Ramiz Raja चा कॅामेंट्री बॉक्समध्ये रोमॅन्स; पाकिस्तान सुपर लिगच्या LIVE मॅचदरम्यान तिला जवळ खेचलं अन्... | Video

पाकिस्तान सुपर लीग 2026 सातत्याने अनेक वादांवरुन चर्चेत पाहायला मिळाला आहे, यामध्ये अनेक वाद मागील काही दिवसांपासून सोशल मिडियावर पाहायला मिळाले. पाकिस्तान सुपर लीग हे आता शेवटच्या टप्प्यात आहे. पाकिस्तानच्या या लीगमध्ये कधी चेंडूचा रंग बदलतो तर कधी खेळाडूंवर बॅाल टेम्पंरिंगचे आरोप खेळाडूंवर लावले जातात. आता सोशल मिडियावर आणखी एक वाद समोर आला आहे या घटनेचे काही व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहेत. यावर आता क्रिकेट प्रेक्षकांच्या अनेक मिश्र प्रतिक्रिया समोर येत आहेत. आता वाद समोर आला आहे आणि तो हा वाद पाकिस्तानचा माजी क्रिकेट खेळाडू आणि कॅामेंटेटर रमीज रझा याबद्दल आहे.
पाकिस्तान सुपर लीगमधील एक घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे. यामध्ये पीएसएल सामना सुरु असताना सामन्यादरम्यान घटना घडली, जेव्हा रमीज राजा कॉमेंट्री बॉक्समध्ये लिसा स्थळेकरसोबत कॉमेंट्री करत होता. यावेळी चालू स्ट्रिमिंग असताना लिसा स्थळेकर हिच्यासोबत मिठी मारताना आणि किस करताना दिसला. याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे, त्याचबरोबर या दोघांना सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात टीका केली जात आहे.
पाकिस्तानमध्ये हे लीग सुरु झाल्यापासून खूप ड्रामा पाहायला मिळाला आहे, लीसाला किस करण्याआधी रमीझ राजा याने सामन्यादरम्यान चुकून पीएसएल म्हणण्याऐवजी त्याने आयपीएल असे म्हटले. रमीझ राजाला सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात ट्रोल केले जात आहे. त्यानंतर, रमीजने ताबडतोब आपली चूक सुधारली आणि कॉमेंट्री सुरू पण हे लाईव्ह असल्यामुळे सोशल मिडियावर त्याचे लगचचे व्हिडिओ व्हायरल झाले. याआधी एक घटना चर्चेत होती यामध्ये एका सामन्यात नाणेफेकीपूर्वी दोन बंदुकीच्या मारामारीचा व्हिडिओ देखील चर्चेत होता.
This is why PSL isn’t considered a serious cricketing league.
A woman commentator was seen getting cozy with former Pakistan cricketer and commentator Ramiz Raja before they borh realised they are on national TV.
Even Furqan Bhatti slammed it. pic.twitter.com/oc96mfuLZS
— Brutal Truth (@sarkarstix) April 29, 2026
लिसा स्थळेकर स्थळेकरबद्दल सागायचे झाले तर ही एक ऑस्ट्रेलियाची महिला क्रिकेटपटू आहे. आता ती सध्या कॉमेंटेटर म्हणून काम करत आहे. क्रिकेट करिअरमध्ये तिने ऑस्ट्रेलियासाठी 8 कसोटी सामने खेळले आहेत तर 125 एकदिवसीय आणि 54 टी20 सामने खेळले आहेत. कसोटी क्रिकेटमध्ये तिने 8 सामन्यामध्ये 416 धावा केल्या आहेत. तर एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये तिने 2728 धावा केल्या आहे. तिने 54 टी20 सामन्यांमध्ये769 धावा केल्या आहेत. ऑस्ट्रेलियासाठी लिसाने ऑलराउंडर म्हणून कामगिरी केली आहे, तिने कसोटी क्रिकेटमध्ये 23 विकेट्स नावावर केले आहेत. तर तिने एकदिवसीय फॅारमॅटमध्ये 146 आणि टी-20 मध्ये 60 विकेट्स नावावर केले आहेत.