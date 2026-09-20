/भारतीय क्रिकेटचं भविष्य मराठमोळ्या व्यक्तीच्या हातात, BCCI मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत

Team India Junior Selector Committee : बीसीसीआय लवकरच आपल्या जुनिअर सिलेक्शन कमिटीची पुनर्बांधणी करण्याच्या तयारीत आहे. देशभरातून नव्या आणि प्रतिभाशाली खेळाडूंचा शोध घेण्याच्या प्रक्रियेला नवी दिशा देण्यासाठी, मंडळाने पाच वेगवेगळ्या पदांसाठी अर्ज मागवले होते. या संपूर्ण निवड प्रक्रियेत एक मराठमोळं नाव सर्वाधिक चर्चेत आहे. ते म्हणजे भारताचा माजी ऑफस्पिनर रमेश पोवार. क्रिकेट क्षेत्रातील वृत्तांनुसार पवार हे निवड समितीचे नवीन अध्यक्ष बनतील हे जवळपास निश्चित मानलं जात आहे.
2004 ते 2007 दरम्यान रमेश पोवार हे भारतीय राष्ट्रीय संघासाठी खेळत होते. रमेश पोवारने 2 टेस्ट आणि 31 वनडे सामन्यात देशाचं प्रतिनिधित्व केलं. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्यापासून ते प्रशिक्षकाच्या भूमिकेतून भारतीय क्रिकेटच्या रचनेशी सक्रियपणे जोडलेले आहेत. त्यांच्याकडे अद्ययावत अनुभवाची मोठी शिदोरी आहे. त्यांनी गेल्या सीजनमध्ये गुजरातच्या वरिष्ठ पुरुष संघाला प्रशिक्षण दिले होते आणि त्यानंतर नवीन जबाबदाऱ्या स्वीकारत पुढे जाण्याचा निर्णय घेतला.
माजी क्रिकेटर रमेश पोवार यांच्याकडे कोचिंगचा आणि प्लेअर मॅनेजमेंटचा खूप मोठा अनुभव आहे. ते दोनदा भारतीय महिला संघाचे मुख्य कोच सुद्धा राहिले असून त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या मध्यावर, मंडळाने एक महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय निर्णय घेत त्यांना 'नॅशनल क्रिकेट अकादमी' (NCA) मध्ये पाठवले. तिथे त्यांनी व्ही.व्ही.एस. लक्ष्मण यांच्या नेतृत्वाखालील पुरुष संघाच्या सेटअपमध्ये स्पिन बॉलिंग कोच म्हणून काम पाहिले. विविध स्थरावर खेळाडूंसोबत काम करणे आणि देशांतअंतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटचे बारकावे समजून घेणे याच क्षमतेला पाहून त्यांना जुनिअर संघाच्या निवड समितीच्या प्रमुखाची जबाबदारी दिली जाऊ शकते अशी शक्यता आहे.
बीसीसीआयद्वारे स्थापन केली जाणारी नवीन ज्युनिअर संघाची सिलेक्शन कमिटी भारतीय क्रिकेटच्या भविष्याचा पाया बळकट करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल. ही समिती प्रामुख्याने अंडर 22 गटापर्यंतच्या संघांची निवड करण्याची जबाबदारी सांभाळेल. या संपूर्ण प्रक्रियेमागे बोर्डाचे मुख्य लक्ष हे भारताचा जुनिअर संघासाठी अधिक मजबूत बेंच स्ट्रेंथ तयार करणे आणि टॅलेंट पूलचा विस्तार करणं असणार आहे. बीसीसीआयच्या अधिकृत निवेदनांनुसार ही समिती देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खेळल्या जाणाऱ्या सामन्यांच्या माध्यमातून उदयोन्मुख खेळाडूंच्या क्षमतेचे सखोल मूल्यांकन करेल. याव्यतिरिक्त ही समिती देश विदेशात आयोजित केल्या जाणाऱ्या स्पर्धा, दौरे आणि प्रशिक्षण शिबिरांसाठी संघ निवडण्याच्या आणि त्यांच्या जडणघडणीच्या प्रक्रियेत सातत्याने योगदान देईल.