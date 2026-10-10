/कुठे Live पाहू शकता रणजी ट्रॉफीचे सामने? कधी पासून सुरु होणार स्पर्धा? पाहा संपूर्ण शेड्युल

Ranji Trophy 2026 : भारतीय देशांतर्गत क्रिकेटचा सीजन हा येत्या 11 ऑक्टोबर पासून सुरु होणार आहे. रणजी ट्रॉफी 2026-27 ची सुरुवात येत्या 11 ऑक्टोबर पासून होणार असून यात एकूण 38 संघ सहभागी होणार आहेत. तर स्पर्धेच्या पहिल्याच दिवशी जवळपास 19 सामने खेळवले जाणार आहेत. जम्मू काश्मीरचा संघ हा मागील वर्षी स्पर्धेचा चॅम्पियन ठरला होता. त्यांनी मागच्या स्पर्धेत कर्नाटकला फायनलमध्ये पराभूत केलं होतं. यंदा मोहम्मद सिराज, केएल राहुल आणि मोहम्मद शमी यांच्यासह अनेक नावाजलेले खेळाडू रविवारी मैदानात उतरताना दिसतील. रणजी ट्रॉफी स्पर्धेतील सामने टीव्ही आणि मोबाईलवर क्रिकेट प्रेमींना कधी आणि कसे पाहता येतील याविषयी जाणून घेऊयात.
रणजी ट्रॉफी 2026-27 चे सामने हे क्रीडा प्रेमींना टीव्हीवर सत्र स्पोर्ट्स नेटवर्कच्या चॅनलवर पाहायला मिळतील. मोबाईल डिव्हाईसवर रणजी ट्रॉफी सामन्याचे लाईव्ह प्रक्षेपण हे जिओ हॉटस्टार आणि वेबसाइटवर पाहायला मिळेल. 11 ऑक्टोबर रोजी काही सामने सकाळी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सुरू होतील, तर काही सामने सकाळी 9:30 वाजता सुरू होतील.
पहिल्या राउंडच्या सामन्यात अनेक मोठे स्टार्स ऍक्शनमध्ये असतील. मोहम्मद सिराज हा हैदराबाद संघाचा कर्णधार आहे. के.एल. राहुल देखील कर्नाटकसाठी किमान पहिला सामना खेळणार आहे. तर मोहम्मद शमी आणि आकाश दीप बंगालसाठी खेळतील. अशा प्रकारे पहिल्या दिवशी इतरही अनेक दिग्गज क्रिकेटपटू मैदानात खेळताना दिसणार आहेत.
रणजी ट्रॉफी 2026-27 सीजनमध्ये एकूण 38 संघ सहभागी होणार असून हा सीजन 11 ऑक्टोबर पासून सुरु होणार आहेत. हा सीजन पुढील वर्षी 3 मार्च 2027 पर्यंत खेळवला जाणार आहे. या भारतीय फर्स्ट क्लास स्पर्धेत एकूण 135 सामने खेळले जातील. मुंबईने या सामन्यात सर्वाधिक म्हणजेच 42 वेळा रणजी ट्रॉफी जिंकली आहे. जिंकला आहे. दरम्यान, रणजीच्या इतिहासात सर्वाधिक धावा (12038) करण्याचा विक्रम वसीम जाफरच्या नावावर आहे, तर सर्वाधिक बळी (640) घेण्याचा विक्रम राजिंदर गोयल यांच्या नावावर आहे.