 

सीएसकेची 9 सामन्यातील कामगिरी

चेन्नई सुपर किंग्जच्या संघाने आतापर्यत 9 सामने खेळले आहे, यामध्ये त्यांची सुरुवात ही चांगली झाली आहे सुरुवातीचे सामने गमावल्यानंतर आता संघाने 9 पैकी 4 सामने जिंकले आहेत तर पाच सामन्यात त्यांचा पराभव झाला आहे. मागील सामन्यामध्ये त्यांनी मुंबई इंडियन्सविरुद्ध विजय मिळवला होता. सध्या गुणतालिकेमध्ये संघ सहाव्या स्थानावर आहे, तर संघाचे 8 गुण आहेत. पुढील सामन्यावर सीएसकेच्या संघाची नजर असणार आहे. 

सीएसकेला प्लेऑफमध्ये जाण्यासाठी काय करावे लागणार? 

सीएसकेच्या संघाने आतापर्यत चार सामने जिंकले आहेत यामधील त्यांना आणखी प्लेऑफमध्ये जाण्यासाठी 4 विजयाची गरज आहे. संघाचे आतापर्यत 5 सामने शिल्लक आहेत यामधील दोन सामने हे लखनऊ सुपर जायंट्सविरुद्ध तर एक सामना दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध होणार आहे. त्यामुळे आता संघाने आगामी जवळजवळ सर्व सामने जिंकले तर त्याचे 18 गुण होतील आणि जर एक सामना गमावला तरी संघाचे 16 गुण झाले तरी संघाला प्लेऑफमध्ये जाण्याच्या आशा असणार आहेत. 

 

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

