Ramiz Raja चा कॅामेंट्री बॉक्समध्ये रोमॅन्स; पाकिस्तान सुपर लिगच्या LIVE मॅचदरम्यान तिला जवळ खेचलं अन्... | Video

Ramiz Raja Viral Video : पाकिस्तान सुपर लीगमधील आणखी एक वाद चर्चेत पाहायला मिळाला आहे, यामध्ये रमीज राजा कॉमेंट्री बॉक्समध्ये असताना त्याचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे यानंतर सोशल मिडियावर आता अनेक टीका त्याच्यावर केली जात आहे. 

शुभांगी मेरे | Updated: May 1, 2026, 01:12 PM IST
Photo Credit - X

पाकिस्तान सुपर लीग 2026 सातत्याने अनेक वादांवरुन चर्चेत पाहायला मिळाला आहे, यामध्ये अनेक वाद मागील काही दिवसांपासून सोशल मिडियावर पाहायला मिळाले. पाकिस्तान सुपर लीग हे आता शेवटच्या टप्प्यात आहे. पाकिस्तानच्या या लीगमध्ये कधी चेंडूचा रंग बदलतो तर कधी खेळाडूंवर बॅाल टेम्पंरिंगचे आरोप खेळाडूंवर लावले जातात. आता सोशल मिडियावर आणखी एक वाद समोर आला आहे या घटनेचे काही व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहेत. यावर आता क्रिकेट प्रेक्षकांच्या अनेक मिश्र प्रतिक्रिया समोर येत आहेत. आता वाद समोर आला आहे आणि तो हा वाद पाकिस्तानचा माजी क्रिकेट खेळाडू आणि कॅामेंटेटर रमीज रझा याबद्दल आहे. 

रमीज राजाचा व्हायरल व्हिडिओ 

पाकिस्तान सुपर लीगमधील एक घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे. यामध्ये पीएसएल सामना सुरु असताना सामन्यादरम्यान घटना घडली, जेव्हा रमीज राजा कॉमेंट्री बॉक्समध्ये लिसा स्थळेकरसोबत कॉमेंट्री करत होता. यावेळी चालू स्ट्रिमिंग असताना लिसा स्थळेकर हिच्यासोबत मिठी मारताना आणि किस करताना दिसला. याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे, त्याचबरोबर या दोघांना सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात टीका केली जात आहे. 

पाकिस्तानमध्ये हे लीग सुरु झाल्यापासून खूप ड्रामा पाहायला मिळाला आहे, लीसाला किस करण्याआधी रमीझ राजा याने सामन्यादरम्यान चुकून पीएसएल म्हणण्याऐवजी त्याने आयपीएल असे म्हटले. रमीझ राजाला सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात ट्रोल केले जात आहे. त्यानंतर, रमीजने ताबडतोब आपली चूक सुधारली आणि कॉमेंट्री सुरू पण हे लाईव्ह असल्यामुळे सोशल मिडियावर त्याचे लगचचे व्हिडिओ व्हायरल झाले. याआधी एक घटना चर्चेत होती यामध्ये एका सामन्यात नाणेफेकीपूर्वी दोन बंदुकीच्या मारामारीचा व्हिडिओ देखील चर्चेत होता. 

नक्की कोण आहे लिसा स्थळेकर?

लिसा स्थळेकर स्थळेकरबद्दल सागायचे झाले तर ही एक ऑस्ट्रेलियाची महिला क्रिकेटपटू आहे. आता ती सध्या कॉमेंटेटर म्हणून काम करत आहे. क्रिकेट करिअरमध्ये तिने ऑस्ट्रेलियासाठी 8 कसोटी सामने खेळले आहेत तर 125 एकदिवसीय आणि 54 टी20 सामने खेळले आहेत. कसोटी क्रिकेटमध्ये तिने 8 सामन्यामध्ये 416 धावा केल्या आहेत. तर एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये तिने 2728 धावा केल्या आहे. तिने 54 टी20 सामन्यांमध्ये769 धावा केल्या आहेत. ऑस्ट्रेलियासाठी लिसाने ऑलराउंडर म्हणून कामगिरी केली आहे, तिने कसोटी क्रिकेटमध्ये 23 विकेट्स नावावर केले आहेत. तर तिने एकदिवसीय फॅारमॅटमध्ये 146 आणि टी-20 मध्ये 60 विकेट्स नावावर केले आहेत. 

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

