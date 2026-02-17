मोहम्मद शमीने ठोठावले टीम इंडियाचे दरवाजे, महत्वाच्या सामन्यात 8 विकेट घेऊन उडवली खळबळ

Shami Knocks On Selectors Door For Comeback In Indian Team: सध्या सुरू असलेल्या टी-20 विश्वचषकात भारत त्याची कमालीची खेळी दाखवत आहे. अशात दुसरीकडे भारतीय संघातून बऱ्याचकाळापासून बाहेर असणारा गोलंदाज मोहम्मद शमी त्याच्या जबरदस्त खेळीने देशांतर्गत क्रिकेट सामने गाजवत आहे. मोहोम्मद शमी त्याच्या जबरदस्त गतीशील गोलंदाजीसाठी ओळखला जातो. 2025-26 रणजी ट्रॉफीच्या सेमीफायनल सामन्यात त्याने एकट्याने 8 फलंदाजांच्या विकेट घेतल्या होत्या. जम्मू-काश्मीर विरुद्ध झालेल्या सामन्यात शम्मीने शानदार गोलंदाजी केली. त्याच्या गतीशील गोलंदाजी, अचूक लाइन-लेंथ आणि उत्तम सीम पोजिशनने जम्मू-काश्मीरच्या फलंदाजीचा धुरळाच उडवला. त्याने 22.1 च्या ओव्हरमध्ये 90 धावा करून 8 विकेट त्याच्या खिशात घातल्या. शमीच्या या थक्क करणाऱ्या प्रदर्शनानंतर त्याने पुन्हा एकदा भारतीय संघाचे दार ठोठावले आहे.
मोहोम्मद शमी 2023 मधील झालेल्या वनडे विश्वचषक फायनलनंतर गुढघ्याच्या
दुखापतीमुळे भारतीय संघातून बाहेर पडला. 15 महिन्यांहून अधिक काळ तो आतंरराष्ट्रीय क्रिकेटपासून दूर राहिला. 2023 मध्ये शमीने वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या अंतिम फेरीत ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध त्याचा शेवटचा सामना खेळला होता. तेव्हापासूनच तो भारतीय संघात पुन्हा सामील होण्याची वाट पाहत आहे. अशात आता त्याने देशांतर्गत क्रिकेटमधून क्रिकेटविश्वात पुनरागमन केले आहे. यावेळी भारताला अनेक कसोटी मालिका खेळायच्या आहेत. ज्यांमध्ये इंग्लंड दौराही सामील आहे. अशात निवडकर्त्यांना मोहोम्मद शमीकडे दुर्लक्ष करणे कठीण जाणार आहे.
सध्या कल्याणी येथे बंगाल क्रिकेट अकॅडमीच्या मैदानावर रणजी ट्रॉफीच्या स्पर्धा खेळल्या जात आहेत. ज्यामध्ये दुसऱ्या सेमीफायनमध्ये बंगलाने प्रथम फलंदाजीची धुरा संभाळली आणि पहिल्या डावात 328 धावा केल्या. ज्यामध्ये सुदीप कुमार घमारीने 146 धावांची महत्त्वपूर्ण खेळी खेळली. या खेळीनंतर जम्मू काश्मीरनेही बंगालवर पलटवार कण्याचा प्रयत्न केला पण मोहम्मद शमीची गोलंदाजी त्यांच्यासाठी घातक ठरली. त्याच्या गोलंदाजीमुळे 302 धावांवरच बंगालचा पराभव झाला. या सामन्यात शमीने त्याच्या क्रिकेट विश्वातील कारकिर्दीतील सर्वाोत्तम कामगिरी दाखवली.
रणजी ट्रॉफी ही देशांतर्गत खेळली जाणारी भारतातील सर्वात महत्त्वाची आणि प्रतिष्ठित प्रथम श्रेणी क्रिकेट स्पर्धा आहे. ही स्पर्धा बीसीसीआय द्वारे आयोजित केली जाते. ज्यामध्ये भारतातील विविध राज्ये आणि प्रादेशिक संघ भाग घेतात. ही स्पर्धा 1965-35 साली सुरू झाली होती. जी क्रिकेटचा कणा मानली जाते. या स्पर्धेचे नाव भारताचे पहिले आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू रणजितसिंह यांच्या नावावरून देण्यात आले आहे. ही बहुदिवसीय क्रिकेट स्पर्धा आहे, ज्यामध्ये 4 ते 5 दिवसांचे सामने खेळले जातात. यामध्ये विविध राज्यांचे संघ एलिट आणि प्लेट अशा गटात विभागले जातात. या स्पर्धेतील कामगिरीच्या जोरावरच भारतीय राष्ट्रीय संघासाठी खेळांडूंची निवड केली जाते. मुंबई संघाने सर्वाधिकवेळा रणजी ट्रॉफी जिंकली आहे.