Where to Watch Live Streaming  Ranji Trophy: रणजी ट्रॉफीमध्ये एलिट ग्रुपमध्ये 32 संघ सहभागी होतील, तर प्लेट ग्रुपमध्ये सहा संघ स्पर्धा करतील. स्पर्धेचा पहिला टप्पा 15-18 ऑक्टोबर आणि 16-19 नोव्हेंबर दरम्यान खेळवला जाईल.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 15, 2025, 08:37 AM IST
ईशान किशनपासून मोहम्मद शमीपर्यंत, 'या' खेळाडूंवर राहील सगळ्यांची नजर; जाणून घ्या कुठे पाहू शकता रणजी ट्रॉफीची Live Streaming

Where to watch Ranji Trophy Live: भारताच्या सर्वात मोठ्या घरगुती फर्स्ट क्लास स्पर्धेचा म्हणजेच रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीझनचा शानदार प्रारंभ बुधवार, 15 ऑक्टोबरपासून होणार आहे. या स्पर्धेत एकूण 38 संघ सहभागी होत आहेत. यापैकी एलीट ग्रुपमध्ये 32 संघ असतील, तर प्लेट ग्रुपमध्ये 6 संघ उतरतील. पहिल्या टप्प्यात एकूण 19 सामने खेळवले जाणार असून संपूर्ण सीझनमध्ये 138 सामने दोन टप्प्यांत पार पडतील. डिफेंडिंग चॅम्पियन विदर्भ आपला सीजन नागालंडविरुद्ध सुरू करणार आहे. मुंबईचा सामना जम्मू-काश्मीरशी होईल, तर गेल्या सीझनचा रनर-अप केरळ महाराष्ट्राशी भिडणार आहे.

या स्टार खेळाडूंवर असेल सर्वांचे लक्ष

या रणजी सीझनमध्ये अनेक मोठ्या नावांकडे सर्वांचे लक्ष असेल. ईशान किशन, रजत पाटीदार, अभिमन्यु ईश्वरन आणि पृथ्वी शॉ यांसारखे खेळाडू फॉर्म सिद्ध करण्यास तयार आहेत. तसंच हर्ष दुबे, उमरान मलिक, मोहम्मद शमी आणि नवदीप सैनी या गोलंदाजांकडूनही उत्कृष्ट कामगिरीची अपेक्षा असेल.

या सीझनमध्ये पृथ्वी शॉ महाराष्ट्रकडून खेळताना दिसणार आहे. याआधी तो मुंबईकडून खेळत होता. दुसरीकडे, करुण नायर पुन्हा आपल्या जुन्या संघाकडे म्हणजेच कर्नाटककडे परतला आहे. करुण नायरने मागील सीझनमध्ये विदर्भला चॅम्पियन बनवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.

शार्दुल ठाकुरकडे मुंबईचे नेतृत्व

42 वेळची रणजी विजेती मुंबई या वर्षी नवीन कर्णधार शार्दुल ठाकुरच्या नेतृत्वाखाली खेळताना दिसेल. गेल्या सीझनच्या उपांत्य फेरीत विदर्भकडून पराभव झाल्यानंतर मुंबई या वेळेस पुन्हा आपला दबदबा सिद्ध करण्यासाठी सज्ज आहे. अजिंक्य रहाणे पुन्हा एकदा संघाचा भाग आहे, पण चेतेश्वर पुजारा 20 वर्षांत पहिल्यांदाच रणजी ट्रॉफीत दिसणार नाहीत.

रणजी ट्रॉफी 2025-26 Live Telecast आणि Streaming माहिती

 टीव्हीवर कुठे पाहाल Live?

रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीझनचे सामने Star Sports TV Channelवर थेट पाहता येतील.

 ऑनलाइन Live Streaming कुठे पाहता येईल?

रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीझनची Live Streaming JioCinema आणि Hotstar अ‍ॅप व वेबसाइटवर उपलब्ध असेल.

FAQ

प्र.1. रणजी ट्रॉफी 2025-26 कधी सुरू होणार आहे?
रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीझनचा प्रारंभ 15 ऑक्टोबर 2025 रोजी होणार आहे.

प्र.2. या वर्षी रणजी ट्रॉफीत किती संघ सहभागी होत आहेत?
या सीझनमध्ये एकूण 38 संघ सहभागी आहेत — 32 एलीट ग्रुपमध्ये आणि 6 प्लेट ग्रुपमध्ये.

प्र.3. पहिल्या टप्प्यात किती सामने खेळवले जातील?
पहिल्या राऊंडमध्ये एकूण 19 सामने खेळवले जाणार आहेत.

प्र.4. विदर्भ, मुंबई आणि केरळचे पहिले सामने कोणाविरुद्ध आहेत?

विदर्भचा पहिला सामना नागालंडविरुद्ध असेल.

मुंबईचा सामना जम्मू-काश्मीरशी होईल.

केरळचा सामना महाराष्ट्रशी होईल.

 

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

स्पोर्ट्स